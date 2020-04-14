2020-04-14T10:59:48+03:00
Общество

В Московской области с 13 по 19 апреля ограничили посещение православных храмов

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий попросил верующих исполнять предписания медиков
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

У православных христиан сейчас Страстная неделя. В воскресенье, 19 апреля, верующие будут отмечать Светлое Христово Воскресенье - Пасху. Это традиционно большие праздничные богослужения во всех храмах, множество прихожан. Однако эпидемия коронавируса и здесь вносит свои коррективы. С 13 по 19 апреля в храмах Московской епархии (к ним относится и столица, и Подмосковье) ввели ограничение на посещения.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий сообщил верующим, что об этом попросили врачи - нельзя сейчас допустить, чтобы в одном месте собирались сотни, тысячи человек.

«Мною получено предписание главного государственного санитарного врача по Московской области, включающее требование о введении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий с 13 апреля по 19 апреля 2020 года с возможным дальнейшим продлением срока с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации», - рассказал митрополит.

Информацию об ограничениях развесят на стендах у всех храмов епархии.

Об отмене самих пасхальных служб речи не идет. Духовенство храмов проведут богослужения при помощи своих сотрудников и, если понадобится, волонтеров, без присутствия которых нельзя будет обойтись. Но при этом, конечно же, все участники служб обязаны будут строго соблюдать меры предосторожности и проведут дезинфекцию.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий сообщил верующим, что нельзя сейчас допустить, чтобы в одном месте собирались сотни, тысячи человек.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий сообщил верующим, что нельзя сейчас допустить, чтобы в одном месте собирались сотни, тысячи человек.

«Хотел бы обратиться ко всем верующим Московской епархии, чтобы вы приняли эти обстоятельства как волю Божию, и исполняли предписания медиков, - обратился к православным митрополит Ювеналий. - Хочу всех заверить, что наша общая молитва не прервется. Для молитвы, братья и сестры, нет расстояния. Господь слышит нас везде, где бы мы ни находились. Священнослужители будут ежедневно возносить свои горячие молитвы об Отечестве нашем, о всех православных христианах, о каждом из вас. Желаю вам терпения, любви, смирения, здоровья и Божия благословения».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Рейтинг социальной ответственности бизнеса: Какие корпорации больше всех помогают России в борьбе с коронавирусом
За последние годы Российское государство накопило 18 трлн рублей в виде резервов. Эта финансовая подушка должна помочь смягчить удар, вызванный пандемией
Новости 24
В Москве 18 священников и монахов заразились коронавирусом
В Москве медикам автоматически открыли бесплатный доступ к городским парковкам
Серийного вора и мошенника задержали в Шатуре
В Москве женщина, нарушившая режим самоизоляции, напала на полицейского
В Москве школьник сдал в полицию мать, нарушающую режим самоизоляции
Синоптики предупредили о сильных метелях и резких перепадах температуры
В столице запустили новый проект «Культурная Москва онлайн»
С 13 апреля в Москве начнется оформление цифровых пропусков на проезд
Вице-мэр Анастасия Ракова: «Столичные стационары увеличат количество коек для больных коронавирусом»
За нарушение правил карантина в Москве оштрафовано уже 26 человек
В Москве ограничена работа большинства предприятий и организаций
Какие предприятия закроют в Москве с 13 по 19 апреля 2020 года из-за коронавируса
Москва выделила гостиницы для отдыха медиков, борющихся с коронавирусом
Ракова: В Москве растет число заболеваний коронавирусной пневмонией
В Москве впервые организуют киберсубботник
В Люблино подросток устроил поножовщину, выясняя отношения
Собянин: С пятницы нарушителей карантина за поездки на авто будут штрафовать
Столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса
Пьяный москвич сжег во дворах четыре машины
На станциях МЦК и МЖД появятся бесконтактные диспенсеры для дезинфекции рук
В Москве гастарбайтер ищет сбежавшую невесту с помощью полицейских
В Москве упростили порядок выделения доплат безработным
В Наро-Фоминске на базе областной больницы появится инфекционный центр
Москва выделит федеральным клиникам 5 млрд рублей на перепрофилирование под коронавирус
Московским пенсионерам на изоляции доставили дрова и уголь на дачи
Сбежавшие московские подростки вернулись домой
В Москве полицейские задержали таксиста с коронавирусом, нарушившего карантин
В Москве лже-таможенник сообщил о минировании аэропорта Внуково