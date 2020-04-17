«Душ на этаже, туалет тоже, как тут не заразиться!»: в закрытой на карантин общежитии Московского энергетического института гуляет коронавирус

Жалуетесь на то, что уже устали от самоизоляции и рветесь в офис. Тогда посмотрите, как живут студенты и преподаватели Московского энергетического института. С 19 марта одно их общежитий вуза, расположенное на улице Энергетической, закрыто на карантин. Причиной стал выявленный у одного из аспирантов случай заражения коронавирусной инфекций. Как только пришел результат анализа, общагу закрыли вместе с живущими там студентами, аспирантами и педагогами. Всего сейчас на карантине находятся 159 человек.

- Это в том числе 124 обучающихся из числа аспирантов и иностранный студенты из 32 стран, а также 35 работников МЭИ, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе вуза.

Всех их регулярно тестируют на коронавирус. За это время 58 человек с признаками простуды отселили в центр для реабилитации инвалидов в Царицыно. При этом ни у одного из них коронавирус так и не подтвердился. Положительными были только первые пробы.

- 17 апреля под подозрение на наличие коронавирусной инфекции попали еще 43 человека. Однако пока они находятся в общежитии. У них нет симптомов и показаний для госпитализации, - пояснили в пресс-службе вуза.

Общежитие при этом живет по жестким правилам. Корпус находится под круглосуточной охраной, внутри регулярно проводят дезинфекцию. Однако, по мнению студентов, идея с закрытием их на карантин обречена на провал.

Волонтеры помогают попавшим в карантин. Фото: НИУ «МЭИ»

- Тут невозможно самоизолироваться. У нас все общее: кухня, туалет душ. Мы невольно друг с другом контактируем. При этом домой даже здоровых людей не отпускают. Такое ощущение, что по этажам гуляет эта зараза и мы все в конце концов переболеем, - рассказала «КП» аспирантка вуза, которая просила не называть ее имя.

Здание общаги, действительно старое, оно построено в 30-х годах. Это общежитие так называемого коридорного типа. На карантин оно будет закрыто как минимум до 26 апреля.

В общежитие доставляют горячее питание. Фото: НИУ «МЭИ»

Руководство вуза организовало в общежитии доставку горячих завтраков, обедов и ужинов. Кроме того, попавшим на карантин помогают волонтеры.