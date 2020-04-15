2020-04-15T20:15:20+03:00
Общество

Автоматическая система контроля пропусков в Москве в общественном транспорте будет по карте «Тройка»

После первого дня коллапса с цифровыми пропусками в метро, контролировать их будет автоматическая система пропусков в Москве в общественном транспорте
Андрей АБРАМОВ
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Эти проверки — выборочные, но они будутЭти проверки — выборочные, но они будутФото: REUTERS
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15 апреля в Москве для поездок по городу на личном авто или общественном транспорте нужно получить цифровой пропуск. Это код из цифр и символов, который может просканировать правоохранитель и убедиться, что все легально. Однако первый день показал, что систему не продумали. На входе в метро скопились гигантские очереди, где ни о какой социальной дистанции речи и не шло. Полиция проверяла каждого пассажира.

Однако выход нашелся. Пресс-служба Департамента транспорта Москвы сообщила:

— Чтобы избежать нарушения социальной дистанции при пользовании городским транспортом, чтобы исключить личный фактор, а также — для усиления контроля за наличие пропусков — мы проработали перевод проверки пропусков полностью в автоматический режим. Это будет делаться через «Тройку» (которых выдано уже 35 млн), «Стрелку» или социальную карту.

Вводить систему будут поэтапно. К тому же в ведомстве подчеркнули, что проверки в метро и других видах городского транспорта проводит не полиция, а контролеры ГКУ «Организатор перевозок». От массовых проверок решено отказаться.

— Эти проверки — выборочные, но они будут. Особое внимание уделят тем, кто нарушает карантин — к таким нарушителям будут применяться самые строгие меры воздействия сотрудниками полиции, — добавили в Дептрансе.

Подробной инструкции, как действовать, специалисты пока не опубликовали. Указания обещали выложить 16 апреля. Предположительно, цифровой пропуск будет записываться на проездную карту. Ведь при оформлении кода на сайте, система предлагает добровольно указать номер своего проездного. Возможно, валидаторы настроят таким образом, что они сработают только на такие карты.

Также пока непонятно, как быть пассажирам, которые оплачивают проезд кредиткой или покупают разовый билет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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