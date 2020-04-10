Аптечный блогер, потерявшая мужа на вечеринке с сухим льдом, показала подписчикам положительный тест на беременность.

Аптечный блогер Екатерина Диденко, та, что «прославилась» на всю страну после смертельной вечеринки с сухим льдом, продолжает, мягко говоря, удивлять подписчиков. И похоже, у Кати не осталось ничего святого. На днях она опубликовала целую серию видео о своей беременности. Напомним, муж блогера Валентин был одним из трех погибших в банном комплексе, где в бассейн засыпали 25 кг сухого льда. И тут сенсация, не прошло и двух месяцев после похорон, а вдова уже беременна.

Видео Екатерина записала в туалете. Декорации и реквизит: унитаз, раковина, тест на беременность и банка с мочой.

Действие первое.

Катя открывает коробку с тестом на беременность.

Диденко. Поползли слухи, что я беременна. Я сейчас купила тест на беременность. Сделаю его и покажу вам одну полоску*. И надеюсь, что все успокоятся.

Действие второе.

В кадре Катя, банка с мочой и тест на беременность.

Диденко. Итак, я опускаю тест. Баночку с мочой вам показывать не буду. Сейчас немножечко подержим. Думаю, многие из вас делали такие тесты на беременность. Теперь встретимся через три минуты.

Действие третье.

Катя демонстрирует результаты теста, на котором две полоски**.

Диденко: Ну что, пришла пора смотреть на мою одну полоску*. В смысле! Твою же мать! Я же таблетки пью. Не поняла прикола. Это как такое может быть?

Действие четвертое.

Диденко зовет подругу. В кадре появляется беременная женщина по имени Анна.

Диденко. Аня! Аня! Это твой тест или мой?

Аня. Твой!

Диденко. У меня не может быть две полоски**, я таблетки пью.

Позже Диденко призналась подписчикам что, она их разыграла. Но шутку оценили не все. На блогершу снова обрушился гнев хейтеров. По их мнению, Диденко хайпует на смерти мужа ради новых лайков и подписчиков.

«Она пробила головой дно унитаза», «функция мега-хайп уже включена», «в следующий раз она окажется лесбиянкой, ждем»: вот самые безобидные комментарии.

А самые наблюдательные подписчики возмущены еще и тем, что Катя не соблюдает введенный в Москве режим самоизоляции. Ради розыгрыша с беременность в гости к Диденко пришла, похоже, вполне реальная подруга которой вот-вот рожать. При этом сама Диденко, судя по ее же сторис в инстаграме, дома не сидит. Почти каждый день она гуляет по магазинам, катается на машине.

- Как можно так рисковать у нее же дети, - возмущаются подписчики.

Напомним, Катя после смерти мужа одна воспитывает четырехлетнюю дочку и двухлетнего сына. Это с ними на руках она, имитируя суицид, забралась на окно. Но что же, хайп дороже.

*Одна полоска – тест на беременность отрицательный.

** Две полоски – тест на беременность положительный.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/772372" frameborder="0"></iframe> Аптечный блогер, потерявшая мужа на вечеринке с сухим льдом, показала подписчикам положительный тест на беременность.

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