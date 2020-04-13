«Предъявите пропуск, но проверить не на чем»: как работают блокпосты ДПС на съездах с МКАД

Москва поехала по новым правилам. С понедельника, 13 апреля, в городе начали выдавать цифровые пропуска. Напомним, они нужны для передвижения на всех видах транспорта от велосипедов, скутеров, мотоциклов и личных машин до такси, метро и автобусов. Со среды, 15 апреля, за отсутствие пропусков начнут выписывать штрафы. А пока гаишники тестируют работу новых блокпостов. В одной только Москве их 160.

«К СТОМАТОЛОГУ НЕ ПУСТИЛИ»

Среди автомобилистов сейчас только и разговоров, что о гаишниках. Москвичи пугают друг друга страшилками о полном закрытии города для авто с иногородними госномерами и о крупных штрафах, которые якобы выписывают всем без разбора. Но так ли все страшно на самом деле? Корреспондент «КП» проверила на себе.

Рано утром в первый рабочий день очередной официально нерабочей недели на своей машине я поехала в самое пекло – на МКАД. И да! Моя ласточки из понаехавших – госномер 51 региона, то есть Мурманской области. На Московской кольцевой, кажется, о самоизоляции, которая введена в Москве до 30 апреля, никто и не слышал. Машины, большие и маленькие, летят кто куда. Конечно, их в разы меньше, чем до перехода большинства офисов на режим удаленной работы. Но этот понедельник выбился из общей статистики предыдущих дней в режиме самоизоляции.

Включаю Яндекс Навигатор, а там пробка в 1 балл. Это только кажется, что мало. Всю прошлую неделю было по нулям. Ну думаю, народ опять на шашлыки поехал. Но они на этот раз оказали ни при чем. Загадку пробок удалось разгадать довольно быстро.

Поворот с МКАД на улицу Озерную, которая ведет на оживленную городскую магистраль – Мичуринский проспект словно парализовало. Пробка растянулась на 2 километра. В плотном потоке толкаемся, дыша друг другу в бамперы. Хорошо хоть машинам социальную дистанцию соблюдать не надо.

Пока гаишники тестируют работу новых блокпостов. В одной только Москве их 160.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Через десять минут становится ясно, причина затора – это блокпост ДПС. На съезде с МКАД на улицу Озерную установили три грузовых автомобиля и пластиковые заградительные блоки, между которыми дежурит экипаж ДПС. Четырехполосную дорогу сузили до одной полосы. Как уж тут без пробки? Ну, думаю, все! Сейчас меня в Мурманск выгонять будут. Но нет! Ни меня ни другие машины гаишники останавливать не стали.

- Зачем же тогда дорогу сузили, - бормотала я себе под нос, остановив машину на обочине в паре метров от блокпоста.

Иду к инспекторам, которые что-то бурно обсуждают у машины с мигалкой. Так и хотелось спросить киношное: «а че это вы тут делаете», но гаишники примерно с тем же вопросом сами обратились ко мне. Пришлось раскрыть карты, мол я журналист, пишу про новые проверки на дорогах. И тут гаишников, как ветром сдуло. Оборвав едва начавшийся диалог, двое в черных масках пошли на дорогу.

Показуха или нет, но для проверки они тормозили все без исключения машины.

- Цель выезда из дома? - вот вопрос, который задают автомобилистам.

У большинства с собой были цифровые пропуска. Водители показывали их через открытые окна и их сразу же пропускали. С теми же, кто QR- код не предъявлял, проводили беседы.

35-летнего предпринимателя Евгения развернули на полпути к стоматологу.

- Сказали, что не работают сейчас стоматологические клиники и велели ехать домой. Я спорить не стал, - рассказал москвич.

Еще пару автомобилистов, которые ехали на шиномонтаж, тоже развернули в обратном направлении. Никаких протоколов им не выписывали.

- Мы пока просто объясняем, что дома нужно сидеть. А со среды начнем штрафовать, - рассказал мне один из гаишников.

По его словам, иногородние машины действительно приказано не впускать в Москву. Но по какому закону, инспектор и сам не знает. К слову, таких указов мэр столицы не издавал, так что это не законно.

- А почему же вы меня не тормознули с моем 51 регионом? – спросила я.

- Не заметили с кем не бывает! – признался гаишник.

Для автомобилистов штраф составит 5000 рублей.Фото: Иван МАКЕЕВ

QR-КОДЫ ЕСТЬ, А ПРОВЕРИТЬ НЕ НА ЧЕМ

Проскочить без проверки цели выезда мне удалось еще один блокпост на съезде с МКАД на Рублевское шоссе. А вот на повороте на проспект Маршала Жукова меня все-таки остановили. Через окно я протянула инспектору водительское, СТС и страховку.

- У меня и цифровой пропуск есть. Надо? – поинтересовалась я.

- Да, покажите.

- Я протянула инспектору мобильный телефон с кодом из набора цифр и букв на экране.

Инспектор одобрительно кивнул и все.

- То есть вы его проверять не будете?

- Не на чем пока проверять. Обещают загрузить новую программу в планшеты. Вот ждем!

Напомним, со среды, 15 апреля, в Москве начнут выписывать штрафы за отсутствие цифровых пропусков. Для автомобилистов штраф составит 5000 рублей. Кроме того, машину увезут на штрафстоянку. Эти услуги обойдутся еще в 5000 рублей.

В городе в круглосуточном режиме будут работать 160 постов ДПС. Мы отметили их на карте столицы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/772765" frameborder="0"></iframe> Как работают блокпосты ДПС на съездах с МКАД.

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