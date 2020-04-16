2020-04-16T20:32:02+03:00
Общество

«Передаю родителям суп и котлеты»: как «Яндекс.Такси» помогает с доставкой обедов пенсионерам

Как мобильные сервисы облегчают самоизоляцию для старшего поколения
Валентина ПРОКОФЬЕВА
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Домохозяйки раньше считали сервисы по доставке еды баловством, ведь приготовить салат или суп можно самостоятельно. А вот офисные сотрудники предпочитали экономить время на приготовлении – все же доставка не стоит космических цен. Однако сейчас она превратилась в настоящую палочку-выручалочку – ведь тысячи москвичей находятся на самоизоляции, а старшему поколению нельзя даже сходить в магазин.

Домашние котлетки «от двери до двери»

Москвичка Алена Никифорова работает в службе каршеринга, но при этом сама машину не водит. Сидит, как многие, «на удаленке», отправляет документы по почте. Бефстроганов и пюре из картофеля ей готовит муж, а вот немолодым родителям Алена помогает продуктами с помощью доставки.

- Родителям нельзя выходить из дома, потому что они в той самой категории 65+. За продуктами они сходить не могут. А мама не из тех, кто впрок закупался гречкой или макаронами. Я точно знала, что запасы еды из ее шкафов закончатся быстро. Но тут обнаружила в приложении Яндекс.Такси кнопку «Доставка», - рассказывает Алена Никифорова.

Навещать родителей лично москвичам сейчас не разрешено – просят, чтобы старшее поколение пользовалось услугами волонтеров. Но Алена нашла более удобный способ передавать родителям домашний суп и котлеты, свежие кексы и фрукты. Девушка упаковывает все в контейнеры для еды, заматывает полотенцами и складывает в сумку.

- Потом вызываю Яндекс.Такси, отдаю сумку водителю и через 25 минут еще тепленькие котлетки уже у родителей, - радуется Алена.

Отдать и получить посылку можно у машины, а можно выбрать опцию «от двери до двери». Понятное, что Алена передает запас еды не на две недели, поэтому и размер сумки «проходит» по нормам тарифа (передавать так можно сумки и чемоданы весом до 20 кг). Дорогу котлеток девушка отслеживает в приложении – ей виден путь водителя.

Отследить маршрут йогурта

Специалист по пиару на кондитерской фабрике Андрей Жданов теперь тоже работает из дома. Машину он закрыл в гараже еще в марте и только иногда приходит ее завести, чтобы аккумулятор поработал. А вот продукты теперь заказывает на два адреса: себе и бабушке, которая хоть и живет на первом этаже пятиэтажки, но все же не выходит из дома.

- Таксисты, конечно, очень человечно себя ведут. Собираю пакет с овощами, курочкой и йогуртами для бабушки и оставляю в комментарии в приложении Яндекс.Такси, чтобы поставили пакет на лавочке возле подъезда. Сам же отслеживаю маршрут машины и звоню бабушке, чтобы просто взяла пакет. А она фотографирует мою посылку и присылает мне фотоотчет. Мне кажется, что еще чуть-чуть и она сама научится заказывать еду через сервисы Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка, - говорит Андрей Жданов.

Тем более теперь, чтобы сделать заказ в Лавке или Еде, не нужно скачивать отдельные приложения. Сервисы мгновенно открываются в приложении Яндекс.Такси и не занимают места в памяти смартфона.

Овощи с рынка для родителей

Сейчас доставить еду на дом могут даже с рынков. Например, любимый у москвичей фудмолл «Депо» тоже заключил соглашение с Яндекс.Едой.

- Доставка фермерских продуктов в момент карантина для многих наших клиентов стало настоящей помощью, ведь у них пожилые родители, у которых сейчас нет возможности самостоятельно ходить в продуктовые магазины. Мы получаем обратную связь, из которой понимаем, что доставка свежих продуктов стала действительно необходима, - рассказали в фудмолле «Депо».

Финансовый менеджер в строительной компании Алина Самарская привозила своим родителям еду домой до последнего дня, пока не ввели самоизоляцию. А потом она вспомнила про доставку продуктов с рынка.

- Решила попробовать заказать фрукты и сыры из любимого «Депо». У них давно подключен сервис Яндекс.Еда. Даже до карантина, когда мне было лень тащить пакеты домой, я из офиса на Белорусской в обед ходила на рынок, выбирала продукты и просила доставить мне их к 20.00, как вернусь домой. И вот я решила воспользоваться этим же сервисом, чтобы доставили яблоки, финики, адыгейский сыр и свежий хлеб моим родителям – все получилось красиво и быстро, - рассказывает Алина Самарская.

А сейчас девушка задумалась порадовать родных красивыми куличами. Пока еще советуется с мамой: заказать ей на дом все необходимые продукты (муку, молоко, дрожжи, сухофрукты) или выбрать красивый готовый кулич.

- Я понимаю, что мама захочет и сама повозиться с выпечкой, ведь сейчас нет никаких развлечений – все что-то готовят. Но если будет готовить, то она напечет куличей и для нас. Впрочем, думаю, что проблемы с доставкой не будет. А что? Закажем Яндекс.Такси, мама отдаст пакет с куличами, а мы у себя здесь встретим. Благодарности передадим по телефону – так и отметим Пасху, - думает Алина.

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