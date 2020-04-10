2020-04-10T14:35:41+03:00
Общество

Московские бизнесмены в связи с коронавирусом получат поддержку на 25 миллиардов рублей

К тому же получить городскую поддержку могут и владельцы коммерческой недвижимости
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Одна из ключевых мер поддержки - компенсация части расходов на аренду и налогиОдна из ключевых мер поддержки - компенсация части расходов на аренду и налогиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Бизнес Москвы получит поддержку на 25 миллиардов рублей. Об этом сообщили в оперативном экономическом штабе. - Ключевые меры поддержки в пересчете на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги (более 13 млрд рублей) и отсрочка по налогам (около 11,5 млрд рублей), - объяснили в оперативном экономическом штабе. Также представители сообщили, что получить городскую поддержку могут и владельцы коммерческой недвижимости. - Для этого им необходимо снизить арендную ставку минимум на 50%. В этом случае меры поддержки составят около 8,6 млрд рублей в квартал, - сказали в оперштабе. К тому же дополнительно в Москве действуют решения Правительства России. Также в эту сумму не включены меры для поддержания спроса, например, увеличенные пособия по безработице. Тем временем в Центр поддержки экономики Москвы поступило уже более 1000 обращений предпринимателей. Все они говорят о убытках, которые связаны с эпидемией. У бизнесменов есть свои варианты антикризисных мер. Какие предложения бизнеса уже реализованы:

- арендные каникулы, - налоговые льготы, - отсрочка по оплате коммунальных услуг, - поддержка в получении субсидий. Важно Бизнесмены могут оставить свои предложения по телефону горячей линии: +7 (495) 539-59-99 или на сайте. Все предложения собирает Центр поддержки экономики города (создан Правительством Москвы). Цель штаба - получить обратную связь от бизнеса, учитывать возникших проблемы и помочь сформировать первоочередные меры поддержки для отраслей. В первую очередь речь о тех, кто больше всех пострадал от ухудшения экономической обстановки и ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Двух тараканов вы сами никогда не победите! Откровения дезинфектора о неравной борьбе с крысами и насекомыми
Эдуард Подрядов воюет с насекомыми и грызунами уже больше десяти лет, иногда просыпается в холодном поту - картинки его будней похлеще, чем в фильмах ужасов
Новости 24
Москва выделила гостиницы для отдыха медиков, борющихся с коронавирусом
Ракова: В Москве растет число заболеваний коронавирусной пневмонией
В Москве впервые организуют киберсубботник
В Люблино подросток устроил поножовщину, выясняя отношения
Собянин: С пятницы нарушителей карантина за поездки на авто будут штрафовать
Столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса
Пьяный москвич сжег во дворах четыре машины
На станциях МЦК и МЖД появятся бесконтактные диспенсеры для дезинфекции рук
В Москве гастарбайтер ищет сбежавшую невесту с помощью полицейских
В Москве упростили порядок выделения доплат безработным
В Наро-Фоминске на базе областной больницы появится инфекционный центр
Москва выделит федеральным клиникам 5 млрд рублей на перепрофилирование под коронавирус
Московским пенсионерам на изоляции доставили дрова и уголь на дачи
Сбежавшие московские подростки вернулись домой
В Москве полицейские задержали таксиста с коронавирусом, нарушившего карантин
В Москве лже-таможенник сообщил о минировании аэропорта Внуково