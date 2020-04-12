"Зачем вам адрес, мы все равно на удаленке!". В Москве оживились мошенники, обещающие быстро и недорого оформить спецпропуска

«Быстро, надежно, качественно». Обычно такие словечки используют в начале своих объявлений мошенники. Чтобы завлечь простого человека. Ограбить его. И оставить ни с чем. И пользуются они любой ситуацией. Даже режимом строгой самоизоляции, который нынче объявлен в Москве. Настолько строгой, что с завтрашнего дня (13 апреля) начнется оформление специальных пропусков, без которых нельзя будет ездить на личных авто и на любом общественном транспорте. Заработает система со среды (15 апреля) - и в столице, и в Подмосковье.

На фоне этого в Сети появились объявления о быстром оформлении спецпропусков.

- Нам для этого нужен только скан паспорта - первой страницы и регистрации, - сообщил мужской голос корреспонденту «КП», набравшему один из таких номеров. - В тот же день пропуск будет оформлен.

- И сколько это стоит?

- Две с половиной тысячи рублей.

- Но на официальных порталах это можно сделать бесплатно. Или даже без них - с помощью смс или по телефону.

- Пожалуйста. Делайте бесплатно.

- А что у вас за контора вообще? Как называется?

- Центр документов…

- А адрес какой?

- Зачем вам адрес? Вы все равно нас не найдете. Мы на удаленке работаем. И с клиентами не встречаемся.

- Но у вас же есть официальный адрес?

- Большие Каменщики, 1, - сдался мужской голос.

И снова напомнил:

- Лично людей мы не принимаем.

По словам почетного адвоката России Леонида Ольшанского, случается, что подобного рода услуги оказываются официально. Ну, скажем, те же адвокаты помогают составить иск клиентам. Или риэлторы подбирают жилье.

- Но все же отправлять свои персональные данные, да еще сканом, как минимум, неразумно, - считает Ольшанский. - Мошенники могут навешать на вас микрокредитов. И потом замучаетесь доказывать, что вы их не брали. Странно, что попросили только паспорт. И не поинтересовались вашим адресом, целью поездки, ее датой и так далее. Когда юношу обещают пристроить в институт, мало одного паспорта. Нужны его фотографии, свидетельство о рождении, аттестат... Скорее всего, никакого пропуска по этому объявлению вам не сделают. И мало того, что денежки ту-ту. Так еще и свои данные отправите неизвестно кому.

Напомним, что если у вас проблемы с интернетом и вам затруднительно воспользоваться официальными порталами столичного и подмосковного правительств, вы можете оформить спецпропуск с помощью смс на короткий номер 7377 или по телефону +7 (495) 777-77-77.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/772447" frameborder="0"></iframe> Главная площадь Москвы опустела из-за пандемии.

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