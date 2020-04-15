От таксистов Москвы требуют проверять цифровые пропуска. Они не знают, как это делать

15 апреля москвичи проснулись в городе будущего: светлое оно или антиутопическое — будет видно. А пока все поездки на личном и общественном транспорте только по пропускам. Не нравится — плати до 30 тысяч рублей штрафа. Корреспондент «Комсомолки» вызвал такси, чтобы узнать, проверяют ли бомбилы цифровой код.

ЧТО ЕЩЕ ЗА ПРОПУСК?

У меня пропуск есть, но только для поездок на работу. Формально, если захочу поехать, в магазин — нужно оформить разовый. Ради чистоты эксперимента решил пренебречь этим, а заодно проверить бдительность таксистов. Вызвал машину до аптеки в 10 минутах от дома.

Сначала воспользовался агрегатором «Ситимобил». Водитель Нурдоолот поначалу даже не хотел открывать заднюю дверь. Неужто все пассажиры прыгают на переднее сиденье? После пары настойчивых дерганий ручки замок щелкнул.

Молодой водитель то ли прикидывался, что не знает русский, то ли вправду не понимал, что хочет странный пассажир, который за 80 рублей (божеская цена!) решил прокатится в такси.

— Пропуск проверять будете?

— Что? Какой пропуск? У меня документы есть, вот в бардачке все лежит сейчас покажу.

— Нет-нет, мой документ?

Нурдоолот обескуражен, даже напуган. Пришлось объяснять, мол, новые правила, водителям сказали проверять пропуск. Поняв, что в этой ситуации строгий босс он, а не причудливый пассажир, у водителя отлегло.

— Поехали! — махнул он рукой на формальности.

Говорить - говорили, но возможности проверить пропуск у водителей нет.Фото: Андрей АБРАМОВ

Обратно вызываю «Яндекс». За рулем Дмитрий. Пропуск не спросил.

— Покажи если хочешь, только как я его проверю?

— Говорили, что программу вам будут устанавливать…

— Говорить - говорили, но ничего нет.

Дальше ехали молча. Водила нахмурил брови и даже не попрощался.

ОФИЦИАЛЬНО: НЕ ПРОВЕРИЛ КОД — ПОТЕРЯЛ РАБОТУ

— У всех пассажиров такси будут проверять пропуска. Если цифровой пропуск отсутствует или маршрут такси не совпадает с установленным в пропуске — вам откажут в поездке. Водителей такси, которые не проверяют пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов. Выборочно автомобили такси будут проверять сотрудники полиции. Прокурор Москвы предупредил руководителей трех крупных столичных таксокомпаний о необходимости проверки пропусков у пассажиров, — сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

АВТОЭКСПЕРТ: НА КАКОМ ОСНОВАНИИ ТАКСИСТ ДОЛЖЕН БЫЛ РЕВИЗОРОМ?

Координатор движения «Стоп нелегал», которое пытается навести порядок в сфере пассажирских перевозок, Евгений Грэк рассказал на радио «Комсомольская правда»:

— Во всех СМИ дается комментарий от агрегаторов, которые не являются такси. Это некий суррогат! Люди ошибочно воспринимают их, как такси (на деле вас обслуживает таксопарк, который подключен к тому или иному приложению — прим.ред.).

Разнятся показания властей. Департамент потребительских услуг заявил, что у водителей будут проверять пропуска. Департамент транспорта до последнего момента отмалчивался. Только накануне сказали, что при заказе такси самостоятельно вводить код не надо, его будет проверять водитель.

Непонятно, на каком основании и на какие законы водитель может ссылаться? Департамент транспорта говорит, что проверять можно будет с помощью приложения «Помощник Москвы». Скачали приложение — никаких функций по проверке нет.

Так оценивают пользователи приложение «Помощник Москвы».Фото: Андрей АБРАМОВ

Некоторые парки вчера ночью и сегодня утром получили письма от Департамента транспорта о необходимости проверки, но опять же, как это делать и на основании чего, никто не говорит.

АГРЕГАТОРЫ: «ЖДЕМ РАЗЪЯСНЕНИЙ»

— Мы направили всю информацию, которую получили от Департамента транспорта Москвы нашим партнерам — индивидуальным предпринимателям, таксопаркам и их водителям. Система проверки должна быть прозрачной для всех участников — и для перевозчиков, и для пользователей сервисов, и для правоохранителей. Мы запросили дополнительные разъяснения от Департамента транспорта по регламенту работы такой системы. Кроме того, наши партнеры уже получили уведомления и разъяснения о том, как водители могут быстро оформить цифровые пропуска для выполнения перевозок до конца апреля, — рассказали коррепонеднту kp.ru в пресс-службе «Яндекс».

— Мы довели информацию до партнеров об установленном Департаментом транспорта порядке проверки цифровых пропусков пассажиров. Мы неукоснительно соблюдает требования регулирующих органов и особенно внимательно относится ко всем процедурам, связанным с предотвращением дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, — рассказали пресс-службе «Ситимобил».

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Пробила полночь и в Москве наступила новая реальность: с 15 апреля передвигаться по городу на личном и общественном транспорте можно только с цифровым пропуском. Без бумажки, а точнее без длинного кода из букв и цифр, ты нарушитель — до 30 тысяч рублей штрафа. Пропуск для поездок на работу действует до 30 апреля. Есть и для разовых поездок, лимит — две в неделю.

Первыми с пропускным режимом столкнулись водители. Сотрудники ДПС начали проверку с наступлением дня X. (подробности)