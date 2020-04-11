2020-04-11T00:45:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Заместитель мэра столицы Пётр Бирюков: "Все работы по благоустройству в Москве приостановлены"

Решение властей действует с полуночи субботы.
Светлана ВОЛКОВА
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Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что исключение будет сделано только для аварийных работ.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что исключение будет сделано только для аварийных работ.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Коронавирус добрался и до благоустройства столицы. Ранее городские власти временно отменили обновление дворов по программе "Мой район". Теперь в Москве все благоустройство приостановлено с полуночи субботы, 11 апреля. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"По указанию мэра Москвы все работы, проводимые сейчас как собственными силами служб Комплекса городского хозяйства, так и подрядчиков, приостановлены до особого распоряжения",- отметил Петр Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что исключение будет сделано только для аварийных работ и работ, связанных с обеспечением жизнедеятельности города.

Напомним, по планам на этот год в столице собирались благоустроить 45 улиц, 183 парка и высадить 750 тысяч деревьев. В списке, например, были набережные острова Балчуг общей длиной 12 километров - Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская, а также вылетные магистрали, в том числе Ленинский проспект (на участке МКАД - улица Кравченко), Профсоюзная улица, шоссе Энтузиастов.

Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?

ИСТОЧНИК KP.RU

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