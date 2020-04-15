«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена»: Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

Главврач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса. Последние анализы показали, что инфекции в организме медика больше нет. Об этом сам Денис Проценко сообщил в соцсетях.

«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена - полноценный рабочий день».

Этим утром Проценко отправился на обход тяжелых больных - это был его ежедневный маршрут до вынужденного карантина.

«Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», - пообещал доктор.

Напомним, о положительном тесте на коронавирус Дениса Проценко стало известно 1 апреля. Тогда главврач больницы в Коммунарке сообщил, что чувствует себя «вполне хорошо»:

«Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций».

Следующие две недели главврач продолжал руководить больницей на удаленке.

Под постом Проценко о выздоровлении слова поздравлений оставляют не только обычные москвичи, но и известные врачи-коллеги.

«Поздравляю и горжусь, - написал заведующий отделением анестезиологии и реанимации ФГБНУ «РНЦХ имени академика Б.В. Петровского» Андрей Зайцев. - Теперь можно выдохнуть, наконец. А то я из-за тебя стал каким-то сентиментальным».

Напомним, по состоянию на 14 апреля число выздоровевших в Москве пациентов с коронавирусом превысило 1 тысячу человек. Всего с начала эпидемии COVID-2019 диагностировали на территории города у более чем 13 тысяч человек.

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