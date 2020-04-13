В Москве не будут использовать приложение Госуслуг для пропусков в режиме полной изоляции

Минкомсвязи России запустило мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус». Пока оно работает в тестовом режиме. По задумке создателей, в нем можно удаленно пользоваться государственными электронными сервисами на время режима полной изоляции. Например, заказать пропуск для выхода из дома. Но для этого нужно, чтобы региональные власти согласовали на местах эту функцию.

Однако точно известно, что в Москве это приложение использовать не будут. Так что если вы живете в столице, то скачивать его не нужно.

Пока приложение "Госуслуги СтопКоронавирус" работает в тестовом режиме.

- В Москве же, которая первой в России столкнулась с коронавирусом, уже действуют другие технологические решения. В том числе для оформления цифрового пропуска для передвижения по городу. Пропуск, полученный с помощью «Госуслуги Стопкоронавирус», не является основанием для передвижения по Москве, - сообщает пресс-служба Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В Москве с конца марта действует режим обязательной полной самоизоляции. С 13 апреля в столице начали выдачу цифровых пропусков. Указ об этом подписал Сергей Собянин. На утро понедельника подано свыше 700 тысяч заявок на пропуска для передвижения по городу. Они будут необходимы для поездок по Москве с 15 апреля.

Выдача цифровых пропусков для передвижения по Москве началась с 13 апреля.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НА ЗАМЕТКУ

Получить цифровой пропуск в Москве можно тремя способами: на портале nedoma.mos.ru, по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив SMS на номер 7377.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Оперативный штаб по противодействию коронавируса в Москве сообщил, что на сайт мэрии, через который выдают цифровые пропуска, началась бот-атака

- Фиксируем бот-атаку на сервера mos.ru, в том числе из-за рубежа. Расследованием источников и причин атаки будут заниматься правоохранительные органы, - сообщает оперштаб.

Поэтому сайт может долго грузится. Пропуска начнут действовать в Москве с 15 апреля. Пока лишь для поездок.

СПРАВКА «КП»

Приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» связано с одноименным интернет порталом. Пользователи смогут зайти в программу с помощью существующего аккаунта. В приложении пользователь указывает адрес проживания и цель выхода из дома. Далее в приложении формируется карточка «таймер пребывания на улице» с QR-кодом.

Сканируют его проверяющие, например, полиция, через свое приложение. Однако использовать приложение будут лишь в тех регионах, где это согласуют местные власти.

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