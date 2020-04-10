В Подмосковье с 13 апреля вводится пропускной режим

Об ухудшении обстановки в связи с распространением коронавируса в Московской области заявил губернатор Андрей Воробьев. В регионе только за сутки заболело 182 человека, а общее количество пациентов с коронавирусом стало – 930 (по данным на утро 10 апреля). В связи с этим будут введены ужесточения правил на следующую неделю – с 13 по 19 апреля 2020 года.

- К сожалению, коронавирус распространяется – мы перевалили за тысячу заболевших. Выявляем все больше больных пневмонией – средней тяжести и тяжелых. Именно для них мы готовили койки, которые оснащены кислородом, аппаратами ИВЛ и всем необходимым. Наша задача – не дать медицине захлебнуться в тяжелых диагнозах. Для этого карантин, - обратился к жителям региона губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Для этого останавливают стройку школ, детсадов, многоквартирных домов. Остаются работать только самые необходимые предприятия. Фабрики, заводы могут работать, но с обязательным соблюдением всех санитарных правил – дистанции, маски, контроль температуры. Все это работодатель должен обеспечить.

Как будет вводиться режим пропусков? Постепенно. Нужно будет зарегистрироваться на платформе. Пропуск потребуется тем, кто идет на работу, или передвигается из Москвы в область, или едет куда-то по уважительной причине.

- Даже если вы не зарегистрированы, у вас нет QR-кода – ничего страшного, если есть удостоверение личности и удостоверение с места работы. Мы обязательно разъясним и покажем, как это работает, - сказал Андрей Воробьев. Уже с 13 апреля 2020 года в подмосковных городах сотрудники полиции, Росгвардии, ГИБДД будут останавливать и спрашивать, с какой целью вы вышли из дома.