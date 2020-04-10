В Москве создают 40 амбулаторных COVID-центров

В столице в 40 зданиях городских поликлиник планируют развернуть амбулаторные COVID-центры. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал во время посещения городской поликлиники № 68 на Малой Якиманке.

- В 40 городских поликлиниках, в которых есть компьютерная томография, планируется развернуть амбулаторные COVID-центры, главной задачей которой станет диагностики и выбор тактики лечения заболевших, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Что это за COVID-центры? Сюда люди с признаками ОРВИ и воспаления легких смогут самостоятельно обратиться, либо пациента доставят на машине «скорой помощи». Сделают компьютерную томографию и другие исследования, чтобы выявить пневмонию и ее характер (вирусная или нет). Если подтвердится COVID-19, то врачи центра определят тактику лечения - госпитализация в стационар или лечение на дому. Если пациент будет проходить лечение в своей квартире, то он получит рекомендации терапевта и лекарства, при этом останется под наблюдением врачей COVID-центра.

Для обеспечения бесперебойной работы кабинеты компьютерной томографии в COVID-центрах будут переведены на постоянный режим работы. Сейчас как раз собирается штат из врачей-рентгенологов и рентгенолаборантов.

О безопасности врачей и пациентов уже подумали: в кабинетах компьютерной томографии будет обеспечено разделение на аппаратную (грязную зону) и пультовую (чистую зону). Рентгенолаборант будет в пультовой, а в аппаратной - медработник, обеспечивающий позиционирование и снятие пациента. После каждого обследованного пациента будет проходить дезинфекция.

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