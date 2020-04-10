Информозанавески: что мешает нам хорошо работать и учиться на «удалёнке»

Лишившись привычной рабочей обстановки, мы ощущаем, как исчезает внутренняя энергия, цели становятся менее осязаемыми, что негативно сказывается на результатах труда. Это касается и взрослых на «удалёнке», и школьников на «дистанте».

Философ и писатель Евдокия Лучезарнова уверена – добиться поставленных целей можно, даже лишившись привычных условий. Для этого нужно сформировать в домашнем пространстве так называемые информационные занавески.

– Почему многие жалуются на то, что не справляются с привычным объёмом работы так же быстро и качественно, как они это делали, находясь в офисе?

– Находясь дома, вы попадаете в иное информационное поле, нежели в офисе, где весь коллектив решает общие задачи и находится в едином потоке энергии, направленном на решение этих задач. У дома – другие задачи, его энергия не способствует работе, поэтому я не рекомендую своим сотрудникам часто находиться на удалёнке. В офисе вы постоянно общаетесь с живыми людьми, и вас не отвлекают информационные потоки, которые заполняют пространство у вас дома. В рабочем кабинете со временем формируется «информозанавеска», способствующая успешному труду.

Говоря об информационном потоке рабочего пространства, я имею ввиду не энерговоздействие, а исключительно информацию, которую можно всегда отделить от энергии. К примеру, учитель или начальник, от которых даже может исходить не комфортный для меня энергетический фон, даёт необходимую и полезную мне информацию. Напротив, домашний комфорт, несмотря на свою положительную энергию, является фактором, отвлекающим от работы.

– Сейчас удалённая работа и учёба являются не прихотью, а необходимостью. Как приспособиться к новым условиям?

– Создайте эти условия сами. Для этого необходимо разделить информационные и энергетические зоны и создать так называемые информозанавески. Например, в аудитории, где изучают иностранные языки, такие информозанавески формируются с течением времени. Когда в классе долгое время обучают английскому, соответствующая информозанавеска уплотняется и концентрируется. Войдя в такой класс, мы гораздо быстрее выучим язык. Также и с работой – вам гораздо проще, скажем, написать бухгалтерский отчёт в кабинете бухгалтерии, чем дома, где вы привыкли отдыхать. Именно поэтому разумные родители предпочитают отдавать ребёнка в школу, существующую достаточно давно, в классах которой уже стабильно наработаны информозанавески.

– Вернёмся к вопросу о том, как сформировать информозанавески там, где их нет, например, у себя дома.

– Главное – перенастроить пространство на определённые цели. Информозанавески создаются из концентрата информации, поступающей в определённое место, и их постоянно надо подпитывать. Например, в школьном классе информозанавеску постоянно подпитывает учитель, одноклассники. В научных аудиториях – учёные на конференциях и так далее. Чтобы подпитывать информозановеску без участия других людей, важно выбирать для работы или учёбы одно и то же место в доме, тогда информозанавеска будет подпитываться от вашей деятельности. Подробнее о том, как создавать инфоромозанавески, можно узнать на моём сайте luchezarnova.com.

Если вы живёте в очень скромных условиях, у вас может быть один стол для работы, для развлечений и для еды. В таком случае, приступая к работе, уберите из поля видимости всё, что напоминает об обеде и досуге. Перенастройте пространство на работу. Если стол нужен для учёбы, перенастройте его для учёбы. Когда в доме достаточно места, лучше использовать разные столы для разных целей.

В идеале, для работы или учёбы должны быть отдельные кабинеты, тогда со временем в них тоже образуются информационные занавески. Эти невидимые помощники будут работать вместе с вами на эффективный результат.