«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена»: Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса
Главврач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса. Последние анализы показали, что инфекции в организме медика больше нет. Об этом сам Денис Проценко сообщил в соцсетях.
«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена - полноценный рабочий день».
Этим утром Проценко отправился на обход тяжелых больных - это был его ежедневный маршрут до вынужденного карантина.
«Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», - пообещал доктор.
Напомним, о положительном тесте на коронавирус Дениса Проценко стало известно 1 апреля. Тогда главврач больницы в Коммунарке сообщил, что чувствует себя «вполне хорошо»:
«Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций».
Следующие две недели главврач продолжал руководить больницей на удаленке.
Под постом Проценко о выздоровлении слова поздравлений оставляют не только обычные москвичи, но и известные врачи-коллеги.
«Поздравляю и горжусь, - написал заведующий отделением анестезиологии и реанимации ФГБНУ «РНЦХ имени академика Б.В. Петровского» Андрей Зайцев. - Теперь можно выдохнуть, наконец. А то я из-за тебя стал каким-то сентиментальным».
Напомним, по состоянию на 14 апреля число выздоровевших в Москве пациентов с коронавирусом превысило 1 тысячу человек. Всего с начала эпидемии COVID-2019 диагностировали на территории города у более чем 13 тысяч человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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