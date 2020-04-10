2020-04-10T20:18:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве с 13 апреля вводят режим пропусков для поездок на работу

Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем блоге
Андрей АБРАМОВ
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В Москве вводится пропускной режим из-за пандемии коронавируса.В Москве вводится пропускной режим из-за пандемии коронавируса.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С понедельника, 13 апреля в Москве вводятся пропускной режим передвижения по столице. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил во время телевизионного обращения, а затем опубликовал в своем блоге. «Комсомольская правда» публикует его слова.

«Очень много вопросов о пропусках.

Пропускной режим передвижения по городу — это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно, когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения.

На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим.

На первом этапе введем его для поездок на работу.

На втором этапе — для поездок в других целях.

И на третьем этапе — если понадобится — передвижение внутри района.

О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно.

Пропускная система будет носить заявительный характер. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений».

О том, как будет устроен пропускной режим, власти Москвы сообщат дополнительно. Очевидно, это будет цифровой документ, который можно будет оформить в интернете самостоятельно.

По состоянию на 10 апреля в Москве число зараженных превысило 7,8 тысяч. Это те, у кого подтвердился диагноз COVID-2019 в результате ряда тестов. Последние дни число больных резко возросло.

За нарушение режима полной изоляции в столице введены штрафы. Для пешеходов это 4000 рублей в случае первого нарушения и 5000 рублей в случае повторного. Водителей сразу наказывают на 5000 рублей. Покидать квартиры можно только для поездки на работу, выхода в магазин, аптеку, больницу, а также для прогулки с собакой.

КСТАТИ

С 13 апреля 2020 года прекращают работы большинство городских организаций. Исключение:

- государственный органы власти;

- медицинские организации;

- предприятия пищевой и медицинской промышленности;

- фабрики, где производят средства индивидуальной защиты;

- предприятия оборонной, космической и атомной промышленности;

- важная городская инфраструктура, вроде служб ЖКХ, метро и т.д.

Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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