В квартиру не заходить, из рук ничего не брать: как работают волонтеры, помогающие пожилым на самоизоляции

Я заполнил короткую анкету на сайте, через пару дней позвонили - собеседование по видеосвязи. Все по законам карантинного времени.

А еще через день - на электронной почте письмо: «Поздравляем, вы приняты. Пройдите онлайн-обучение».

В РУКИ НИЧЕГО НЕ БРАТЬ, СОБАКУ К ДВЕРИ ПРИВЯЗАТЬ

Курс несложный - от силы занял 20 минут. Рассказали, что такое коронавирус и чем опасен. Главное правило: в руки ничего от благополучателей (так на казенном языке именуют пенсионеров, которые попросили помощи) не брать. В квартиру не заходить, на работу только в средствах защиты. Мусор пусть выставляют за дверь. Собачку надо привязать к дверной ручке, а деньги и список покупок отдавать только в файле. В любой непонятной ситуации звони тим-лидеру - главному тимуровцу в своем районе.

Сходил подписал договор: обязуюсь соблюдать правила и не навредить. Дали бейджик социального волонтера. С печатью и подписью какого-то начальника. Пропуска в Москве так и не ввели, но если что - у меня уже есть!

Шанс совершить подвиг представился нескоро. Каждое утро тим-лидер Константин опрашивал волонтеров моего района - кто свободен. Откликались все десять человек. Но заявки не шли. Максимум одна бабуля в день позвонит. На заявку накидывались жадно:

- Я готов!

- И я!

- Пустите, хочу помогать!

Мне повезло только на третий день. Попросили помочь коллегам из соседнего Измайлово. Надо разнести горячие обеды на четыре адреса. Стартуем от местной соцслужбы. Сначала замеряют температуру.

- 35,7! Хорошая по нынешним временам, - шутят соцработники и выносят полный пакет резиновых перчаток, коробки с одноразовыми масками и антисептик.

- Бери побольше, - щедро предлагают в соцслужбе.

А МОЙ МУСОР ЗАБЕРИТЕ!

Тащу сумку с продовольствием. Малоимущие обычно приходят обедать в соцслужбу. Но из-за карантина еду доставляют на дом. В наборе первое, второе, сок, хлеб и десерт.

Пакет вешаешь на дверь, стучишься, отходишь. Честно, я бы себе не открыл - бородатый мужик в маске звонит средь бела дня. Но бабулечки открывают.

Пенсионеры выходят из квартир с распростертыми объятиями. Но нужно держать дистанцию!Фото: Андрей АБРАМОВ

Отдал последний продуктовый набор, иду по подъезду, как вдруг распахивается дверь и из нее отпружинивает рука с мусорным пакетом.

- А у меня мусор заберите, пожалуйста!

Вообще не положено - все только после звонка в соцслужбу.

- Ставьте на пол, закройте дверь, я заберу!

Решил, что для доброго дела можно и без официальной заявки. Тем более, что следующий выход случился лишь через неделю - бабушке нужно было отвезти заявление в офис телефонной компании, чтоб сменили тариф. С тех пор сидим и ждем заявок. Так что, дорогие мои старики, не стесняйтесь, звоните!

Селфи с бабушкой — обязательный атрибут. Не ради пиара, а для отчета!Фото: Андрей АБРАМОВ

Куда звонить

Заявки принимают от москвичей 65+ или людей с хроническими заболеваниями. Нужно обратиться в районную соцслужбу или на горячую линию 8 (495) 870-45-09.

Как стать волонтером в Москве

Есть две программы для волонтеров. Первую курирует Департамент труда и социальной защиты населения Москвы. Необходимое количество добровольцев уже набрали. Однако вы можете подать заявку на сайте ya-doma.ru и вас внесут в резерв.

Вторая программа #МЫВМЕСТЕ более масштабная и нацелена на всю страну. Но в Москве по ней также можно стать волонтером. Записаться на сайте мывместе2020.рф (вкладка «Стать волонтером»).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

7000 соцработников работают в Москве

1160 волонтеров помогают во всех районах города

125 тысяч заявок поступило на горячую линию с 23 марта

1 день - средний срок исполнения обращения

700 москвичей попросили у волонтеров выгулять питомца или купить корм

Вопрос ребром

ПОЧЕМУ МАЛО ОБРАЩЕНИЙ

Если взглянуть на общую статистку, то кажется, что заявок от пожилых предостаточно. Но на своей работе я ощутил, что обращений мало. Почему — могу предположить.

1. Пенсионеры продолжают сами выходить из дома. Здесь важно подключиться детям и напомнить, что это большой риск.

2. Отпугивают формальности. Когда вы оставляете заявку, оператор просит назвать ФИО, точный адрес, телефон и паспортные данные. Последние, кстати, не такие уж обязательные. Я лично держал в руках такую заявку, где было указано, что дедушка отказался предоставлять серию и номер паспорта. И ничего страшного — пришил и помогли!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/768266" frameborder="0"></iframe> Помогите старикам.Пожилым людям сейчас особенно важно оставаться дома. А молодым - проявить участие к старшим…

КСТАТИ

А что с бездомными котиками: кто их подкармливает в Москве, если бабушки ушли на самоизоляцию

Общественность, как обычно, сделала из мухи слона, расписав в соцсетях ситуацию примерно так. В связи с коронавирусом пожилым людям запретили выходить на улицу. И те, честно выполняя инструкцию, сидят дома, смотрят «Жить здорово», «Давай поженимся» и «Пусть говорят». А кошки и собачки, живущие во дворе, остались никому не нужные. И с голодухи начали сбиваться в стаи. Бешеные псы, как в компьютерной игре «Сталкер», носятся по безлюдной территории и, зловеще подвывая, ищут добычу. Да и котяры тоже не отстают. Они, озверев, забираются на деревья и сигают в открытые окна, чтобы пожрать. Многие из не допрыгивают и камнем падают на землю… (подробности)