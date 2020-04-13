Цифровые пропуска для поездок по Москве в период самоизоляции: отвечаем на 12 главных вопросов

С 15 апреля желающие прокатиться по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте обязаны заранее получать специальные цифровые пропуска. Их начали оформлять с понедельника, 13 апреля.

Пропуска нужны для того, чтобы удержать распространение коронавируса. Сейчас скорые и больницы работают на пределе. Ситуация может ухудшиться, если не ограничивать передвижения по городу. Такие правила применяют во многих странах мира.

«К сожалению, это необходимость, - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге. - Необходимость для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье многих москвичей, как можно быстрее преодолеть беду и вернуться к нормальной жизни».

Мэр также уточнил, что ходить пешком можно без пропусков, но при этом надо строго соблюдать все действующие во время коронавируса правила и ограничения.

Публикуем ответы на самые важные вопросы о цифровых пропусках.

1. Кому они нужны?

С пропуском жители обязаны ездить по городу:

- на личном авто;

- в такси;

- в общественном транспорте;

- на велосипеде;

- мопеде, скутере;

- мотоцикле;

- электросамокате.

Без пропуска могут выйти из дома:

- те, кто передвигается по городу пешком. Например, в ближайший магазин или аптеку, до мусорного контейнера во дворе или для прогулки с собакой;

- те, у кого при себе есть служебное удостоверение (удостоверение личности военнослужащего, государственных и муниципальных служащих и лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, удостоверение судьи, адвоката, нотариуса, включая их помощников, а также редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста, удостоверение частного охранника, личная карточка охранника). Но для их пассажиров и водителей пропуска потребуются;

- дети до 14 лет. Но, если ребенок старше, ему нужен цифровой пропуск.

2. Что это такое?

Специальный код из цифр и букв. Например: 1104-Т123-МО11-К123. Первые четыре знака - дата окончания срока действия пропуска. Остальные 12 знаков - идентификация его владельца и цель поездки.

3. Как получить?

Бесплатно любым удобным способом:

Онлайн на портале мэра Москвы mos.ru. Для этого нужно:

- авторизоваться на портале, то есть в личном кабинете должны быть верно указаны ваши фамилия, имя, отчество, дата рождения; номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Потом эти сведения автоматически отражаются в заявке на пропуск;

- выбрать услугу «Получение цифрового пропуска для передвижения по территории города Москвы»;

- указать необходимые дополнительные данные. Для поездки на авто, мотоцикле или скутере сообщить его номер, на общественном транспорте - номер карты «Тройка» или «Стрелка», а также ИНН организации или название медицинского учреждения, в которое направляетесь;

- подать заявку. После этого на экране появится специальный код, то есть цифровой пропуск. Его надо сохранить любым удобным способом - записать, сфотографировать или сделать скриншот. И главное - взять с собой! Одновременно пропуск прилетит на электронную почту, если она указана в заявке.

Если у вас нет регистрации на mos.ru, можно использовать альтернативные способы авторизации через gosuslugi.ru, Сбербанк или соцсети. Ещё вариант - зарегистрироваться на mos.ru и создать личный кабинет.

С помощью смс на номер 7377. Для этого надо:

- отправить сообщение специального формата. Цифровой код придет в ответном смс.

Сообщение нужно набирать так:

- Для тех, кому надо на работу

Пропуск* код цели* тип паспорта (кодом)* серия паспорта* номер паспорта* номер транспортного средства (если пользуетесь)* номер карты «Тройка» (если пользуетесь)* номер карты «Стрелка» (если пользуетесь)* ИНН организации* краткое наименование организации.

Например: Пропуск*1*1*1234*123456*Р043МП177***1234567890*ООО «Ромашка» (в примере не указаны карты «Тройка» и «Стрелка». Вместо них - звездочки).

- Для разовой поездки к врачу

Пропуск* код цели* тип паспорта (кодом)* серия паспорта* номер паспорта* дата рождения (через точку)* номер транспортного средства (если пользуетесь)* номер карты «Тройка» (если пользуетесь)* номер карты «Стрелка» (если пользуетесь)* краткое название медицинской организации.

Например: Пропуск*2*1*1234*123456*15.04.1981***44443333111*ГКБ Боткина (в примере не указаны транспортное средство и карта «Тройка». Вместо них - звездочки).

- Для разовой поездки по другим делам

Пропуск* код цели* тип паспорта (кодом)* серия паспорта* номер паспорта* номер транспортного средства (если пользуетесь)* номер карты «Тройка» (если пользуетесь)* номер карты «Стрелка» (если пользуетесь)* цель выхода (максимум 20 символов)* адрес пункта назначения.

Например: Пропуск*3*1*1234*123456**1111222333**на дачу*Опалиха, Пришвина, 11 (в примере не указаны транспортное средство и карта «Стрелка». Вместо них - звездочки).

По телефону Единой справочной службы правительства Москвы - (495) 777-77-77. Оператор контакт-центра:

- запросит у вас необходимую информацию;

- самостоятельно заполнит нужные данные;

- продиктует код цифрового пропуска. Его нужно записать и сообщить патрульным службам, если вас остановят для проверки.

По этому же телефону (495) 777-77-77 можно получить консультацию по оформлению пропуска.

Пропуска нужны для того, чтобы удержать распространение коронавируса.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

4. Для каких поездок?

- на работу. Такой пропуск нужен, если организация продолжает работать и присутствие сотрудника на рабочем месте абсолютно необходимо. Этот пропуск полагается и для служебных разъездов, например, таксистам и курьерам. Все работники должны оформлять их самостоятельно. Срок действия - до 30 апреля, с разрешением на любые поездки;

- на приём к врачу. Такой пропуск выдают в конкретное медицинское учреждение. Срок действия - 1 день. Его можно оформлять неограниченно в течение недели;

- по другим личным делам (в магазин, на дачу, на вокзал и т. д.). Срок действия - 1 день, с разрешением на поездку до места назначения и обратно. Такой пропуск можно оформлять не более двух раз в неделю.

5. На какое расстояние можно ездить с цифровым кодом?

На любое. В пропуске для разовой поездки нужно указать адрес отправления и адрес назначения. Если надо на работу, то при оформлении такого пропуска никакие адреса сообщать не надо.

6. Что делать, если нужно за продуктами или лекарствами?

Можно выйти из дома за едой и другими товарами. При этом постарайтесь выбирать ближайшие к дому магазины или аптеки. Если идете пешком, пропуск не нужен. Если собрались в магазин на машине или общественном транспорте, надо оформить разовый пропуск для личных дел. В электронном заявлении он называется «Разовое передвижение в иных целях».

Если нужно купить продукты или таблетки пожилым родственникам, то действуем также. Добираетесь к ним пешком - без пропуска, на машине или в общественном транспорте - с разовым пропуском.

7. А если хочу на дачу в Подмосковье или в другой регион из Москвы и обратно?

Для поездки на дачу надо оформить разовый пропуск. Если обратно в Москву возвращаетесь на следующий день или через несколько дней, нужно заново получить пропуск.

Важно! Цифровой пропуск, оформленный в Москве, действует в Московской области. Аналогично по пропуску, выданному в Подмосковье, можно ездить в Москве.

Чтобы поехать в другой регион, надо также оформить разовый пропуск. Обязательно уточните, какие правила поездок действуют сейчас в том регионе, который вы собираетесь посетить.

Если приезжаете в Москву из другого региона, то для поездок по столице вам нужно получить пропуск. Сделать это можно, например, с помощью смс или по телефону (см. пункт 3).

Разовый пропуск также надо оформлять, если уезжаете в командировку или в отпуск. Поскольку из-за вынужденной длительной поездки вам придется оставить ваше место проживания.

8. Сколько времени ждать оформления?

Цифровои пропуск выдается онлаи н в течение дня, когда вы подали заявку. Никаких межведомственных проверок для этого ждать не нужно. Однако эта процедура может занять некоторое время. Вчера оперативныи штаб по противодеи ствию коронавирусу в Москве сообщил, что на саи т мэрии, через которыи выдают цифровые пропуска, началась бот-атака.

- Фиксируем бот-атаку на сервера mos.ru, в том числе из-за рубежа. Расследованием источников и причин атаки будут заниматься правоохранительные органы, - сообщает оперштаб.

Поэтому саи т может долго грузится.

9. Могут ли не выдать?

Пропуск не оформят, если в запросе:

- указаны неполные или недостоверные данные;

- не заполнены поля с обязательными данными. Например, ИНН работодателя. Эту информацию можно уточнить в своей организации.

Потом ещё раз все проверьте и отправьте запрос повторно.

10. Кто нас проверит?

Цифровой пропуск могут потребовать только уполномоченные сотрудники, которые контролируют передвижения по городу и соблюдение самоизоляции. Например, патрульная служба полиции или Росгвардии. Вместе с пропуском нужно показать документ, удостоверяющий личность, который отметили при оформлении заявления. Например, паспорт.

Пропуск проверяется в присутствии жителя с помощью специальной программы в планшете. Система покажет зашифрованную в электронном коде информацию о дате и цели поездки, а также данные о его владельце.

Помимо этого, служба такси обязана проверить пропуск пассажира при заказе автомобиля. Если у него нет цифрового кода для такой поездки, то водитель никуда не повезёт.

11. Что грозит, если выйти из дома без «бумажки»?

Если ходите пешком и не нарушаете действующие во время коронавируса ограничения, то можете смело выйти на улицу без цифрового пропуска. Если отправляетесь на работу или едете в транспорте по личным делам, тогда пропуск нужен.

Пешим нарушителям светит предупреждение или штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Если выход в город без пропуска навредит здоровью человека или имуществу, тогда выпишут штраф от 15 до 50 тысяч рублей. Эту же сумму возьмут, если гуляка постоянно будет попадаться без пропуска.

Для водителей - штраф в 5 тысяч рублей. А машину сотрудники ГИБДД могут задержать и увезти на спецстоянку.

12. А личные данные защищены?

Персональные данные, которые жители передадут городу для получения пропусков, будут храниться на территории России в закрытом защищенном контуре центра обработки данных Департамента информационных технологий Москвы. После окончания режима повышенной готовности вся информация о выданных пропусках будет уничтожена.

НА ЗАМЕТКУ

- фотография для цифрового пропуска не нужна;

- в заявлении надо указывать адрес фактического проживания. Это касается и тех, кто живет в Москве без прописки или регистрации, временно переехал к родственникам или снял квартиру в другом районе;

- пропуск во время проверки можно показать в любом виде - бумажном или электронном. А ещё можно просто назвать нужные цифры;

- каждый оформляет пропуск из своего личного кабинета. То есть через свой аккаунт выписать цифровой код на родственника или знакомого не получится.

ВНИМАНИЕ!

Цифровой пропуск выдается бесплатно. Если вам предлагают его купить, то это мошенники. Сообщите о них в полицию.