Торговые улицы Москвы после карантина: около 20% кафе и магазинов не откроются

Коронавирус с каждым днем меняет Москву. Когда мы выйдем на центральные улицы города, то они будут другие. Эксперты по street-retail (уличным продажам) говорят, что уже сейчас владельцам магазинов и ресторанов приходится «выживать», но около 20% простой не переживут.

Маленькие кафе уйдут с рынка

Основные торговые коридоры в Москве, сосредоточенные внутри Садового кольца, складывались исторически. Ожидать, что они претерпят глобальные изменения, не стоит. Закрыться могут только совсем маленькие проекты. На них ситуация, к сожалению, повлияла очень сильно.

- Точно нельзя говорить о том, что магазины или рестораны массово покинут торговые коридоры города. Безусловно, какая-то доля арендаторов (около 20%) не переживет простой и не сможет открыться после снятия действующих ограничений, - говорит Иван Татаринов, коммерческий директор инвестиционной компании «Glincom».

Пока собственники торговых центров, зданий в центре города держатся за своих арендаторов (кафе, магазины), договариваются о скидках на период карантина. Со стороны даже обывателям видно, что магазинам с цветами, обувью, кафе сейчас сложно – они почти без прибыли, а аренду им платить приходится.

- При этом в целом нельзя говорить о том, что ставки аренды уже упали, они просто скорректированы у всех на разный период - в среднем это 1-3 месяца. Если говорить о сегментах ритейла, что больше всего сейчас страдают представители общественного питания, магазины одежды, обуви. При этом даже у продуктовых сетей мы сейчас наблюдаем падение продаж в связи с тем, что многие москвичи уехали временно жить за город, - рассказала Марина Маркова, руководитель направления street retail компании «Магазин Магазинов».

Даже у продуктовых сетей наблюдается падение продаж - многие москвичи уехали временно жить за городФото: Артем КИЛЬКИН

Были бы деньги на модную одежду

Можно ли говорить, что модницам придется присмотреться к российским дизайнерам, потому что итальянская, французская мода станет под запретом? Эксперты не видят проблем, ведь товар в магазинах есть, новый привезут, наверное, ближе к осени. В общем, были бы деньги на обновки.

- Люксовые бренды скорее всего не закроют свои бутики, так как для них это флагманские точки в Москве, кроме того, некоторые из брендов являются собственниками помещений, где расположены бутики (например, Louis Vuitton на Столешниковом), - рассказывает Ирина Козина, заместитель руководителя направления торговых помещений Knight Frank. - Что касается магазинов среднего сегмента, то здесь могут быть незначительные закрытия.

За время карантина москвичи привыкают к сервисам доставки, даже если раньше ими никогда не пользовались. Очень многие бизнесмены понимают, что не обязательно иметь шоурумы, куда можно прийти и померить одежду или обувь. Сейчас доставка платьев и туфель на дом станет более востребованной.

За время карантина москвичи привыкают к сервисам доставкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дорогие рестораны для москвичей, а не туристов

Большинство кафе и ресторанов в Москве сейчас перепрофилировались исключительно на доставку. Оно и понятно, что цена блюд в ресторанах была и обусловлена атмосферой самого ресторана, видом из окна. А теперь это просто доставка еды. И поэтому особого спроса со стороны населения не наблюдается.

- В условиях нестабильной экономической ситуации население экономит средства. Для представителей общепита существует и высокая комиссия агрегаторов по доставке еды. Помимо этого, не стоит забывать и про психологический фактор – на фоне пандемии население слышит призывы ограничить контакты с людьми и придерживаться определенных норм защиты и гигиены. При этом у тех, кто заказывает готовую еду нет никакой возможности проверить, что все эти СанПиН рекомендации выполняют заведения общественного питания, их повара и курьеры, - рассказали в компании «Магазин Магазинов».

В итоге количество ресторанов, осуществляющих доставку, на сервисах «Яндекс. Еда» или «Delivery» резко увеличилось, а спрос на их услуги упал. Участвовать в доставке своих блюд не стали только те рестораны, которые были сосредоточены исключительно на гастрономии (свежие салаты, стейки, креветки) – такие блюда невозможно доставить. То есть дорогие рестораны закроются, так как за месяцы изоляции потеряют большие деньги?

- Дорогие рестораны, на наш взгляд, продолжат работу, так как основными клиентами этих проектов являются в первую очередь местное население, такие заведения менее зависимы от туристического трафика, - говорит Ирина Козина, заместитель руководителя направления торговых помещений Knight Frank. – К тому же богатая прослойка населения не в такой степени пострадала от текущей ситуации, чтобы перестать ходить в рестораны. Эти люди привыкли к определенному сервису и формируют спрос на него. Некоторые рестораны пережили кризисы 2008 и 2013 годов и останутся после 2020 года.

Объявление о временном закрытии ресторана в МосквеФото: Андрей АБРАМОВ

Похоже, что как никогда будут пользоваться спросом веранды, столики в парках и скверах. Ведь москвичи еще некоторое время после окончания самоизоляции будут опасаться нахождения в закрытых ресторанах и кафе среди большого количества людей. Напомним, что мэрия города перенесла дату открытия летних веранд на 15 июня.

- На наш взгляд большой популярностью будут пользоваться именно открытые пространства - парки, скверы, набережные. Сезонные общепиты, представленные в обозначенных локациях, будут пользоваться спросом. Также нам кажется, что сохранит свою популярность dark kitchen (еда только на доставку), - говорит Ирина Козина, заместитель руководителя направления торговых помещений Knight Frank.

Что будет c закрытыми кафе и магазинами?

Эксперты недвижимости говорят, что «свято место пусто не бывает». Желающие занять лакомые места в городе найдутся быстро. Другое дело, что вместо дизайнерских бутиков места могут арендовать химчистки, магазины бытовой техники, аптеки, супермаркеты. «Лицо» улиц точно изменится.

- На пустые места буквально за 3−4 месяца придут новые операторы. Арендные ставки наверняка просядут — в отдельных случаях падение может составить до 50%. Но они восстановятся до докризисных показателей в течение 8−10 месяцев, - считает Иван Татаринов, коммерческий директор инвестиционной компании «Glincom».

На пустые места буквально за 3−4 месяца придут новые операторыФото: Иван МАКЕЕВ

КСТАТИ

Спрос на загородные дома: куплю после карантина

Аналитики рынка недвижимости уже сделали свои выводы. Жилье класса «элит» пока не в планах москвичей – количество сделок упало на 40%, за первые месяцы года продано порядка 240 квартир и апартаментов. Эпидемиологическая ситуация и введение дополнительных мер ограничили показы объектов, что особенно важно при покупке дорогого жилья.

- Рынок элитного жилья практически полностью перешел на рублевое ценообразование, прайсы в долларовом выражении – скорее единичные случаи (в основном такое предложение сосредоточено на Остоженке), - рассказал Андрей Соловьев, директор департамента городской недвижимости Knight Frank.

При всей сложности ситуации цена квадратного метра растет, а не падает: в классе элит – на 8% (до 1 252 тыс. руб./кв. м), в премиум-классе – на 4% (до 632 тыс. руб./кв. м). Многие застройщики не хотят выводить новые объекты на продажу в кризис и планируют перенести на конец 2020 года или на 2021 год, чтобы не снижать цены.

- Хотя у покупателей именно сейчас (во время карантина) появилось свободное время, которое они могут посвятить поиску недвижимости. Рассматривают не только Москву, но загородный рынок (как покупка, так и аренда), поскольку в отношении ситуации с вирусом такое жилье более безопасно, а контакт с другими людьми минимален, - говорит Андрей Соловьев, директор департамента городской недвижимости Knight Frank.

Но и из-за нюансов по оформлению документов, отсутствия возможности посмотреть недвижимость воочию, на протяжении одного-двух месяцев будет формироваться большой отложенный спрос – покупки будут завершены после карантина.