2020-04-18T16:08:40+03:00
Общество

Депутата Мособлдумы, который умер от коронавируса, губернатор предложил посмертно наградить орденом

По словам друзей, 63-летний Иван Жуков последние недели работал с волонтерами
Семен ЕЛЕНИН
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63-летний Иван Жуков последние недели работал с волонтерами63-летний Иван Жуков последние недели работал с волонтерамиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Подмосковье скончался депутат областной думы Иван Жуков. Глава Богородского городского округа Игорь Сухин сообщил в соцсетях, что причиной смерти 63-летнего мужчины стал коронавирус.

«Все эти дни мы говорили друг другу: Жуков выздоровеет. Да, в реанимации, но выкарабкается же, - написал Сухин. - Ведь ты неуёмный, беспокойный, «ершистый», как ты говорил. С чего бы тебе уходить вот так - когда столько дел, не переделать. Теперь - как обрыв в потоке света, Иван Николаевич…»

О смерти депутата губернатор Московской области Андрей Воробьёв также сообщил на совещании с главами городских округов

«Сегодня утром скончался Иван Жуков. Он возглавлял фракцию в Мособлдуме, был активным функционером, - напомнил губернатор. - В момент самоизоляции работал вместе с волонтерами, занимал активную позицию. Светлая ему память, думаю, что выражу общее мнение - наградить его Орденом за мужество и доблесть».

Иван Жуков - уроженец Краснодарского края. Историк по первому высшему образованию, юрист по второму. С 1997 года был депутатом Московской областной думы. Среди врученных ему при жизни наград - орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаки отличия «За заслуги перед Московской областью», «За вклад в развитие Московской области», «За верность Подмосковью» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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