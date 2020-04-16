Ракова: В Москве случаи ОРВИ будут расценивать как подозрение на коронавирус

В Москве случаи острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) будут расценивать как подозрение на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- По предложению Клинического комитета мы приняли решение, что все случаи ОРВИ мы будем расценивать как подозрение на коронавирусную инфекцию, - сказала Анастасия Ракова.

Всем потенциальным носителям вируса будет выдаваться предписание о необходимости соблюдать режим самоизоляции.

Состояние пациентов с ОРВИ и другими заболеваниями верхних дыхательных путей будет ежедневно контролироваться. Все заболевшие теперь будут находиться на амбулаторном уровне, всех их будут помещать под динамическое медицинское наблюдение. Все они должны будут находиться на самоизоляции 14 дней. Оставаться дома должны будут и лица, которые проживают вместе с заболевшим в одной квартире.

- Динамическое медицинское наблюдение предполагает ежедневный контроль за состоянием их здоровья через телефонный обзвон. В случае изменения состояния пациента в худшую сторону, незамедлительно будет скорректирована терапия, будет принято решение о госпитализации, - объяснила Анастасия Ракова.

В дальнейшем при развитие пневмонии пациенты будут направлены в амбулаторные центры для проведения компьютерной томографии легких, анализов крови и ЭКГ.

Такие меры принимаются, чтобы не допустить и уменьшить количество тяжелых случаев заболевания коронавирусом. Важно сейчас не ухудшить эпидемиологическую ситуацию и обезопасить москвичей.

Ситуация с заболевшими коронавирусом в Москве продолжает оставаться напряженной, ежедневно врачи фиксирую рост новых случаев заболевших. Так за последние сутки в Москве выявили 1370 новых случаев коронавируса. И среди них все меньше людей, которые приехали из-за рубежа. Вирус уже очень активно распространяется внутри города.