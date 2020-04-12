Каршеринг во время коронавируса в Москве: можно ли им пользоваться по цифровым пропускам

На водительских форумах многие задаются вопросом, а как работает каршеринг во время коронавируса в Москве. Ведь это же тоже транспорт. Причем как личный, так и общественный. В Указе мэра Москвы Сергея Собянина от 11 апреля про этот вид услуги нет ни слова.

Однако любое передвижение на колесах с будущей среды должно быть предварительно согласовано (вплоть до самокатов). Следовательно, аренда автомобилей тоже попадает в эту категорию.

Но именно сейчас каршеринг закрыт. По словам мэра, деятельность сервиса приостановили до 19 апреля. И это, конечно, связано с карантином. Спрос на услугу упал на 60 процентов.

Что будет после 19 апреля, сейчас сказать сложно. По словам руководителя одной каршеринговой компании, ситуация меняется с каждым часом. Возможно, число инфицированных в Москве станет еще больше и отсрочку для аренды машин продлят.

Напомним, в столице сейчас работают 18 компаний каршеринга. Перед пандемией клиенты-автолюбители совершали в среднем 140 тысяч поездок в день.