Владимир Киселев, владелец «Русской медиагруппы»: «Потенциал BraVo - 3,5 миллиарда человек»

Пожалуй, одной из самых знаковых личностей отечественной индустрии развлечений стал человек, который не замечен в стремлении к публичности. Речь идет о создателе легендарной группы «Земляне», владельце холдинга «Русская медиагруппа», куда входит «Русское радио» и другие популярные музыкальные радиостанции, Владимире Киселеве.

«ЗА ГРЯЗЬ ПРИДЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ»

- Владимир Владимирович, почему вы так избегаете общения…

- Ну, во-первых, я абсолютно не сторонюсь общения. Просто, безусловно, находясь 40 лет в индустрии приоритет и желание общаться у меня вызывают другие люди. Алла Пугачева, Юрий Антонов, Лева Лещенко, которым всегда я готов ответить на их телефонные звонки, повидаться с ними. А общаться сегодня с самопровозглашенными крутыми композиторами-маэстро, «королями эстрады»… У меня есть чем заняться - гораздо с большим интересом для жизни.

Владимир Киселев создал первую рок-группу Советского Союза «Земляне» в 1980 году. Фото: "Земляне", архив

- В феврале Савеловский райсуд Москвы принял к рассмотрению ваш иск к редакции портала Super, опубликовавшей в августе 2019 года статью «Крутой vs Киселев: «Новую волну» хотят заглушить децибелами». Вы требуете опровержения фактов, изложенных в статье, и 1 млн. рублей морального вреда. Зачем вам это?

- Иногда хочется спросить журналистов из желтой прессы, которые пытаются артистов, а не только меня, уничтожать, используя всевозможные грязные инфоповоды. Они вообще понимают, что само наличие артистов, привлекающих внимание людей, фактически кормит их? Ибо, в противном случае, если они низвергнут кумиров, то о ком им придется писать? Надо отдать должное Президенту, подписавшему закон о фейковых новостях и оскорблениях в интернете. А так же о предстоящих законах об адресном интернете. Это неизбежно приведет к тому, что ваши коллеги должны будут научиться писать именно интересные, поучительные, занимательные, сенсационные статьи. Но не через грязь и придумывание высосанных из пальца новостей.

Я несколько лет не замечал выпады, которые разные деятели отечественного шоу-бизнеса совершали в мой адрес. Но Игорь Крутой перешел черту — начал оскорблять мою семью. Поэтому говорю в открытую: хотите писать хорошо — welcome, хотите писать плохо — пишите. Но не грязь. За нее придется отвечать.

Если вы думаете, что я опять буду выражать свое мнение о персонаже под кликухой “маэстро” - то, вы ошибаетесь. Всё что я хотел, я уже сказал. На сайте «Русского Радио» выложено письмо, где все уже написано. Если же говорить о казахском певце, то здесь я не понимаю. Раз ты назвал себя продюсером, который его “породил”, то, памятуя классика, за “прирученных мы несем ответственность”, так и неси ее до конца. Только маэстро быстро уплыл в кусты.

То же самое по премии «Виктория» и, мягко выражаясь, подставой связанной с Britney Spears и Bocelli. Ну неси этот крест до конца, если ты боец и такой поборник мультикультуры, толерантности и дружбы народов. Посмотрите, что в Европе сейчас творится. Как рушится вся эта мультикультура, с появлением слова “вирус”. С вырыванием друг у друга масок и куска хлеба.

А намекать нам поддерживать артиста из Казахстана… Ну отблагодарили нас уже: Кикабидзе из Грузии, Приходько из Украины, как и другие, которые уехали в свои страны, и теперь гадят нам на головы.

Что касается,того, какой ты интернационалист. Сейчас у нас будет дан старт благотворительному пробегу в Донецк и Луганск с культурными мероприятиями и гуманитарной помощью. В нем примут участие известные российские артисты и деятели культуры. Надеюсь, что гордо носящие звание Народных артистов России Киркоров, Крутой, Леонтьев, ответят нам взаимностью на приглашение принять участие в пробеге и покажут степень своего патриотизма. А не продолжат пополам делить Родину на Америку и Россию. Нам в отличии от них, другой земли не надо. Мы живём на своей земле. Поэтому будем стремиться прежде всего быть здесь.

«ПРОМАХИ СВАЛИТЬ НА БАСУРМАН»

- Раздражение у композитора и продюсера Игоря Крутого вызвал тот факт, что летом прошлого года в Сочи практически одновременно с его «Новой Волной» вы провели свой фестиваль - «Звезды «Русского Радио».

- Это извечная русская потребность - находить виноватых на стороне. И свои неудачи и промахи приписывать басурманам и внеземным цивилизациям. Надо оглянуться на себя. Ну сколько можно это тиражировать? “Новой волне” уже не один десяток лет и если попытаться включить ТВ - невозможно понять - идет трансляция предыдущих фестивалей или новых? Может только сам организатор или близкие к нему люди в этом разбираются? Повторяется смешная, парадоксальная, дикая ситуация, как с финалом чемпионата мира по хоккею на МАТЧ ТВ.

Параллельно со «Звездами «Русского Радио» в Сочи проходило больше 20 фестивалей, но помешали они только «Новой Волне» Игоря Крутого. Фото: пресс-служба В.В.Киселева

Летний Сочи — это город-праздник. Параллельно с нашими фестивалями проходило еще более 20 концертов. Никто никому не мешал. Дело в другом. Наш фестиваль, был бесплатным для зрителей. Нам удалось привлечь 300 тысяч слушателей. А чтобы попасть на «Новую волну» сочинцам и отдыхающим нужно было выложить до 90 тысяч рублей за билет. Много ли желающих потратить такие деньги за потрепанных звезд отечественной эстрады и зарубежных гостей, подозрительно похожих на студентов из университета Патриса Лумумбы? А если добавить, что фестиваль «Новая волна» находится на полном обеспечении так называемых социально-ориентированных корпораций, которых нагибают в его поддержку и мы знаем из каких кабинетов… Странная картина... К «Дискотеке МУЗ-ТВ», куда также был бесплатный вход, у Крутого вопросов нет, а ко мне есть. Что за двойные стандарты?

- Вас еще обвиняли в том, что вы не даете дорогу молодым артистам.

- Попытка приписать нам, препятствование продвижению молодых артистов - даже не требует объяснения. Мы опубликовали на сайте «Русского Радио» более 38 молодых имен. Если бы мы не давали дороги новым артистам, не было бы таких радиостанций как DFM, ХитФМ. Эти станции краеугольно стоят именно на продвижении молодых артистов.

«КУПИТЬ ТИМБАЛЕНДА НЕВОЗМОЖНО»

- Но доля правды в словах Игоря Крутого все же есть: песни ваших сыновей на самом деле ротируются на принадлежащих вам радиостанциях…

- А детям сталевара в сталевары уже нельзя идти? А детям банкира? Но самое главное, что не Игорю Крутому определять, чем заниматься моим детям.

Не хочу переходить на личности, тем более, когда речь касается детей. Поэтому я опускаю мои оценки творчества детей, так называемого «крутого композитора», который откликается на самозванную кликуху "маэстро". Будучи руководителем МузТВ, перечень и количество его выступающих родственников обескураживало. Только лишь его домашняя собачка осталась без эфира.

Совместное выступление ЮрКисса на первом сольном концерте с американским музыкантом и продюсером Тимберлендом на сцене GYPSY в Москве. Фото: пресс-служба В.В.Киселева

- Развитием карьеры своих детей Вы довольны?

- Моих детей нельзя назвать быстро восходящими звездами, но они развиваются и идут своей дорогой. Величайший американский продюсер, двукратный обладатель премий «Грэмми» Тимбалэнд проявил к ЮрКиссу живой интерес, и они вместе записывают музыку на его студии в Лос-Анджелесе. Конечно, можно предположить, что все это купил папа. Но при всех моих возможностях, купить Тимбалэнда невозможно - у меня никаких денег не хватит. Ну а по отношению к ВладиМиру – крутой композитор и тут попал в просак. Трек ВладиМира с супер популярным DJ Snake сегодня занимает лидирующие места в мировых танцевальных хит-парадах. При всем моем «величии», представить меня человеком, который может управлять мировыми хит-парадами, для меня весьма лестно, но маловероятно.

- Если говорить о музыке и ее успешности - куда движется наш шоу-бизнес? Ваш прогноз?

- Есть хорошая английская пословица "Easy come - easy go". Самое важное - иметь свою свою русскую производную. Может быть, я старомоден. Но для русского человека, что касается медленных песен - важна душевность, если быстрая – то легкая танцевальность. Живые инструменты, звуки гитары, рояля - это все таки то, что завещано нашими предками. И космополитичность нашей молодежи - это только вопрос времени. Рано или поздно все приходит на круги своя.

В шоу-бизнесе давать прогнозы - неблаговидное дело. У нас главный прогнозист, он же Нострадамус, уже пукнул в вечность: на 90% заявил о поездке Панайотова на Евровидение, а потом переобулся в воздухе, мол, «это не я, это Басков». Затем, уверенно заявил, что туда поедет белорус Тима Белорусских…

«Мы договорились с ребятами, что они победят!» - так Игорь Крутой предрекал триумф российских участников «Детского Евровидения-2019». Итог печален – наши талантливые дети даже в не первой десятке, а на каком-то месте в конце списка. Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак, безусловно, заслуживают лучшего! А крутой продюсер подготовил их на «тройку с минусом», а потом еще и искал оправдания своего провала. Где сестры Толмачевы, взятые под крыло «маэстро»? Что будет с Полиной Богусевич? Неужели действительно продюсерский центр Игоря Крутого «АРС» - это «хоспис, куда звёзды приходят умирать», даже молодые звёзды? Многие так верили, что можно доверять оценкам Крутого по поводу этих певцов. Но как же доверять господину, откликающемуся на позывной «маэстро», если он даже в таких вещах ошибается.

Трек ВладиМира с супер популярным DJ Snake сегодня занимает лидирующие места в мировых танцевальных хит-парадах. Фото: пресс-служба В.В.Киселева

- А как еще молодым продвигаться?

- Один из самых основных законов шоу-бизнеса - абсолютная нелогичность в его продвижении. Парадигма сменяемости заключается в том, сегодняшние артисты сами того не ведая загоняют себя в тупиковую историю. Как фильме - загнанных лошадей надо пристреливать… Записывая свои фонограммы, песенки на купленных, скачанных из интернета битах, они превращаются в абсолютно не останавливаемый поток таких же как они.

Сегодня на этот бит накладывает группа "Фактор 2", завтра группа "Грибы", послезавтра Тима Белорусских. В итоге каждые 2-3 месяца требуется новый... Только при репетиционной базе, только при фактуре таланта, можно писать и готовить продукцию, которую будут петь десятилетиями. Не зря и Добрынин, и Антонов, говорят - "Новые песни надо писать тем, у кого старые плохие".

«ОРГАНИЗАТОРЫ ИМИ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ»

- О премии Bravo говорят как о российском «Гремми»...

- Я не понимаю, что это за плебейское низкопоклонство, какое-то раболепие перед Западом? Это по умолчанию - лжепризнание своей вторичности. И в наше время «Машину времени» называли русский Битлз, а мы всегда считали, что мы русские -Земляне . Что это за "Русские Грэмми", "Русские Оскары"? Считаем, что Bravo самодостаточна. Нам не нужно никаких ассоциаций с какими-то другими названиями. Это заведомо признак слабости. Мы идем своей дорогой. Партнеры с трех континентов присылают своих наиболее популярных артистов. Так же как и российские исполнители. За вечер классической музыки премия BraVo получила самые высокие оценки и от Анны Нетребко, и от Теодора Курентзиса, и от Хосе Каррераса. Все знаменитые западные вручанты, от Эроса Рамазотти до Рода Стюарта, по сто раз перепроверили имена тех, кого они будут награждать.

- В чем смысл такой щепетильности?

- Организаторы премий часто идут на очень неблаговидные поступки. Та же премия «Виктория», созданная господином Крутым, для пущей важности, уверенности и самоутверждения в свои номинации загнали великие, большие оперные имена - Нетребко, Гарифулина, Эйвазов. Все было сделано для того, чтобы казахский мальчик получил премию лучшего оперного певца. Это просто попахивает анекдотичностью.

Актер Джон Траволта, Владимир Киселев и певец Макл Болтон на вручении премии Bravo. Фото: пресс-служба В.В.Киселева

Объяснение очень легко найти. Когда понимаешь, что песня написана двумя учредителями премии и непосредственно композитором, то получается ..."Ищите девочку"! Ищите кому это выгодно. В премии «Виктория» изначально заложена бомба замедленного действия - "мы самая честная премия в стране." Вы заранее боитесь, что вас в этом упрекнут? Это неуважение к другим премиям, которые существуют на протяжении 20 лет. Тот же "Золотой граммофон" или кинопремии, любые другие - заведомо подвергаются обструкции, что "они не честные". Даже в рекламе запрещено указывать "мы №1". Время все разберет и все расставит по местам.

- С тех пор, как четыре года назад вы возглавили «Русскую медиагруппу», Игорь Крутой публично обвиняет вас в разных грехах. Ряд продюсеров в знак протеста против смены топ-менеджмента компании забрали свои песни с ротации. Как это отразилось на работе холдинга?

- Прозвучит странно, но компании это пошло на пользу. Эксперты видят, что «Русское радио», «Хит ФМ», DFM и RU.TV — лидеры отрасли. «Русское радио», входящее в медиагруппу - одна из самых популярных радиостанций России. Те, кто забрал, дали нам возможность быть гораздо более востребованными. Появился новый репертуар и сменил затхлое болото. Ну, а некоторые, что для нас приятно, увидев наши успехи, доверили нам и вернулись к нам в эфир. Мы очень рады, что оправдали их доверие. Шутка…