В метрополитене объяснили, почему в первый день пропускного режима образовались такие очереди

В столице из-за коронавируса пришлось ввести пропускной режим. В первый же день, 15 апреля, москвичи столкнулись с проблемами - пробки на дорогах, очереди в метро. Хотя электронные пропуска почти у всех есть.

- В магазинах просят стоять на расстоянии 1,5 метра друг от друга, а тут стоим и дышим в затылки друг друга, - жалуются москвичи в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/773226" frameborder="0"></iframe> Пассажиры пожаловались на очереди на вход в метро Москвы из-за пропусков.

Многие из тех, кто вынужден ездить на работу, не успели приехать на предприятия вовремя. Почему так?

- На всех въездах в столицу сотрудниками дорожно-патрульной службы организован непрерывный контроль за передвижением транспортных средств, а также выполнением гражданами требований самоизоляции, - объяснили в ГИБДД по Москве. - В случае установления фактов необъективных причин въезда в город с гражданами проводится разъяснительная работа, также им предлагается изменить свой маршрут в обратном направлении. Нарушители в установленном порядке привлекаются к административной ответственности.

Но, как успели заметить москвичи, автомобили останавливают выборочно - ориентировочно 1 из 30. А вот в метрополитене устроили жесткую проверку - пропуск смотрят у каждого.

Стоит отметить, что на входах станций метро стоят не сотрудники метро, а представители УВД на метрополитене. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

- Мы не имеем право комментировать действия сотрудников полиции, - сказали "КП" в пресс-службе Московского метрополитена.

Стоит отметить, что на входах станций метро стоят не сотрудники метро, а представители УВД на метрополитене.

- Пока проверяем каждого. Такая процедура. Если что-то (порядок) изменится, то мы сообщим, - сказали "КП" в УВД на метрополитене.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/773190" frameborder="0"></iframe> Люди на входе на станцию метро Домодедовская.

Тем временем на МЦД пока аналогичных очередей на вход в станции не наблюдают.

- Самое интересное, что у пассажиров МЦК и МЦД не проверяют наличие электронных пропусков. В чем смысл? - написала в соцсетях москвичка Милена Митина.

- Ехал из Подольска в Москву на МЦД - проблем нет. Сотрудников полиции и ГИБДД нигде не встретил. Проверок нет. Все так, как и было вчера-позавчера, - написал в соцсетях москвич Сергей Иванов.

В свою очередь, в МЦД сказали, что проверками занимается УВД на транспорте ЦФО. Правоохранители говорят, что проверки на МЦД и МЦК все же есть, но не на всех станциях - только на тех, где есть пересадка на станции метро (Партизанская, Автозаводская, Царицыно и тд).

Москвичи говорят, что в это же время на МЦД и МЦК проверок нет. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

ОФИЦИАЛЬНО

- Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей. Очереди устранены. Работа нормализована. Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/773226" frameborder="0"></iframe> Пассажиры пожаловались на очереди на вход в метро Москвы из-за пропусков.

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