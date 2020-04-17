Андрей Воробьёв: Я благодарен всем нашим врачам и полицейским, они делают очень непростую работу

Только за последние сутки в Московской области коронавирус подтвердился еще у 467 человек. Эпидемия, как говорят специалисты, еще не вышла на пик. Рост числа заболевших по науке в такой фазе - естественное явление. Но при этом сейчас важно вовремя выявлять людей с вирусом и назначать им правильное лечение. Для этого нужно делать больше тестов на коронавирусную инфекцию, и поэтому в Подмосковье наращивают специальные мощности. (См. «Конкретно».)

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв вчера открыл в Королеве новую мощную лабораторию. Она создана на базе клинико-диагностического центра городской больницы. Здесь развернуты биохимическая и микробиологическая лаборатории с самым современным оборудованием и опытными специалистами.

- Сейчас огромные силы и ресурсы брошены на то, чтобы победить вирус, - напомнил Андрей Воробьёв. - Это и средства защиты, и оборудование, которое мы приобретаем для увеличения количества тестов. Еще месяц назад мы делали не более 500 исследований на всю почти 8-миллионную Московскую область, что чрезвычайно мало. Потому что от диагноза зависит и протокол лечения. Сегодня открываем самую мощную в регионе «ковидную» лабораторию.

Здесь установлены новейшие медицинские приборы для проведения тестирования - станции для выделения нуклеиновых кислот, амплификаторы, центрифуги. Оборудование, помещение подготовлены к сложной работе и большим нагрузкам.

- У нас самое современное оснащение, - отметила заведующая клинико-диагностической лабораторией Елена Синева. Это ускоряет процесс выявления коронавирусной инфекции: в течении 6 часов мы уже получаем результат.

После осмотра лабораторий нового центра Андрей Воробьёв пообщался с местными врачами, поблагодарил их за самоотверженную работу в последние недели и поздравил с праздником Пасхи, которую православные отметят в воскресенье:

- Хочу сказать слова благодарности всем нашим врачам, полицейским, которые делают очень непростую работу, и, конечно, жителям. Находиться дома в четырех стенах очень непросто. А сейчас мы еще вынуждены ввести пропуска. Но все это ради победы над коронавирусом. Сегодня только самоизоляция может снизить рост заболеваемости.

Приложение «Госуслуги. стоп коронавирус» для физических лиц.

Оформление для физических лиц.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КОНКРЕТНО

Сейчас исследования на коронавирус в Московской области делают в семи госучреждениях. Помимо новой областной лаборатории в Королеве, это также Центр гигиены и эпидемиологии в Мытищах, ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора в Оболенске, лаборатории Серпухова, Красногорска, Коломны и Подольска. Плюс две частные организации.

В новой лаборатории будут проводить до 2 тысяч исследований в сутки.

С начала эпидемии в Подмосковье проверили на коронавирус уже более 60 тысяч тестов.

КСТАТИ

Владимир Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья

«За большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Президента РФ Воробьёву Андрею Юрьевичу - губернатору Московской области», - говорится в документе.

- Я об этом распоряжении узнал сегодня утром, - признался журналистам Андрей Воробьёв. - Любая похвала Президента - это высшая награда, так же как и признание жителей. Мы ради этого работаем. Понятно, что невозможно быть идеальным и сложно быть волшебником, но нужно стараться максимально доказывать, что ты на своем месте. Я очень признателен Президенту, потому все эти годы - уже больше 8 лет я работаю здесь со своей командой - с первого дня я чувствую его поддержку, внимание и участие. Это не просто советы, это конкретные проекты, программы, национальные проекты, которые позволяют нам менять города Московской области.

В Королеве Андрей Воробьёв проверил, как сотрудники Госавтоинспекции проверяют цифровые пропуска. Фото: Пресс-службы Правительства Москвы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Напомним, с 15 апреля в Московской области начала действовать пропускная система - все граждане, которые перемещаются на личном или общественном транспорте, обязаны иметь при себе специальный QR-код, цифровой пропуск. Их наличие сейчас контролируют на трассах и в населенных пунктах сотрудники полиции, ГИБДД, Росгвардии.

Во время поездки в Королев Андрей Воробьёв проверил, как работают на дорогах города сотрудники Госавтоинспекции. Инспектор продемонстрировал, как происходит проверка пропусков, - для этого сотрудникам выдали специальные планшеты, которые считывают информацию о водителе: личность, откуда, куда и с какой целью едет.