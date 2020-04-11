«Пациентов возим из одной больницы в другую!»: фельдшер - о скоплении скорых у больниц Москвы и Подмосковья

Видео, на которых десятки автомобилей "скорой помощи" выстроились в очередь на въезде в Федеральный клинический центр в Химках облетели социальные сети. В числе авторов роликов не только местные жители, но и фельдшеры скорой. Врачи признаются, такого они еще не видели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/772509" frameborder="0"></iframe> Десятки автомобилей скорой помощи выстроились в очередь на въезде в Федеральный клинический центр в Химках.

- Сегодня работаю на "скорой" в ночную смену. Из Митино (район на северо-западе Москвы Ред.) повезли пациента в больницу в подмосковные Химки. Видимо, в Москве некуда. Я за шесть лет работы еще такого не видел. Стоим в очереди, - опубликовал пост на своей странице в Фейсбуке сотрудник скорой помощи Олег Пыхтин.

Но в той самой очереди его бригада стояла не долго. На обратном пути Олег включил камеру мобильного телефона. За кадром его голос.

- Больного сдал. Я позвонил ответственному врачу, сказал, что у меня тяжёлый больной. Его согласились вне очереди принять. В реанимацию сдал больного. Тут в очереди больше 30 машин. Если они тут все стоят, то кто работает?

После публикации видео на связь с журналистами Олег Пыхтин не выходит. Был ли коронавирус у пациента, о котором он рассказал, не известно. При этом по официальным данным, в самом Федеральном центре, который сейчас перепрофилирован, принимают только больных с подозрением на коронавирус и пневмонию. Ситуацию с очередью в медучреждении никак не комментируют.

- У нас все хорошо, не мешайте работать, - заявили «КП» в администрации больницы.

Оперштаб объяснил образовавшуюся очередь так: «В связи со сложной эпидемиологической обстановкой поток пациентов за последние дни действительно увеличился». Там подчеркнули, что несмотря на трудности все пациенты получат необходимую медпомощь.

Надо сказать, похожие ситуации и в других больницах Москвы и Подмосковья.

Так, в госпитале ветеранов войны №3, который находится на северо-востоке столицы, в субботу, 11 апреля, в очереди собрались более 20 автомобилей скорой помощи. Это медучреждение тоже перепрофилировали для лечение пневмоний и коронавируса.

В госпитале ветеранов войны №3, который находится на северо-востоке столицы, в субботу, 11 апреля, в очереди собрались боле 20 автомобилей скорой помощи.Фото: предоставлено очевидцем

- Две недели назад освободили все 600 коек. Сейчас больница постепенно заполняется. Это не очередь, а вполне нормальный процесс приема пациентов в нынешних условиях. В день приезжают 50-70 машин скорой и все проходят процедуру оформления пациентов. Прием инфекционных больных – процесс не быстрый. Но, поверьте, для паники нет никакого повода, - сообщили «Комсомолке» собственные источники в госпитале ветеранов войны №3.

Тем временем, в социальных сетях многие связывают скопление машин с процедурой дезинфекции. Якобы машины стоят в очереди на обработку. Однако эта версия, скорее всего, не имеет отношения к действительности.

Прокомментировать ситуацию мы попросили Дмитрия Белякова, фельдшера и председателя независимого профсоюза работников скорой помощи «Фельдшер.ру».

- Машины дезинфицируют до выхода на смену и после. На обработку нет никаких очередей. А после приема каждого пациента фельдшеры сами обрабатывают салон машин. А вот очереди на оформление больных – это реальный факт.

- С чем они связаны?

- Сейчас мы все работаем в новых условиях. И пока нет слаженной единой системы. Зачастую скорые с пациентом ездят из одной больницы в другую. Никто при этом нам не объясняет, почему не принимают больных. В итоге теряется драгоценное время. Мне известен случай, когда в Москве пациент с коронавирусом провел в салоне неотложки 12 часов. Еще одна проблема, это фобия заразиться коронавирусом, которой сейчас многие страдают. Люди вызывают скорые после каждого чиха. Им не нужна помощь медиков, а они все равно звонят. У нас давно такая беда есть, людей приучили сразу вызывать неотложку. В последнее время таких ложных вызовов особенно много. Конечно, в больницы их никто не везет. Но на осмотр таких «больных» уходит огромное количество времени. Многие мои коллеги не справляются с такой нагрузкой: берут больничные или вовсе увольняются.

Машины скорой помощи стоят в очереди перед въездом на прилегающую территорию больницы в ХимкахФото: REUTERS

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой поток пациентов за последние дни действительно увеличился», - сказали в оперштабе, заверив, что все пациенты будут помещены в стационар и получат необходимую медпомощь.

Напомним, в Москве пациентов с коронавирусной инфекцией сейчас принимают 17 больниц. Их число в ближайшее время будет увеличено. Кроме того, по последним данным, 1700 москвичей проходят лечение от коронавируса на дому. У них болезнь протекает в легкой форме.

Ситуация с очередями из автомобилей скорой «Комсомольская правда» попросила прокомментировать Минздрав, оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом, департамент здравоохранения Москвы и Московской области. Пока ответы нам не поступали.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Больницы помогут разгрузить домашние тесты на коронавирус!»

- Скорая помощь сейчас действительно работает в интенсивном режиме. Это связано в том числе и с ростом числа заболевших коронавирусом. В этой ситуации колоссальную нагрузку испытывает и служба скорой помощи, и приемные отделения больниц, - прокомментировала Гузель Улумбекова, профессор, доктор медицинских наук. - Надо понимать, что скорую помощь нужно вызывать только если есть серьезные симптомы того или иного заболевания. В остальных случаях достаточно только консультации врача по телефону. В случаях, когда есть симптомы коронавируса и пневмонии, выезжать должны только специализированные бригады неотложной помощи. И далеко не всех надо отвозить в больницы. В некоторых страхах активно используют тестирование на СОVID-19 на дому. Такая быстрая диагностика позволяет разгрузить больницу. У нас такого опыта пока, увы, нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/772490" frameborder="0"></iframe> Очередь из «скорых» в Химках.

ОФИЦИАЛЬНО

"Всех пациентов поместим в стационар!"

- В связи со сложной эпидемиологической обстановкой поток пациентов за последние дни действительно увеличился. Все пациенты будут помещены в стационар и получат необходимую медпомощь, - прокомментировали в оперштабе Москвы.