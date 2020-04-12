2020-04-12T18:53:47+03:00
Общество

Каршеринг во время коронавируса в Москве: можно ли им пользоваться по цифровым пропускам

15 апреля, используя каршеринг во время коронавируса в Москве, ездить на машине в столице можно будет только с разрешением
Павел КЛОКОВ
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Ездить на каршеринговом авто можно будет только с разрешением.Ездить на каршеринговом авто можно будет только с разрешением.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На водительских форумах многие задаются вопросом, а как работает каршеринг во время коронавируса в Москве. Ведь это же тоже транспорт. Причем как личный, так и общественный. В Указе мэра Москвы Сергея Собянина от 11 апреля про этот вид услуги нет ни слова.

Однако любое передвижение на колесах с будущей среды должно быть предварительно согласовано (вплоть до самокатов). Следовательно, аренда автомобилей тоже попадает в эту категорию.

Но именно сейчас каршеринг закрыт. По словам мэра, деятельность сервиса приостановили до 19 апреля. И это, конечно, связано с карантином. Спрос на услугу упал на 60 процентов.

Что будет после 19 апреля, сейчас сказать сложно. По словам руководителя одной каршеринговой компании, ситуация меняется с каждым часом. Возможно, число инфицированных в Москве станет еще больше и отсрочку для аренды машин продлят.

Напомним, в столице сейчас работают 18 компаний каршеринга. Перед пандемией клиенты-автолюбители совершали в среднем 140 тысяч поездок в день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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