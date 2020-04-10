2020-04-10T20:14:35+03:00
Общество

В Москве отменили массовые субботники

Такое решение власти приняли из-за ситуации с коронавирусом
Светлана ВОЛКОВА
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Массовые субботники весны 2020 года в Москве отменены.Массовые субботники весны 2020 года в Москве отменены.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сегодня, 10 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об отмене массовых общегородских субботников в столице 11 и 25 апреля. Как говорится в документе, такое решение принято для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Субботники должны были пройти во время месячника благоустройства, стартовавшего 1 апреля. Теперь порядок в городе наводят коммунальные службы.

Благоустройство продлится до 30 апреля. «Сейчас очищаются газоны, приводим в порядок детские площадки, скамейки, опоры освещения, центральные тепловые пункты, трансформаторные подстанции, вентиляционные шахты коллекторов, - сообщил ранее заместитель мэра столицы, глава Комплекса городского хозяйства Петр Бирюков. - Уже начался ремонт дорог, а в ближайшие дни приступим к обновлению разметки».

По его словам, коммунальные службы особое внимание уделяют уборке и дезинфекции подъездов жилых домов, а также соседних с ними территорий, общественных пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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