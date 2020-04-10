Андрей Воробьёв: Бизнес должен почувствовать заботу со стороны властей

У 42-летнего Виктора небольшое кафе в подмосковной Балашихе и своя выпечка, которая пользуется спросом. Но из-за коронавируса точку, как и весь общепит, пришлось для посетителей временно закрыть. Это, конечно, стало проблемой. Потому что здание в аренде, есть несколько кредитов.

- Часть людей пришлось распустить по домам, - рассказывает мужчина. - Чтобы остаться на плаву, начали развивать доставку. У нас была база клиентов. Обзваниваем, предлагаем свою кулинарию на доставку. В соцсетях пытаемся двигаться. С одной стороны, меня вся эта ситуация не радует. С другой стороны, сейчас есть возможность расширить продажи за счет онлайна. Когда эпидемия закончится, это будет очень важное подспорье.

ПОДДЕРЖАТЬ ПРОИЗВОДСТВА

На нынешней неделе губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв не раз поднимал тему помощи бизнесу.

В Подмосковье сосредоточены многие важные предприятия, обеспечивающие самым необходимым не только свой, но и соседние регионы. Они продолжат работу с соблюдением норм безопасности. «Мы заботимся о бизнесе, стараемся быть рядом в решении проблем. Наша задача - сделать все необходимое для работы крупных и средних предприятий, - сказал Андрей Воробьёв. - Но теперь и жить, и работать можно только по-новому - это социальная дистанция, соблюдение санитарных норм, защита здоровья сотрудников. Жизнь важнее экономики».

В период режима самоизоляции будут работать такие заводы, как Mercedes-Benz в Солнечногорске, PepsiCo и «Черкизово» в Кашире, Kimberly Clark,Campina и Mars в Ступине, Клинский хлебокомбинат и другие.

На заводе «Черкизово» в Кашире работают с соблюдением всех санитарных норм. Фото: Пресс-служба правительства МО

И, конечно, соль любой экономики - малый и средний бизнес. Тем более экономики конкретного города и даже района. Потому что это и налоги в казну, и рабочие места. В период режима самоизоляции, когда нельзя допустить активного распространения коронавируса, пришлось закрыть сотни, тысячи объектов - от торговых центров до кафе, от кинотеатров до фитнес-клубов. Ситуация непростая. Но в Московской области с первых же шагов по мерам ограничения начали вводить и меры поддержки для бизнеса.

Предпринимателям, которые пострадали из-за эпидемии COVID-2019, предусмотрены льготы - по налогам, кредитам, отсрочка по аренде.

- 400 миллионов рублей дополнительно выделено Фонду развития промышленности Подмосковья, - напомнил Андрей Воробьёв. - Это значит - дополнительные льготные кредиты для многих предприятий. 200 млн рублей сверх ранее утвержденного бюджета получит Фонд микрофинансирования малого и среднего бизнеса. На эти деньги предприниматели смогут закупать сырье и оборудование. (О других мерах поддержки - см. «Важно!».)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Президент, Правительство РФ вместе с регионами предусмотрели серьезные меры поддержки бизнеса. Прежде всего на 6 месяцев малым предприятиям предоставляется отсрочка от уплаты налогов. Второе - это, по сути, обнуленная ставка налога на имущество, которая должна помочь всем, кто снимает площади в торговых центрах, снизить для них ставку аренды. Будут приняты и другие меры - каждый предприниматель должен почувствовать заботу со стороны властей.

Спасибо волонтерам

В Московской области уделяют большое внимание людям из социально уязвимых слоев населения. Тем более в такое время, когда действует режим самоизоляции (см. «Конкретно»).

Еще 19 марта губернатор Андрей Воробьёв поручил организовать помощь пожилым жителям Подмосковья и многодетным семьям. На призыв откликнулись волонтеры. Сотни ребят по всей области вместе с сотрудниками соцслужб доставляют продуктовые наборы, лекарства, товары первой необходимости, могут выгулять собаку или оказать психологическую поддержку.

Андрей Воробьёв пообщался с волонтерами из разных уголков Подмосковья с помощью видео-конференц-связи. К слову, в развозке продуктов и лекарств сейчас участвуют около 1,5 тысячи человек. Самые крупные волонтерские штабы действуют в Истре, Шатуре, Балашихе, Химках, Коломне, Красногорске, Подольске.

- Я хочу сказать вам слова благодарности, вы на протяжении многих дней находитесь на передовой, делаете очень важное дело. Это имеет большое значение для региона, где проживают 7,6 млн человек, из которых 1,6 млн - люди старшего возраста, - сказал губернатор. - Когда закончится эпидемия, мы обязательно встретимся, все самые активные волонтерские команды будут отмечены благодарностью и денежным вознаграждением. Вы тратите свои средства на бензин, транспорт, постоянно находитесь в движении, думаю, такое поощрение очень важно.

По поручению губернатора волонтерам предоставят бесплатный проезд в общественном транспорте на территории Московской области.

- Когда в мире и в стране происходит такая ситуация, нельзя оставаться безучастным, - размышляет волонтер из Балашихи Александр Казаков. - Даже если ты не состоишь в какой-то организации, есть люди, которым всегда нужна твоя помощь.

Людям, находящимся на самоизоляции, продукты и лекарства помогают доставлять волонтеры. Фото: Пресс-служба правительства МО

Оставить заявку на помощь волонтеров можно по телефону 8 (800) 550-50-30 (нажмите 0, затем нажмите 4).

Если вы хотите сами стать волонтером, то всю информацию о том, как это сделать, можно найти на сайте new.dobro.ru.

КОНКРЕТНО

Дополнительные меры соцподдержки в Московской области

Дети

В ближайшее время губернатор внесет в Мособлдуму проект регионального закона «О дополнительной социальной поддержке семей, имеющих детей, в Московской области». Андрей Воробьёв предлагает установить ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет включительно.

• Эта выплата рассчитана на каждого ребенка из малообеспеченных семей (где доход на человека не превышает прожиточного минимума - 13 115 рублей).

• Выплата назначается с даты достижения ребенком возраста трех лет (но не ранее 1 января 2020 года) до достижения восьми лет.

• В этом году ежемесячная выплата составит 6344 рубля. По оценкам специалистов, такую доппомощь получат малообеспеченные семьи, в которых живет более 36 тысяч детей

Пожилые

• Жители области с 65 лет и люди с хроническими заболеваниями получат разовую выплату в 3 тысячи рублей. Половина этой суммы уже перечислена. Другая половина придет после 14 апреля.

• С 1 мая доплату в 1 тысячу рублей будут получать одиноко проживающие жители Московской области от 65 лет.

Безработные

• Региональную доплату к пособию по безработице до 15 тысяч получат жители Подмосковья, которые были уволены в 2020 году и имеют с начала 2020 года не менее 60 календарных дней трудовой деятельности.

• Для этого нужно обратиться в центр занятости населения.

ВАЖНО!

• Малому и среднему бизнесу возместят 50% на закупку оборудования, а компаниям, которые производят медицинские маски и средства дезинфекции, - 80%.

• Предприниматели могут получить на выплату зарплат своим сотрудникам беспроцентный кредит на 6 месяцев.

• До 15% снижены платежи в соцфонды (было 30%).

• Введена отсрочка на 3 месяца по срокам подачи налоговых деклараций.

• В Подмосковье объявлен мораторий на проверки бизнеса.