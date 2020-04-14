В Московской области с 13 по 19 апреля ограничили посещение православных храмов

У православных христиан сейчас Страстная неделя. В воскресенье, 19 апреля, верующие будут отмечать Светлое Христово Воскресенье - Пасху. Это традиционно большие праздничные богослужения во всех храмах, множество прихожан. Однако эпидемия коронавируса и здесь вносит свои коррективы. С 13 по 19 апреля в храмах Московской епархии (к ним относится и столица, и Подмосковье) ввели ограничение на посещения.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий сообщил верующим, что об этом попросили врачи - нельзя сейчас допустить, чтобы в одном месте собирались сотни, тысячи человек.

«Мною получено предписание главного государственного санитарного врача по Московской области, включающее требование о введении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий с 13 апреля по 19 апреля 2020 года с возможным дальнейшим продлением срока с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации», - рассказал митрополит.

Информацию об ограничениях развесят на стендах у всех храмов епархии.

Об отмене самих пасхальных служб речи не идет. Духовенство храмов проведут богослужения при помощи своих сотрудников и, если понадобится, волонтеров, без присутствия которых нельзя будет обойтись. Но при этом, конечно же, все участники служб обязаны будут строго соблюдать меры предосторожности и проведут дезинфекцию.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий сообщил верующим, что нельзя сейчас допустить, чтобы в одном месте собирались сотни, тысячи человек.

«Хотел бы обратиться ко всем верующим Московской епархии, чтобы вы приняли эти обстоятельства как волю Божию, и исполняли предписания медиков, - обратился к православным митрополит Ювеналий. - Хочу всех заверить, что наша общая молитва не прервется. Для молитвы, братья и сестры, нет расстояния. Господь слышит нас везде, где бы мы ни находились. Священнослужители будут ежедневно возносить свои горячие молитвы об Отечестве нашем, о всех православных христианах, о каждом из вас. Желаю вам терпения, любви, смирения, здоровья и Божия благословения».