За подделку цифровых пропусков в Москве может грозить до двух лет колонии

В Москве с 13 апреля начали выдачу цифровых пропусков. Они будут нужны в обязательном порядке уже через два дня для совершения всех поездок. Вместе с тем в интернете начинает появляться информация о подделках цифровых пропусков. Якобы можно указать при оформлении ложные данные. Официальных комментариев на этот счет от столичного правительства пока не поступало.

Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов в соцстеях поделился своими рассуждениями насчет подделки цифровых пропусков. С одной стороны, умышленное указание ложных сведениях в документах можно квалифицировать по статье из административного кодекса. По части 2 статьи 19.18 грозит штраф до 3000 рублей.

Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

— А если ввод заведомо ложные данных для цифрового пропуска квалифицировать в рамках Уголовного кодекса, то это статья 327. В ней идет речь о подделке «официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей», что в данном случае и делает поддельный цифровой пропуск, — написал Щитов.

В интернете начинает появляться информация о подделках цифровых пропусков для передвижения в Москве.Фото: Иван МАКЕЕВ

По статье предусмотрено до двух лет лишения свободы. Есть и более мягкие вариации наказания вроде ограничения свободы или принудительные работы.

КСТАТИ

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