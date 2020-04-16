«Как выгуливать собаку во время эпидемии коронавируса»: Московские ветеринары разобрали самые популярные вопросы о коронавирусе и домашних животных

В последнее время в Сети гуляет немало то ли баек, то ли реальных фактов о коронавирусе, подхваченном человеком от своего домашнего питомца. Писали вот, например, что в Китае «корону» нашли у кошек. И народ якобы бросился вышвыривать из домов своих кошек, которые могли стать переносчиками заразы. И вообще про общение с песиками-кисками вопросов немало. Москвичи, например, каждый день названивают в столичный Комитет по ветеринарии с расспросами про домашних животных в период эпидемии и режима самоизоляции.

В Комитете ветеринарии Москвы подготовили ответы на самые часто задаваемые вопросы.

- Новая коронавирусная инфекция является респираторной, - на всякий случай напомнил председатель Комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин. - Её широкое распространение обусловлено передачей коронавируса от человека к человеку. Сегодня роста респираторных инфекций у кошек и собак не наблюдается. Нет поводов, чтобы избавляться от питомцев или принимать меры, которые могут навредить их здоровью.

ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ

Вопрос: Может ли человек заразиться новой коронавирусной инфекцией от домашних животных?

Ответ: Нет. У ВОЗ нет подтвержденных данных, что COVID-19 может передаваться человеку от кошек или собак. Хотя есть виды коронавирусов, которые передаются от животного к животному.

«Например, коронавирус собак может приводить к диарее средней тяжести у собак, а коронавирус кошек может вызвать инфекционный перитонит у кошек, - говорит Сауткин. - Но эти коронавирусы не заразны для человека». В свою очередь, «человеческие» коронавирусы так же не передаются животным.

Вопрос: Может ли человек заразить домашнее животное новой коронавирусной инфекцией?

Ответ: Нет. «Вспышки заболевания среди людей обусловлены только передачей инфекции от человека к человеку».

Вопрос: Существуют ли тесты для домашних животных на определение новой коронавирусной инфекции?

Ответ: Да. Но пока только для научных исследований.

Вопрос: Существует ли вакцина против новой коронавирусной инфекции COVID-19 для домашних животных?

Ответ: Нет. При этом есть вакцины от «животных» коронавирусов, но для лечения COVID-19 они не лицензированы - нет никаких доказательств, что против этого типа вируса они эффективны.

СОБАКА НА ПРОГУЛКЕ

Одна из обоснованных причин для того, чтобы покинуть дом во время режима самоизоляции - выгул домашнего питомца. Но, как мы помним, в этом случае нельзя удаляться от дома дальше, чем на 100 метров. Сотрудники полиции за это выпишут штраф. Многие звонящие в Комитет ветеринарии спрашивают о мерах предосторожности во время и после прогулки с питомцем на улице.

Давайте разберем по пунктам, как нужно действовать:

1. Не нужно надевать собаке маску. Человеческий коронавирус животным не передается, а вот дыхание вашему псу маска затруднит.

2. Выгуливая собаку, соблюдайте социальную дистанцию с людьми - не менее 1,5 метра.

3. Во время выгула нельзя есть, пить или курить. «Потому что ваши руки во время прогулки недостаточно чистые», - объясняют специалисты.

4. Не позволяйте посторонним гладить вашу собаку, брать ее поводок или игрушки.

5. Избегайте на прогулке излишне активным действиям вашего питомца, которые могли бы привести к травме - до 30 апреля посещение ветклиник ограничено, помощь можно будет получить только в самом крайнем случае. «Также оберегайте животное от заражения другими заболеваниями через чужие игрушки, еду с пола, питьё из луж, от клещей и блох», - советуют ветеринары.

6. После возвращения с прогулки домой тщательно вымойте руки. Затем - лапы собаки. Причем, не просто водой, а используя мыло или шампунь. После этого вымойте руки еще раз.

7. Нельзя обрабатывать своим питомцам лапы антисептиками, спиртом или проч. Они могут привести к интоксикации животного и сильному раздражению кожных покровов. Вымойте руки ещё раз.

А ЕСЛИ ХОЗЯИН ЗАБОЛЕЛ?

Вопрос: Какие меры предосторожности следует принять, если владелец домашнего животного заболел коронавирусом и лечится дома?

Ответ: Реальных случаев передачи COVID-19 от человека к животному нет, однако на время болезни нужно попросить других членов семьи взять на себя уход за вашим питомцем. И даже если вы живете один, а болезнь протекает в легкой форме, не нужно тискаться и облизываться с собачкой и уже тем более не стоит разделять с ней пищу. На всякий случай договоритесь заранее с родными, что если вас госпитализируют, они временно возьмут собаку или кошку себе.

Вопрос: Если хозяина госпитализировали, как позаботиться о его домашних животных, которые остались у него дома?

Ответ: Лучше всего, если питомца заберет кто-то, кто ему знаком. Но для этого нужно соблюдать меры предосторожности:

- Наденьте маску, перчатки и одежду, которую легко постирать.

- Как можно меньше прикасайтесь к поверхностям в доме зараженного.

- Возьмите с собой поводок или переноску для безопасной транспортировки питомца - не стоит использовать те, что есть в доме заболевшего.

- После посещения дома заболевшего вымойте руки и постирайте одежду.

- Если животных из дома зараженного человека несколько, их следует содержать вместе. Но на всякий случай изолируйте их от контактов с другими животными в течение 14 дней.

- У себя дома мойте руки до и после контакта с животными, их кормом или вещами, избегайте поцелуев и облизывания животными, не разделяйте с ними пищу.

Важно: не забывайте, что животное также можно временно разместить и в зоогостинице.

Вопрос: Что делать, если хозяина животного госпитализировали, а присмотреть за питомцем некому?

Ответ: С этим может помочь медицинский или социальный работник. Они могут позвонить на телефон Московской станции по борьбе с болезнями животных 8 (495) 612-12-12 и сообщить о заболевании владельца животного COVID-19. В течение 1,5 часов за питомцем приедут специалисты государственной ветслужбы и заберут кошку или собаку. Она будет размещена в государственной зоогостинице (это бесплатно).

«По прибытию ветеринарные специалисты осматривают животное, а владелец оформляет заявление о направлении животного в зоогостиницу. В заявлении владелец может указать своих представителей, которые смогут в любой момент забрать животное из зоогостиницы».

По тому же номеру 8 (495) 612-12-12 можно справляться о самочувствии питомца.

Собака или кошка могут находиться здесь вплоть до выписки владельца из больницы.

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