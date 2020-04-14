Бюрократия душит бизнес

Александр Потемкин, доктор экономических наук, предприниматель, бывший начальник департамента по работе с крупнейшими налогоплательщиками Федеральной налоговой службы России, государственный советник налоговой службы II ранга. Профессор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Бывший специальный корреспондент «Комсомольской правды». Автор 10 книг интеллектуальной прозы.

До февраля 2020 г. ЦБ уверенно заявлял, что национальную валюту практически удалось отвязать от колебаний цен на нефть. Отсутствие зависимости рубля от доллара и профицит бюджета создаст, по мнению ЦБ, предсказуемые условия развития экономики и финансового рынка, что повлечет рост ненефтяных доходов отраслей экономики и отказ населения от накоплений в долларах.

«Бюджетное правило» должно обеспечить стабильность курса, согласно нему при цене выше 42,4 долл. за баррель налоговые поступления от экспортеров нефти с разницы между фактической и пороговой ценами идут на покупку валюты, пополняя Фонд национального благосостояния (ФНБ). Таким образом, при высоких ценах на нефть ЦБ обеспечивает дополнительный спрос на валюту и не дает слишком сильно укрепляться рублю. При снижении цены на нефть накопленная валюта обменивается на рубли для покрытия дефицита бюджета. До накопления в фонде 7% ВВП все средства ФНБ размещаются на депозитах и счетах ЦБ, который инвестирует их только в высоколиквидные зарубежные активы, а свыше этой планки допускается размещение в иные финансовые активы (см. «Сколько накоплено в Фонде национального благосостояния»), изменение ключевой ставки ЦБ.

Резервы не развивают страну

Бурно обсуждался вопрос: как потратить сверхдоходы?

ЦБ предлагал воздержаться от трат, опасаясь, что использование ликвидной части ФНБ приведет к изменению уровня инфляции. Специалисты МВФ советовали продолжать инвестировать средства ФНБ в высококачественные ликвидные активы. А где в современном мире найти высококачественные активы?

«Бюджетное правило» является главным моментом макроэкономической конструкции, которое заставляет население страны и российскую экономику жить так, будто нефть стоит всегда 40 долл. США с 2017 года с учетом ежегодной индексации на 2%, независимо от ее реальной стоимости на мировых рынках. Т. е. любая цена за 1 баррель нефти не должна наталкивать россиян на мысль об изменении условий существования и развития экономики страны.

Однако причина близкой к линейной зависимости курса рубля от цены нефти связана с другим обстоятельством. Углеводороды обеспечивают около 67% валютных поступлений (см. «Только цифры»).

По заявлению ЦБ России, средств, накопленных в ФНБ, для выполнения социальных обязательств даже при цене нефти на уровне 25 - 30 долл. США за

1 баррель достаточно на 6 - 10 лет. Таким образом, накопленные резервы не только не вольются в развитие реального сектора российской экономики, но и бесследно исчезнут при покрытии дефицита бюджета и гуманитарных выплат пострадавшим от коронавируса. Утвержденный на 2020 год бюджет страны строился на значениях стоимости нефти 57,7 долл. США за баррель и курса рубля 63,9.

Для выполнения бюджета с заданными параметрами «справедливый» курс доллара на 10 апреля 2020 года составил: 3687 (57,7х63,9)/34,35 = 107 руб.

Борьба за амбициозные лидерские позиции на мировом нефтяном рынке (и, в частности, поддержка дешевой нефтью Китая для восстановления экономики, демонстрация влияния на мировую экономику перед арабским миром, попытка доказательства несостоятельности сланцевых месторождений в США) обеспечила стране: обесценение социальных обязательств в реальном выражении при снижении курса национальной валюты, невозможность стимулирования потребительского спроса, массовое обеднение населения, отсутствие роста ВВП, риск неполучения нефтегазовых доходов в размере 3 трлн руб.

Углеводороды обеспечивают около 67% валютных поступлений.

Удар пандемии

Объявленная пандемия коронавируса и падение нефтяных цен ударили не только по федеральному, но и по российским региональным бюджетам, основным источником формирования которых являются НДС и налог на прибыль. Снижение покупательной способности населения, уменьшение среднего чека, рост цен вводят экономику страны в глубокую рецессию.

Первые меры, принятые ЦБ для стабилизации валютного курса: приостановка покупки валюты в рамках «бюджетного правила»; продажа накопленной валюты из ФНБ при цене нефти по итогам месяца ниже 42,4 долл. США за 1 баррель. Также ЦБ предусматривает некоторые послабления для кредитов производителям лекарств, транспортным и туристическим компаниям.

ЦБ поставил правительство в ситуацию, когда все средства будут направлены на возможность исполнения бюджетных обязательств и на сохранение доли нефтяного рынка, но за счет накоплений, которые направлялись бы на развитие экономики и повышение уровня жизни населения РФ.

«Опустошение бюджета»

Не раз отмечалось привилегированное положение ЦБ России по отношению к аналогичным структурам в других государствах, где ни одна страна мира не позволяет своему главному банку выполнять одновременно надзорные функции и участвовать в капитале коммерческих банков, выдавать кредиты, регулировать финансовый рынок и рынок страховых услуг. Являясь кредитором для кредитных организаций страны, организовывая их систему рефинансирования, ЦБ через коммерческие банки должен обеспечивать финансирование реального сектора экономики.

Однако, согласно данным финансовой отчетности, доля активов Годового баланса «Кредиты и депозиты», направленных на формирование внутренних источников кредитного финансирования, составляет за 2017-й - 11%, за 2018-й - 9%.

При отсутствии высоких процентных доходов расходная часть Банка России должна быть существенно сокращена. Но рост доходов за 2018 год составил 28,2%, а расходы увеличились на 160,2%.

Выстроенная годами система функционирования экономики направлена на опустошение бюджета и вывод резервов за рубеж.Фото: Shutterstock

Выстроенная годами система функционирования экономики направлена на опустошение бюджета и вывод резервов за рубеж. Банковские кредитные ставки ведут к уничтожению малого и среднего бизнеса, несмотря на все громкие заявления о государственной поддержке. Какая поддержка, если средневзвешенная ставка по кредитам составляет от 15% годовых? Это поддержка банкам, но никак не рынку жилья, малому и среднему бизнесу.

Россия - страна, где согласование любой инвестиционной программы проходит долгий путь, начиная от руководителей областей, заканчивая решающей оценкой вице-премьеров.

Приведу пример: в 2017 году я предложил план развития бизнеса, не связанный ни с углеводородами, ни с редкими металлами, моя инвестиционная программа составляла 100 млн долл. США, доходная часть - 30 - 40 млн долл. США в год. На первоначальном этапе инвестиционный план был одобрен, стороны подписали протокол о поддержке этого проекта. Далее с регионального уровня документы поднялись выше, одобрение необходимо было получить от Министерства финансов и Министерства промышленности и торговли. Оба министерства признали проект перспективным и подписали протокол. Затем передали его для итогового согласования вице-премьеру. За десять месяцев он не нашел даже времени встретиться для обсуждения моих предложений. Лишь из его канцелярии поступил краткий ответ за подписью рядового чиновника: «России это неинтересно».

Я инвестирую 100 млн долларов, создаю 300 - 400 новых рабочих мест, а им это неинтересно...

«Вдохнул бы в порт жизнь»

В 2018 году я предложил бизнес с инвестиционным пакетом 25 - 30 млн долларов США, связанный с морской логистикой и развитием порта Сочи. Сегодня порт Сочи стоит пустой, навигация почти не осуществляется, несмотря на то, что государство инвестировало в его становление, по данным «Новой газеты», 2,8 млрд рублей (или 72,91 млн долларов США по средневзвешенному курсу 38,4 руб./долл США на 2014 год). Но мэр города Сочи Алексей Копайгородский выступил против проекта без каких-либо комментариев. Письменно не отвечал на запросы и не приглашал меня, инвестора, для обсуждения проекта. Хотя в октябре 2019 года я две недели находился в городе, обсуждая план развития с руководством порта, таможни и пограничной службы, которые его одобрили. Предложенный проект мог бы создать 50 - 70 рабочих мест со средней зарплатой минимум 70 - 90 тысяч рублей. Вдохнул бы в порт экономическую жизнь.

Уже в январе этого года я подал заявку на развитие межрегионального бизнеса в Министерство экономического развития с инвестиционным пакетом 50 млн долл. США. Ответа не последовало - возможно, это связано с напряженной ситуацией защиты населения от коронавируса? И таких примеров в экономике РФ сотни, если не тысячи. Ни в одной стране мира проекты не выходят на такой высокий уровень для обсуждения и согласования, если они не связаны с государственным бюджетом. Частные проекты предприниматель реализует самостоятельно, он имеет больше инициативы, больше свободы действия, а значит, больше возможностей для участия в развитии экономики своей страны.

Предложенный проект мог бы создать 50 - 70 рабочих мест со средней зарплатой минимум 70 - 90 тысяч рублей.Фото: Shutterstock

Умерить аппетиты

А теперь что касается российских крупнейших банков и их кредитной политики. Заемщик-инвестор, чтобы получить хоть какую-то прибыль, рассчитаться с долгами, идет на экологические нарушения производственно-хозяйственных нормативов. Он думает не о защите природы, а о том, чтобы его бизнес просто выжил в этой агрессивной экономической среде. При этом банки рапортуют о больших взносах в бюджет. Вот только не банковский сектор должен обес-печивать эти взносы, а предприниматель, бизнес! Во всех странах банки способствуют развитию национальной экономики. Банкиры не докладывают о взносах в бюджет страны. Это делает бизнес! Но почему-то в России это не так. При этом крупнейшие российские банкиры получают зарплаты в разы большие, чем их европейские и американские коллеги.

Где вы, думские партии? Повышение минимальной заработной платы до 12 130 руб. в месяц по России, повышение пенсий на 100 руб. обсуждаете годами, а 100-миллионные в долларах премии десятку банковских руководителей проглатываете без диареи! Подключайтесь к дискуссии, предлагайте варианты решения проблемы. Хочу задать вопрос и Счетной палате, и правительству РФ: как можно получать столь высокие доходы? Как это может происходить в то время, когда в стране, только по официальным данным, насчитывается 20 миллионов граждан, живущих за чертой бедности? Когда на лечение детей страна собирает средства СМС-сообщениями! В этом году Госдума наконец приняла закон о бесплатном качественном и здоровом питании младших школьников. Но государство способно обеспечить бесплатным питанием всех школьников, если прекратить порочную практику и ограничить менеджеров в их зарплатах.

Рост налоговой нагрузки, тарифов и сборов, а также внешнеполитические осложнения не позволяют иностранным инвестициям влиться в РФ и создать прибыльное производство. Так давайте создадим на деле режим благоприятствования своим - отечественным - инвесторам. Иначе на что развиваться-то собираемся?