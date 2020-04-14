В Москве неизвестные стали оставлять коробки с бесплатными масками

Удивительные вещи происходят в московском Люблино. По всему району - в подъездах и магазинах - появились коробки с масками. Каждая сложена в аккуратный пакетик. И в отличие от барыг в метро и электричках, никто не просит по 250 рублей.

- Берите по 1-2 маски на человека. Перед первым и повторным использованием стирать при 60+ градусах и прогладить утюгом, - гласит объявление.

Вот так выглядит гуманитарная помощь от вьетнамцев.

Рядом с текстом красный флаг с золотой звездой - Вьетнам. «Комсомольская правда» нашла благотворительницу, которая придумала акцию.

В день девушка шьет 20-30 масок.

ТОРТ В ОБМЕН НА МАСКУ

Минь Тхуи Динь 28 лет. Два года назад она переехала с исторической родины в Москву вслед за возлюбленным. Пока не работает - старательно учит русский язык.

Шить маски девушка начала в конце марта. Сначала сделала запас семье. А затем оставила объявление в чате жильцов своего дома. Те удивились, но протянутую руку помощи не отодвинули.

Минь Тхуи раздает маски на улицах.

- Просто хочу помочь людям чем-то. У меня было время, чтобы продолжить шить для соседей. Сначала я волновалась, что люди не примут маски, которые я сделала. Но все было хорошо. Одна из соседок даже купила мне торт, - рассказала нам госпожа Динь.

Затем вьетнамка настрочила еще сотню штук и отнесли в супермаркет у дома. Менеджер магазина разрешил поставить коробку на столик при входе. За 30 минут все маски разобрали.

Коробки оставляют в магазинах.

- Охранник магазина протянул мне 1000 рублей, но я сказала - не надо денег, все бесплатно! Есть люди, которым не нужны наши маски, хотя у них их и нет. Но мы не грустим, потому что многие получили маски и сказали спасибо.

Охранники в магазине хотели заплатить 1000 рублей за две штуки. Но госпожа Динь от денег отказалась.

ПОМОЧЬ РОССИИ

За день Минь Тхуи отшивает 20-30 масок. Сетует, что на старенькой машинке не получается больше.

- Поняла, что не могу шить достаточно масок для всех. Тогда я призвала вьетнамскую общину помочь России.

Активистка кинула клич среди соотечественников, и они присоединились к акции.

В Люблино расположен рынок Садовод, на котором торгуют много приезжих из Азии, в том числе из Вьетнама. Люди откликнулись на клич и сели за швейные машинки. Но появилась другая проблема: стало не хватать тканей.

- Небольшие швейные мастерские помогли нам, но материала все равно не хватает. Братья и сестры, если есть чистая ткань, пожалуйста, поделитесь для нас, - говорит Минь Тхуи.

Вьетнамцам не хватает ткани.

После интервью вьетнамка спросила у корреспондента «КП», как ей помочь «российскому доктору». Она понимает, что ее маски не возьмут, так как это не медицинское изделие. Ищет способ наладить производство пластиковых очков. Мы заверили благотворительницу, что у наших врачей защитных средств хватает.

- Тогда я могу спать спокойно, - улыбнулась Минь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

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