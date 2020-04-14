Жителям Московской области объяснили, как оформить цифровой пропуск

Напомним, с завтрашнего дня - 15 апреля - в Московской области и Москве заработает система цифровых пропусков. Как ранее сообщалась, эта мера должны помочь сдержать распространение коронавирусной инфекции в столичном регионе. Цифры последних дней показывают, что число заболевших, в том числе в тяжелой форме, продолжает увеличиваться.

Цифровые пропуска нужны всем гражданам, которые передвигаются на личном или общественном транспорте за пределами своего квартала.

Власти Московской области опубликовали пошаговую инструкцию для оформления цифровых пропусков.

1. Чтобы получить пропуск, жителям Московской области необходимо скачать мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус», доступное по адресу https://uslugi.mosreg.ru/stop-covid. Также оформить разрешение на перемещения можно на Едином Портале государственных услуг Российской Федерации. Ссылка на форму на форму для физических лиц: www.gosuslugi.ru/395224/1. Ссылка для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые должны внести данные по своим сотрудникам, продолжающих работать не на удаленке: www.gosuslugi.ru/395373/1.

Напомним, что работающим не нужно будет каждый получать новый пропуск - он будет действовать вплоть до 30 апреля. (О других категориях - ниже).

2. Те, кто уже зарегистрирован на портале Госуслуг, при входе в приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» нужно ввести свои действующие логин и пароль. Если аккаунта пока нет, можно пройти быструю регистрацию - для этого потребуется ввести номер своего телефона или электронную почту.

3. Далее вы должны выбрать в приложении из нескольких вариантов статуса - он зависит от вашего местонахождения и состояния здоровья.

4. Заполняете анкету, затем вводите данные документа, который подтвердит вашу личность: это может быть паспорт гражданина РФ или загранпаспорт, паспорт гражданина другого государства или свидетельство о рождении.

5. Система задаст вам вопрос о состоянии здоровья.

6. После этого вы непосредственно переходите к регистрации своего выхода из дома. Обязательное условие: указать причину. Система покажет ваш персональный QR-код (именно его будут считывать специальными устройствами сотрудники полиции, проверяющие водителей, их пассажиров, а также ушедших далеко от дома). Также система запустит таймер. Вернувшись домой, вы должны будете его остановить.

7. Помимо рассчитанных до 30 апреля пропусков для продолжающих работать граждан (в том числе курьеров доставляющих онлайн-покупки) есть также разовые пропуска. С их помощью человек может выехать в отдаленный магазин, на дачу или куда-то еще. В любом случае, в приложении вы обязаны указать цель выезда и маршрут. Такие пропуска можно будет оформить не чаще двух раз в неделю. Тогда как разовый пропуск для поездки в медучреждения (там также нужно указать точное место, куда вы едете) можно оформлять неограниченное количество раз.

8. Для того, чтобы выйти в магазин по соседству, в аптеку, вынести мусор или выгулять собаку (последние два пункта - в пределах 100 метров от вашего дома), цифровой пропуск пока не требуется, хотя в мобильном приложении предусмотрена и эта функция. Но это не значит, что пешеходы даже в режиме самоизоляции могут бродить где угодно. Для соблюдения временных ограничений в Московской области усилены патрули полиции, Росгвардии и ГИБДД.

9. Цифровые пропуска не нужны военнослужащим, госслужащим и муниципальным служащим, судьям, адвокатам и нотариусам, включая помощников, журналистам и сотрудникам ЧОП. Они могут перемещаться, взяв с собой служебное удостоверение. Однако действие удостоверений не распространяется на сопровождающих - остальные должны иметь оформленные по всем правилам пропуска.

В случае, если пользователю требуется консультация по порядку заполнения полей в мобильном приложении, нужно позвонить на номер горячей линии: 8-800-550-50-30, где его соединят со специалистами.