2020-04-13T13:55:33+03:00
Коронавирус Covid-19

За подделку цифровых пропусков в Москве может грозить до двух лет колонии

Об этом напомнил депутат городской думы
Андрей АБРАМОВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Москве с 13 апреля начали выдачу цифровых пропусков. Они будут нужны в обязательном порядке уже через два дня для совершения всех поездок. Вместе с тем в интернете начинает появляться информация о подделках цифровых пропусков. Якобы можно указать при оформлении ложные данные. Официальных комментариев на этот счет от столичного правительства пока не поступало.

Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов в соцстеях поделился своими рассуждениями насчет подделки цифровых пропусков. С одной стороны, умышленное указание ложных сведениях в документах можно квалифицировать по статье из административного кодекса. По части 2 статьи 19.18 грозит штраф до 3000 рублей.

Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

— А если ввод заведомо ложные данных для цифрового пропуска квалифицировать в рамках Уголовного кодекса, то это статья 327. В ней идет речь о подделке «официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей», что в данном случае и делает поддельный цифровой пропуск, — написал Щитов.

В интернете начинает появляться информация о подделках цифровых пропусков для передвижения в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

В интернете начинает появляться информация о подделках цифровых пропусков для передвижения в Москве.Фото: Иван МАКЕЕВ

По статье предусмотрено до двух лет лишения свободы. Есть и более мягкие вариации наказания вроде ограничения свободы или принудительные работы.

КСТАТИ

Что если выйти из дома без цифрового пропуска

Пешеходам грозит штраф до 30 тысяч рублей. Правда регламент оформления документа для них еще не выпустили. В случае повторного нарушения или если нарушение кому-то навредило — до 50 тысяч рублей штрафа. Водителям штраф до 5000 рублей и эвакуация авто на штрафстоянку.

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Пешеходам спецпропуска оформлять пока не нужно, но это не означает, что режим самоизоляции в Москве сняли. 13 апреля, в понедельник, начнется оформление специальных пропусков на территории столицы и Подмосковья. Действовать они начнут с 15 апреля. И нужны будут тем, кто пользуется личным и общественным транспортом. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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