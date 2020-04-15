Информационное цунами: как определить – где истина, где ложь?

Информационное давление накрывает настолько плотным потоком, что определить, где истина, где ложь, порой кажется невозможным. К сожалению, объём «мусорной» информации гораздо больше, чем той, что необходима мозгу для его развития и для принятия правильных решений.

Как научиться отделять полезную информацию от ненужной и вредной? Философ и писатель, автор науки ритмологии Евдокия Лучезарнова считает – находить зёрна правды среди мусора в информационной лавине можно, используя особые фильтры.

– Не секрет, что, применяя определённые ракурсы подачи информации, можно управлять общественным сознанием, направляя его в ту или иную сторону. Это с успехом делают современные СМИ и те, кто за ними стоит. Как не утонуть в информационном потоке, как сохранить себя?

– Для этого я использую особые информационные фильтры. Фильтр Информации достаточно прохладен, но, как спасательный жилет, он способен вытянуть вас из любого информационного моря. Когда на вас надвигается информационный шквал, необходимо найти точку сборки, почувствовать, через кого эта информация подаётся – кому она выгодна и кому она удобна.

К информофильтру я добавляю энергофильтр, чтобы сразу отмести от себя ассоциации, может быть моего прежнего опыта, может быть прежних взглядов на жизнь. Затем я читаю, так называемый, «световой фильтр» который помогает эту информацию вычленить. Часть информации сразу уходит. То есть, точка сборки всегда существует в пространстве. Но, если информация через пространство начинает касаться меня, значит нужно из неё оставить только полезное. И тогда фильтры, как правило, помогают, после прочтения оставляют только самое нужное.

– Поясните, пожалуйста, каким образом эти фильтры помогают?

– Когда человек принимает полезные сведения, он начинает внутренне радоваться, освещаться. Это фактор того, что информация нужная. Напротив, когда человек неосознанно содрогается от полученной информации, пытаясь её отторгнуть, значит, информация лишняя, ложная.

При этом, я рекомендую всегда перепроверять получаемую информацию – узнать, кто её автор и с какой целью он пытается вам её направить. Пропуская её через фильтры, вы почувствуете, нужно ли вам ухватиться за новые сведения или пропустить их мимо себя. Попробуйте сами провести эксперимент: прочесть один из этих фильтров или сразу оба и посмотреть, как изменится восприятие информации.

У меня есть две книги: «Законы радуги» и «За законами радуги». Книга «Законы радуги» позволяет человеку научиться извлекать полезную информацию, а книга «За законами радуги» рассказывает о том, что может замусорить наше информационное поле.

– Как отличить энергию от информации, с Вашей точки зрения?

– Всё, что мы воспринимаем через глаза, относится к энергии. Всё, что мы воспринимаем ушами, относится к информации, сведениям. Когда мы смотрим на что-то, начинают вибрировать цветовые струны, и в этот момент мы получаем или теряем энергосгусточки. А информация приходит к человеку через звуковые струны. Поэтому наше ухо или ласкает данная информация или, наоборот, наша барабанная перепонка содрогается и хочет исторгнуть эту информацию. Так мы понимаем, что это лишнее, мозг не хочет его взять, уши не принимают, и всё должно отталкиваться.

То, что мы видим и то, что мы слышим, находится на разных длинах волн и спектрально разведено друг с другом. Энергия и информация – это всегда разное, и перепутать их просто невозможно: или мы слышим, или мы видим. Понимая, чем именно мы воспринимаем поступающую информацию, ушами или глазами, мы можем определить, что именно принимаем в данный момент – энергию или информацию.

– Но мы же читаем глазами?

– Это так называемая оформленная память. Текст, который мы читаем, уже кто-то написал, оформив его в некую субстанцию. Читая глазами, мы всегда либо визуализируем находящиеся в тексте объекты, либо не визуализируем. Если каждое слово в тексте становится чем-то объёмным, превращаясь для нас в зрительные образы, значит, это энергия. Если текст воспринимается как схема, которую мы как бы прописываем на доске – это информация. Информация всегда подаётся схематично: чёрточками, кубиками, линиями, тогда как энергия по своей природе округла и рождает внутри нашего мозга образы.

– Что бы вы пожелали своим современникам, которым ежедневно приходится справляться с невероятными потоками информации и пытаться отделить в этом потоке зёрна от плевел?

– Я бы пожелала каждому человеку оказаться в своём информопакете, наслаждаться тем, что приготовило человечество именно для него. А также всегда находиться в энергопакете, который природа, наша планета, тоже создала конкретно для него. Когда человек рождается на этой Земле, для него приготовлено определённое место. Природа очень умна, она программирует всё заранее. Для каждого человека, уже при его рождении, подготовлен определённый спектр и его глубина проникновения в человечество. Мне хотелось бы, чтобы каждый занял своё место и в информополе, и в энергополе. Тогда, поверьте мне, все будут счастливы.