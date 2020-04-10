«Без экономики мы окажемся в другой сложной ситуации»: Губернатор Подмосковья провел видеоселектор с предпринимателями

Как известно, Московская область по развитию экономики - в лидерах среди регионов страны. Если быть точным, вторая экономика (после столицы). Однако эпидемия коронавируса внесла свои коррективы - многие объекты были вынуждены временно закрыться. При этом на людях висит аренда, кредиты, лизинг. Проблем немало. В такой ситуации в Московской области разработали программу помощи предпринимателям, пострадавшим из-за COVID-2019 - помимо той помощи, которая будет оказана на федеральном уровне.

За последние недели губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв много раз говорил о важности этой помощи бизнесу. 10 апреля глава Московской области провел совещание с подмосковными предпринимателями - с помощью видеоселектора.

- Президентом и федеральным Правительством принимаются меры по поддержке бизнеса в период распространения COVID-19, - напомнил Андрей Воробьёв. - Только за первую неделю они обойдутся нашему бюджету в 15-17 миллиардов рублей. Основное внимание сейчас сфере здравоохранения, но, понятно, что без экономики, без доходов граждан, без работающих предприятий мы окажемся в другой сложной ситуации.

Губернатор поручил главам муниципалитетов работать в ручном режиме с каждым бизнесменом на своей территории.

Стоит напомнить, какие меры поддержки адресованы малому и среднему бизнесу на федеральном и региональном уровнях:

- Отсрочки на 6 месяцев по уплате всех налогов (кроме НДС) для предприятий, работающих в наиболее пострадавших отраслях: авиа и наземные перевозки, культура, спорт, развлечения, бытовые услуги, туризм, гостиничный бизнес, дополнительное образование.

- Уменьшена ставка налога на имущество для поддержки арендаторов площадей в торговых центрах.

- Платежи в соцфонды уменьшены в 2 раза: (было 30%, стало 15%).

- Банки начинают выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям на выплату зарплат.

- Сроки подачи налоговых деклараций сдвинуты на 3 меясца.

- Действие всех лицензий и разрешений продлено на 1 год.

- Мораторий на любые проверки бизнеса.

- Объем Фонда развития промышленности Московской области увеличен до 1,17 млрд рублей. - Объем Фонда микрофинансирования малого и среднего бизнеса - до 525 млн рублей. Это поможет большему числу компаний получить кредиты на закупку сырья, оборудования и проч.

- В Московской области почти в 2 раза увеличили субсидию для малого, среднего бизнеса и ИП на возмещение затрат по покупке оборудования (раньше возвращали до 30% от общей суммы, теперь - до 50%). А производителям масок субсидируют до 80% затрат на оборудование!

Ранее Андрей Воробьёв подписал постановление о том, что во время карантина будут продолжать работать все промышленные предприятия, строительные, логистические компании (в том числе складские), организации в сфере сельского хозяйства, а также компании, оказывающие бытовые услуги, химчистки, шиномонтаж и автосервис, курьерские службы и пункты выдачи заказов (без примерки). Интернет-торговля может вестись на любые типы товаров.

Все работающие компании, конечно, при этом должны соблюдать все санитарные рекомендации, чтобы исключить распространение коронавирусной инфекции среди своих сотрудников.

- Формат такой работы мы сделаем регулярным, - подытожил онлайн-конференцию с бизнесом губернатор. - Сегодня важно не искать причины проблем, а находить способы их решения. Хочу поблагодарить всех предпринимателей за понимание, терпение, вовлеченность, помощь. Мы не останемся в долгу.

КСТАТИ

Единый номер подмосковного Центра защиты и поддержки бизнеса - 0150. «Горячая линия», на которой ответят на любой вопрос предпринимателей, работает в будни с 9 до 18 часов, в субботу с 9 до 17 часов. Также свое обращение можно отправить на электронную почту 0150@mosreg.ru.