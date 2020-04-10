Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 10 апреля 2020: инфекция подтвердилась еще у 1124 человек

В Москве, по данным на 10 апреля 2020 года, зарегистрировано 1124 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала распространения коронавирусной инфекции в столице выявлено 7822 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

- Половина новых заболевших в Москве младше 65 лет. Среди новых заболевших 43% - от 18 до 45 лет, 36,5% - от 46 до 65 лет, 11,5% - от 66 до 80 лет, 3,5% - старше 80 лет, 5,5% - дети, - сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Тем временем число пациентов, которых успешно вылечили от коронавирусной инфекции COVID-2019 в Москве увеличилось до 350.

- За прошедшие сутки еще 37 человек выздоровели после лечения от коронавируса. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Врачи после лечения, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, проводят специальные исследования. Пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных медицинских команд врачей — инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога.

В столице сейчас пациентов с COVID-19 принимают уже в 13 городских стационарах. В это же время ведется развертывание (перепрофилирование) еще ряда госпиталей для лечения больных коронавирусной инфекцией.

- Напоминаем, что до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу, - сообщили в оперштабе.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что предстоит серьезное испытание и к этому надо готовиться. Пока о пике заболеваемости, по его словам, говорить рано.

Собянин о пике заболеваемости коронавирусом в Москве .

КСТАТИ

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