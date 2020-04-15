Волонтеры «ЕвроХима» пришли на помощь землякам

В Невинномысске волонтеры в масках и перчатках регулярно выходят в подъезды домов и тщательно обрабатывают дезинфицирующими средствами кнопки лифтов, перила и ручки дверей. Кроме того, они просвещают соседей: рисуют информационные плакаты о способах профилактики коронавируса и вывешивают их на видном месте.

«Еврохимовцы» помогают и социальным службам Невинномысска купить и доставить еду или лекарства до квартир, в которых живут пенсионеры, инвалиды и ветераны.

Кстати, бесплатные продукты с доставкой на дом получили и многие пенсионеры Новомосковска. В продуктовых наборах - крупы, консервы, чай, масло, сахар. Их молодые сотрудники «Азота» передали пожилым людям, которые сейчас находятся в самоизоляции. А для остальных горожан волонтёры приготовили бесплатные антисептики.

- Нам, молодым сотрудникам, важно поддержать в сложный период своих пожилых земляков, - объяснил свое участие в волонтерской работе оператор дистанционного пункта управления НАК «Азот» Дмитрий Семеняка.

В ближайшие дни к акции присоединятся также молодые специалисты предприятий холдинга Андрея Мельниченко из Мурманской и Волгоградской областей.