В Москве с 13 апреля вводят режим пропусков для поездок на работу
С понедельника, 13 апреля в Москве вводятся пропускной режим передвижения по столице. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил во время телевизионного обращения, а затем опубликовал в своем блоге. «Комсомольская правда» публикует его слова.
«Очень много вопросов о пропусках.
Пропускной режим передвижения по городу — это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно, когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения.
На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим.
На первом этапе введем его для поездок на работу.
На втором этапе — для поездок в других целях.
И на третьем этапе — если понадобится — передвижение внутри района.
О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно.
Пропускная система будет носить заявительный характер. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений».
О том, как будет устроен пропускной режим, власти Москвы сообщат дополнительно. Очевидно, это будет цифровой документ, который можно будет оформить в интернете самостоятельно.
По состоянию на 10 апреля в Москве число зараженных превысило 7,8 тысяч. Это те, у кого подтвердился диагноз COVID-2019 в результате ряда тестов. Последние дни число больных резко возросло.
За нарушение режима полной изоляции в столице введены штрафы. Для пешеходов это 4000 рублей в случае первого нарушения и 5000 рублей в случае повторного. Водителей сразу наказывают на 5000 рублей. Покидать квартиры можно только для поездки на работу, выхода в магазин, аптеку, больницу, а также для прогулки с собакой.
КСТАТИ
С 13 апреля 2020 года прекращают работы большинство городских организаций. Исключение:
- государственный органы власти;
- медицинские организации;
- предприятия пищевой и медицинской промышленности;
- фабрики, где производят средства индивидуальной защиты;
- предприятия оборонной, космической и атомной промышленности;
- важная городская инфраструктура, вроде служб ЖКХ, метро и т.д.
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима.
ИСТОЧНИК KP.RU
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