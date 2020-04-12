В Москве за один день составили 1358 протоколов за нарушение режима повышенной готовности

И вновь продолжается бой. Или даже начинается. Потому что количество инфицированных с каждым днем продолжает расти. Впереди пропускная система. Сначала - на дорогах и общественном транспорте, а потом, возможно, и на тротуарах.

А пока сотрудники полиции, Департамента торговли и услуг, городских префектур и Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) провели рейд на улицах Москвы и составили за одну только субботу 1358 протоколов.

- Нарушители собирались в группы или находились на улице без конкретной причины, установленной Указом мэра (поход в магазин, аптеку, поликлинику, прогулка с собакой, вынос мусора), - сообщили в оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом. - К административной ответственности были привлечены 18 предприятий торговли, в которых не соблюдались правила социального дистанцирования.

В Москве за один день составили 1358 протоколов за нарушение режима повышенной готовностиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним также, что за весь период самоизоляции в столице оштрафовали 30 человек. Их оставили лечиться дома (с легкой формой коронавируса). Однако пациенты нарушили карантин и вышли на улицу. После этого их - уже принудительно - отправили в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево для дальнейшего лечения.

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