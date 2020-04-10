Московские бизнесмены в связи с коронавирусом получат поддержку на 25 миллиардов рублей

Бизнес Москвы получит поддержку на 25 миллиардов рублей. Об этом сообщили в оперативном экономическом штабе. - Ключевые меры поддержки в пересчете на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги (более 13 млрд рублей) и отсрочка по налогам (около 11,5 млрд рублей), - объяснили в оперативном экономическом штабе. Также представители сообщили, что получить городскую поддержку могут и владельцы коммерческой недвижимости. - Для этого им необходимо снизить арендную ставку минимум на 50%. В этом случае меры поддержки составят около 8,6 млрд рублей в квартал, - сказали в оперштабе. К тому же дополнительно в Москве действуют решения Правительства России. Также в эту сумму не включены меры для поддержания спроса, например, увеличенные пособия по безработице. Тем временем в Центр поддержки экономики Москвы поступило уже более 1000 обращений предпринимателей. Все они говорят о убытках, которые связаны с эпидемией. У бизнесменов есть свои варианты антикризисных мер. Какие предложения бизнеса уже реализованы:

- арендные каникулы, - налоговые льготы, - отсрочка по оплате коммунальных услуг, - поддержка в получении субсидий. Важно Бизнесмены могут оставить свои предложения по телефону горячей линии: +7 (495) 539-59-99 или на сайте. Все предложения собирает Центр поддержки экономики города (создан Правительством Москвы). Цель штаба - получить обратную связь от бизнеса, учитывать возникших проблемы и помочь сформировать первоочередные меры поддержки для отраслей. В первую очередь речь о тех, кто больше всех пострадал от ухудшения экономической обстановки и ситуации с распространением коронавирусной инфекции.