2020-04-12T14:28:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве за один день составили 1358 протоколов за нарушение режима повышенной готовности

Жители столицы слонялись по городу, что называется, без дела
Павел КЛОКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Жители столицы слонялись по городу, что называется, без делаЖители столицы слонялись по городу, что называется, без делаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

И вновь продолжается бой. Или даже начинается. Потому что количество инфицированных с каждым днем продолжает расти. Впереди пропускная система. Сначала - на дорогах и общественном транспорте, а потом, возможно, и на тротуарах.

А пока сотрудники полиции, Департамента торговли и услуг, городских префектур и Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) провели рейд на улицах Москвы и составили за одну только субботу 1358 протоколов.

- Нарушители собирались в группы или находились на улице без конкретной причины, установленной Указом мэра (поход в магазин, аптеку, поликлинику, прогулка с собакой, вынос мусора), - сообщили в оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом. - К административной ответственности были привлечены 18 предприятий торговли, в которых не соблюдались правила социального дистанцирования.

В Москве за один день составили 1358 протоколов за нарушение режима повышенной готовности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве за один день составили 1358 протоколов за нарушение режима повышенной готовностиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним также, что за весь период самоизоляции в столице оштрафовали 30 человек. Их оставили лечиться дома (с легкой формой коронавируса). Однако пациенты нарушили карантин и вышли на улицу. После этого их - уже принудительно - отправили в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево для дальнейшего лечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пациентов возим из одной больницы в другую!»: фельдшер - о скоплении скорых у больниц Москвы и Подмосковья

Видео, на которых десятки автомобилей "скорой помощи" выстроились в очередь на въезде в Федеральный клинический центр в Химках облетели социальные сети. В числе авторов роликов не только местные жители, но и фельдшеры скорой. Врачи признаются, такого они еще не видели. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Оперативный штаб о москвичах, не соблюдающих изоляцию: Возвращаясь домой, вы можете представлять угрозу для тех, с кем проживаете
Только за один день 10 апреля в столице 3,5 млн. человек покидали дом более чем на 6 часов. Это удалось определить с помощью сотовых операторов
«Закроют на сутки в «Векторе», заставят вести дневники»: что ждет добровольцев во время испытания вакцины от коронавируса
Уже отобраны 60 человек, которых привьют первыми: среди них — разработчик вакцины. Как за ними будут наблюдать и какие есть риски — в нашем материале
Новости 24
С 13 апреля в Москве начнется оформление цифровых пропусков на проезд
Вице-мэр Анастасия Ракова: «Столичные стационары увеличат количество коек для больных коронавирусом»
За нарушение правил карантина в Москве оштрафовано уже 26 человек
В Москве ограничена работа большинства предприятий и организаций
Какие предприятия закроют в Москве с 13 по 19 апреля 2020 года из-за коронавируса
Москва выделила гостиницы для отдыха медиков, борющихся с коронавирусом
Ракова: В Москве растет число заболеваний коронавирусной пневмонией
В Москве впервые организуют киберсубботник
В Люблино подросток устроил поножовщину, выясняя отношения
Собянин: С пятницы нарушителей карантина за поездки на авто будут штрафовать
Столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса
Пьяный москвич сжег во дворах четыре машины
На станциях МЦК и МЖД появятся бесконтактные диспенсеры для дезинфекции рук
В Москве гастарбайтер ищет сбежавшую невесту с помощью полицейских
В Москве упростили порядок выделения доплат безработным
В Наро-Фоминске на базе областной больницы появится инфекционный центр
Москва выделит федеральным клиникам 5 млрд рублей на перепрофилирование под коронавирус
Московским пенсионерам на изоляции доставили дрова и уголь на дачи
Сбежавшие московские подростки вернулись домой
В Москве полицейские задержали таксиста с коронавирусом, нарушившего карантин
В Москве лже-таможенник сообщил о минировании аэропорта Внуково