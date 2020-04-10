Скоро Пасха и многие столичные кондитерские уже начали принимать заказы на пасхальные куличи, кексы, пряники и эклеры с тематическими украшениями. Свежую выпечку готовы доставить домой. Осталось только выбрать куличи и время получения. «КП» рассказывает, как сделать заказ и сколько будет стоить доставка пасхальных куличей на дом в Москве.

АндерCон

Семейное кафе предлагает вкусные творожные куличи ручной работы со сладкой глазурью, изюмом, грецким орехом, фисташкой, фундуком и вишней. Выпечку обещали освятить – на фабрику пригласят протоиерея Андрея Голованова из Храма Воскресения Христова на Семеновской. Куличи будут: размер М 450г – 690 рублей, L 1100г – 990 рублей.

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Доставка: 470 рублей, а при заказе на сумму от 2500 рублей – бесплатно. Заказы принимают до 18 апреля (до 17.00), развозить будут 16, 17, 18 апреля.

Булка

Кафе-пекарня готовит куличи нежные и ароматные за счет использования исключительно желтков и свежих апельсиновых цукатов собственного приготовления. Размер М (700г) – 950 рублей, L (1000г) – 1350 рублей.

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Доставка: 350 рублей, при заказе от 4000 рублей – бесплатно.

Венский цех

Кондитерская будет готовить традиционные куличи с изюмом и цукатами «Пасхальный кекс» (700г) за 399 рублей, а еще кулич «Кекс праздничный» с изюмом и орехами (470г) за 250 рублей, кекс с ананасами в виде ягненка «Пасхальный агнец» (350г) за 249 рублей.

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Доставка: бесплатно на сумму более 2000 рублей в пределах МКАД, при сумме заказа более 1200 рублей – доставка 250 рублей, менее 1200 рублей – 400 рублей. Заказ оформить нужно за день.

Волконский

Пекарня предлагает пасхальный кулич, который сделан по рецептам лучших французских и русских традиций хлебопечения и представленный в праздничной упаковке. В куличах много цукатов, кураги, изюма и орехов. Кулич авторский (1200г) за 1450 рублей, малый с цукатами (570г) за 750 рублей, творожная пасха за 700 рублей, шоколадное яйцо «Фаберже» за 750 рублей.

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Доставка: 400 рублей, при заказе от 5000 рублей – бесплатно. За МКАД до 10 км – 800 рублей, до 20 км – 1500 рублей.

Есть хинкали, пиво пить

Сеть ресторанов приготовит к Пасхе куличи из дрожжевого теста с мускатным орехом, белым изюмом и коньяком. Украсят сахарной помадкой, шоколадной глазурью, безе, грецкими орехами, миндалем и финиками. Всего три размера: S 200г – 350 рублей, M 350г – 700 рублей, L 600г – 900 рублей. А еще можно заказать такой же кулич, но шоколадный в размере M 360г – 850 рублей. При заказе до 11 апреля действует скидка в 20%.

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Доставка: в пределах Садового кольца – 200 рублей, в пределах ТТК – 350 рублей, в пределах МКАД – 500 рублей. Минимальная сумма заказа – 1000 рублей, заказы принимают за день по телефону +7(495)975-55-35.

Ешь Хлеб. Пекарня

Ресторан приготовит два вида воздушных куличей: ванильный (без начинки) и с изюмом, цукатами. Кулич ванильный большой – 500 рублей, маленький – 350 рублей. Стоимость большого кулича с изюмом 590 рублей, а маленького – 390 рублей.

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Доставка: бесплатно при заказе от 1500 рублей (в пределах МКАД), с 10.00 до 18.00.

Кафе Пушкинъ

Кондитерская предлагает премиум-куличи: большой (900г) за 3950 рублей, средний (450г) за 2500 рублей, без изюма – 3200 рублей, детский – 800 рублей, кулич в темном шоколаде – 11 000 рублей. А еще можно заказать творожную пасху за 2200 рублей, пасхальную дюжину яиц в коробке за 1500 рублей, пасхальный шоколадный десерт за 950 рублей, десерт «Курочка молочная» за 2100 рублей. Могут собрать целую корзину (куличи и десерты) за 9500 рублей.

Кондитерская предлагает премиум-куличи

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Доставка: стоимость доставки рассчитывается индивидуально (можно посмотреть на сайте при оформлении заказа).

Любовь и Сладости

Семейная кондитерская певца Сергея Жукова предлагает куличи (от 1300 рублей), пасхальные кексы (от 1300 рублей), творожные пасхи (от 1400 рублей), пряники в виде кроликов (950 рублей за 5 штук), шоколадных ангелочков (от 500 рублей), пасхальные эклеры (1000 рублей за 4 штуки).

Кулич "Гнездышко"

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Доставка: 500 рублей (в пределах МКАД), а при заказе от 3000 рублей – бесплатно.

Печорин

Кафе-пекарня предлагает куличи с ромовым изюмом и лепестками роз (800г) за 950 рублей, а еще традиционный «Панеттоне» (900г) за 3000 рублей, который готовят по итальянскому рецепту из миндальной муки, с сочными цукатами апельсинов, горьким шоколадом и отборным изюмом.

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Доставка: 300 рублей в пределах МКАД.

Полет

В ресторане кулич задумали классическим внутри и эффектным снаружи: с миндальными лепестками, посылкой, безе и корзинкой с разноцветными яйцами. Он будет весом 500г, цена 500 рублей.

В ресторане кулич задумали классическим внутри и эффектным снаружи

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Доставка: 99 рублей, через сервисы Яндекс.Еда или Delivery Club, нужно найти ресторан «Полет» и выбрать куличи. Доставка в ЖК «Лайнер» бесплатно.

Русская Нива

Компания предлагает бисквитный пасхальный кулич - традиционный нежный кекс с изюмом, политый белой глазурью с кондитерской посыпкой. Цена 173 рубля, вес 500г.

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Доставка: 200 рублей, заказы от 700 рублей – бесплатно, ежедневно с 9.00 до 18.00.

ФилиБейкер

Компания предлагает два варианта пасхальных куличей: большой (650 г) за 444 рубля и малый (390 г) за 333 рубля. Приготовлены по домашнему рецепту с большим количеством изюма.

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Доставка: 350 рублей, осуществляется на следующий день с 10.00 до 22.00.

Штолле

Сеть пироговых предлагает куличи с цукатами (500г) за 400 рублей. В ассортименте появился еще один вид кулича. Он испечен по специальному рецепту из сдобного дрожжевого теста с изюмом, апельсиновой цедрой, цукатами, кедровыми и грецкими орехами, вишней и клюквой, покрыт бельгийским шоколадом с орехами кешью, фундуком, фисташками и финиками (1000г) за 1800 рублей. При покупке двух куличей в подарок меренги. Всю выпечку планируют освятить.

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Доставка: бесплатно при заказе от 6500 рублей, остальные заказы в зависимости от расстояния – от 350 до 750 рублей. В дневные часы (8.00-21.00).

Cake&Cake

Кондитерская предлагает необычные куличи и пасхальные наборы. Можно заказать кулич с кусочками бельгийского шоколада, вяленой вишней и клюквой, а украшенный голубикой и ежевикой: размер M (650г) за 1700 рублей, L (950г) за 1900 рублей. А еще кулич по модному итальянскому рецепту «Панеттоне» с цедрой лимона, апельсина, лепестками миндаля, цукатами из манго, папайи, ананаса, изюмом в роме за 2100 рублей (950г).

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Доставка: 400 рублей в пределах МКАД, с 8.00 до 23.00.

Chaudeau

Предлагают оригинальную пасхальную выпечку: кулич малый с имбирным пряником зайка (320г) за 550 рублей, кулич пасхальный малый с розами (300г) за 550 рублей, кулич с вишневой начинкой (495г) за 990 рублей, кулич с клюквой и тыквенными семечками (650г) за 1200 рублей.

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Доставка: в пределах МКАД - 550 рублей, минимальной суммы заказа нет.

Valiko

Пекарня с Даниловского рынка приготовит куличи с изюмом, вяленой вишней, цукатами ананаса, апельсина, с ванилью и коньяком. Маленький (160г) – 230 рублей, средний (300г) – 330 рублей, большой (400г) – 450 рублей.

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Доставка: минимальный заказ – 1000 рублей, бесплатно.

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