«Без работы я с августа»: как стать на учет в центр занятости в Москве тем, кто лишился работы до эпидемии

Пострадавшим от коронавируса, а именно лишившимся работы в период эпидемии, будут выплачивать ежемесячное пособие 19 500 рублей. Есть важное условие – москвичи должны были отработать в 2020 году не менее 60 календарных дней. А как быть остальным?

Фирма закрылась, справки нет

Моя знакомая Наталья Скворцова без работы уже почти восемь месяцев. Ушла из туристической компании в августе, искала новую работу на сайтах, ходила по собеседованиям – все неудачно. Потом уже новогодние праздники, 8 марта, в общем, работа так и не нашлась. А тут еще и Москву захватила эпидемия - коронавирус. Большинство офисов переводят «на удаленку», кого-то увольняют.

- Я понимаю, что с рынком труда сейчас еще сложнее. Многих увольняют. А я без работы с августа. Решила стать в центр занятости на общих основаниях, я понимаю, что повышенные пособия мне не положены. Но хотя бы минимальные. Так и в этом отказали, - говорит москвичка Наталья Скворцова.

- Почему? – уточняю.

- Сказали, что мне нужно собрать пакет документов, в котором есть справка о среднем заработке за последние три месяца. Объясняю, что я не работаю уже почти восемь месяцев. Сказали, что мне нужно попросить справку с последнего места работы: сходить туда или попросить прислать. Но той фирмы больше нет (так бывает, закрылись). И все - тупик.

«КП» попросила Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы помочь разобраться в сложившейся ситуации. Оказалось, что решение уже нашли.

- Еще на прошлой неделе мы спрашивали с человека паспорт, трудовую книжку, документ об образовании, справку о средней заработной плате за три месяца. Данную справку в условиях пандемии практически невозможно получить, и мы это понимаем. Поэтому мэр Москвы Сергей Собянин вчера во время визита в Центр занятости населения сообщил об упрощении процесса сбора документов. Но теперь мы запрашиваем у москвичей только два документа — скан или фото разворота паспорта и трудовой книжки с записью о последнем месте работы, - рассказал Роман Шкут, директор Центра занятости населения города Москвы «Моя работа».

Теперь Наталье Скворцовой нужно обратиться повторно. И предоставить по упрощенному порядку только два документа: скан (или фото) разворота паспорта и трудовой книжки (где указано последнее место работы). Так, как она работала в 2019 году полгода, то ей положены выплаты без компенсации за коронавирус – 14 430 рублей (12 130 рублей — федеральное пособие, 1450 рублей – компенсация на транспорт, 850 рублей - материальная помощь).

Без работы больше года

Рассчитывать на помощь могут и те, кто работали в год меньше 26 недель или не работали более года.

- В этом случае можно получить компенсацию 3800 рублей (1500 рублей – федеральное пособие, 1450 рублей – компенсация на транспорт, 850 рублей - материальная помощь).

Потеряли работу из-за коронавируса

Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта 2020 года, в апреле, мае и июне будет выплачиваться пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую уже пересмотрели в сторону увеличения. Размер выплат в Москве – 19 500 рублей (12 130 рублей — федеральное пособие, 1450 рублей – компенсация на транспорт, 850 рублей - материальная помощь, региональная компенсация — 5 070 рублей). Выплаты будут с 1 апреля по 30 сентября 2020 года.

- Право на получение региональной компенсации, которая суммарно с федеральным пособием будет составлять 19 500 рублей, имеют москвичи, отработавшие в 2020 году не менее 60 календарных дней и признанные безработными, - объяснили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Если человек признан безработным на 31 марта 2020 года, получат доплату автоматически и никаких дополнительных заявлений им подавать не нужно.

Важно: если отработавший 60 дней в этом году москвич был уволен из-за нарушения трудовой дисциплины или других виновных действий, компенсационную выплату он не получит.

Самозанятых лишат этого статуса

Москвичка Альбина Никонова пекла торты дома и развозила клиентам, при этом она была зарегистрирована в качестве самозанятой (индивидуальный предприниматель). Сейчас торты оказались не востребованы, Альбина задумалась стать в Центр занятости.

- Я слышала, что мне придется лишиться статуса «самозанятой». Но мне хотелось бы продолжить свою кондитерскую деятельность, когда закончится эпидемия, - говорит Альбина Никонова.

И действительно индивидуальные предприниматели, самозанятые и работающие по договору гражданско-правового характера (речь о десятках тысяч человек) должны лишиться статуса «самозанятых», чтобы иметь право на получение пособия и компенсационной выплаты.

- Для этого необходимо официально прекратить свою трудовую деятельность, и при подаче заявления о признании в качестве безработного вместо скана или фото трудовой книжки приложить документ, подтверждающий статус незанятого, - объяснил Роман Шкут, директор Центра занятости населения города Москвы «Моя работа».

Тем временем в Мосгордуме уже задумались, что это неправильно. Ведь формально их никто не увольнял, они не приобрели статус безработных, а лишились дохода.

- Люди, которые ранее оказывали свои профессиональные услуги в различных сферах в качестве самозанятых, сейчас оказались без работы в условиях пандемии и без возможности получать средства для приобретения продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости в условиях режима самоизоляции, - сказал председатель комиссии Мосгордумы Кирилл Щитов.

По словам Кирилла Щитова, необходимо приравнять самозанятых москвичей, потерявших доход в связи с введением режима повышенной готовности в Москве, к потерявшим работу гражданам (безработным) с возможностью получать ежемесячное пособие в связи с потерей дохода в размере 19 500 рублей до сентября 2020 года. Такое предложение уже направлено в Оперативный штаб по экономическим вопросам.

Как подать заявку в Центр занятости?

1. Онлайн:

- на сайте czn.mos.ru, а в течение нескольких дней планируется сервис регистрации через mos.ru,

- создайте Личный кабинет или войдите в него через учетную запись на сайте Госуслуг,

- заполните заявку и прикрепите скан/фото требуемых документов (паспорт и трудовая книжка, для ранее не работавших — документ об образовании);

- после подачи онлайн-заявки с гражданином связывается специалист для проверки данных (в течение трех рабочих дней),

2. Лично:

- позвонить в контакт-центр по телефону 8 (495) 705-75-75. Будет назначено время прихода в Центр занятости (на ул. Щепкина, д. 38, стр.1, на ул. 5-я Кожуховская, д. 8, к. 2 или на ул. Куусинена, д. 2, корп.1),

- при себе нужно иметь паспорт РФ (с отметкой о регистрации по месту жительства в г. Москве), трудовую книжку, документ об образовании (для ранее не работавших),

- сотрудник центра занятости, находящийся в удаленном формате, через монитор компьютера поможет оформить заявку онлайн.

ВАЖНО

- признание гражданина безработным сокращается до двух рабочих дней (раньше было 11 дней),

- для получения статуса безработного не требуется безуспешного прохождения двух собеседований (как это было ранее),

- контакт-центр по телефону: 8 (495) 705-75-75.

Кого ищут работодатели?

По данным центров занятости Москвы, сейчас востребованы следующие сотрудники:

- курьеры,

- сотрудники колл-центров,

- логисты по доставке,

- грузчики,

- слесари,

- электрики,

- сантехники,

- водители грузовиков,

- продавцы онлайн-товаров.

Услуги в онлайн-режиме:

- поиск работы,

- онлайн-тренинги по успешному трудоустройству,

- направление на профессиональное обучение и переквалификацию безработных граждан в возрасте 50+ и женщин, имеющих детей дошкольного возраста.