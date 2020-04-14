2020-04-14T13:12:37+03:00
Происшествия

Четверо преступников в масках ограбили дом агента Евгения Малкина

Пока мужчина был в США, из его дома украли деньги, драгоценности и перстень за победу в кубке Стэнли
Наталия ЕРОШКИНА
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Евгений Малкин и его агент Геннадий Ушаков.Евгений Малкин и его агент Геннадий Ушаков.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Геннадий Ушаков – мастер спорта международного класса, чемпион России, до 42 лет выходил на лёд в качестве вратаря. Он выступал за такие хоккейные команды как «Ижсталь», московские «Крылья советов» и «Спартак», череповецкий «Металлург», воскресенский «Химик», харьковский «Динамо», тольяттинскую «Ладу» и ветеранский клуб "Звёзды России". Последней командой Геннадия Владимировича был хоккейный клуб МГУ.

Довелось Ушакову и примерить на себя роль тренера «Спартака». Завершив спортивную карьеру на льду, голкипер не спешил расставаться с любимым делом и стал одним из самых известных и авторитетных российских хоккейных агентов. Теперь он помогал вести дела другим звёздам хоккея. Среди его клиентов такие спортсмены как Евгений Малкин, Рэй Эмери, Сергей Барбашев и другие.

В то время, как в дом 63-летнего Геннадия Ушакова вломились, хоккейного агента не было в России, он находился в Питтсбурге по делам. Именно там, к слову, и играет его подопечный Евгений Малкин за местную команду "Питтсбург Пингвинз". Злоумышленники взломали дверь его коттеджа, расположенного в одном из посёлков на Можайском шоссе и вынесли из дома деньги и ювелирные украшения. Преступники также украли перстень за победу в кубке Стэнли 2016 года.

Евгений Малкин в составе "Пингвинов". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евгений Малкин в составе "Пингвинов".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- 19 февраля это произошло, меня не было в Москве, я прилетел 6 марта, обратился к следователю, разрешил изъять камеры, установленные по периметру дома. Мне сказали, что там было 4 человека в масках, сам я этих записей ещё не видел, ущерб сразу установили. Мне сотрудники полиции сказали, что вероятность раскрытия высокая, 49% преступлений они раскрывают. Но мне почему-то кажется, что я окажусь в числе других 51%. - поделился размышлениями с kp.ru Геннадий Владимирович.

Сумма нанесённого ущерба пока не уточняется. По факту кражи проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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