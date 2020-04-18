2020-04-18T17:46:31+03:00
Общество

В Подмосковье подготовят 7 тысяч коек для больных COVID-2019, а поездки на автобусах - только по электронным картам: Губернатор Андрей Воробьёв рассказал о новых правилах

Губернатор Московской области провел совещания с главами городских округов и Правительством региона
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Так, до конца апреля по плану число инфекционных коек в больницах Московской области увеличится до 7567Так, до конца апреля по плану число инфекционных коек в больницах Московской области увеличится до 7567
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Андрей Воробьёв провел по видеоконференции совещание с главами городских округов Подмосковья. Губернатор подвел итоги прошедшей недели и рассказал о временных нововведениях из-за эпидемии коронавируса.

МЕДИКИ - НА ПЕРЕДОВОЙ

Губернатор традиционно много внимания уделяет медицинскому блоку - медики, которые работают в инфекционных отделениях, сейчас «на передовой». В области продолжают разворачивать дополнительные койкоместа для приема возможных заболевших. Количество пациентов с подтвержденным COVID-2019 продолжает расти. Подмосковные власти мобилизуют систему здравоохранения, держа в резерве дополнительные мощности, которые можно использовать.

Так, до конца апреля по плану число инфекционных коек в больницах Московской области увеличится до 7567. Из них 5929 - с кислородом, в том числе 509 - с аппаратами искусственной вентиляции легких.

Также Андрей Воробьёв напомнил, что медики, работающие с коронавирусными больными, будут получать дополнительно к зарплате федеральную и региональную надбавки. Ежемесячно. До конца пандемии.

Для врачей это в среднем около 170 тысяч рублей в месяц. Для среднего персонала - 100 тысяч, для младшего - 50 тысяч.

При этом медиков бесплатно размещают в гостиницах неподалеку от больниц, а на работу и с работы их будут доставлять. Также медперсоналу инфекционных отделений будут компенсировать расходы на питание.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ

Андрей Воробьёв отметил, что ранее введенная система цифровых пропусков (она начала работать 15 апреля) продлена до 1 мая.

По поручению губернатора разрабатывается проект эпидемиологических стандартов строительной отрасли. Зампред председателя правительства региона Максим Фомин сообщил, что он будет представлен уже в ближайший понедельник. По словам Фомина, это будут «стандарты строительной отрасли в режиме повышенной готовности»: требования к контролю состояния здоровья сотрудников, дезинфекции объектов.

«Инструкцию мы такую разошлем (строительным компаниям, - Авт.), в понедельник она будет готова», - заявил Фомин на совещании губернатора с членами правительства Московской области.

ПО ПРОПУСКНОЙ СИСТЕМЕ

Кроме того, Андрей Воробьёв подписал постановление, в котором прописаны новые правила по цифровым пропускам - они начнут действовать со среды, 22 апреля.

1. Оплатить проезд в общественном транспорте можно будет только при помощи электронных карт - «Тройка», «Стрелка», соцкарта жителя Московской области или карта москвича. Номер электронной карты нужно будет внести в цифровой пропуск. Иначе проезд невозможен.

2. Появится новая категория цифровых пропусков - для волонтеров.

3. Категории граждан, которые имеют право перемещаться без цифрового пропуска и предъявлять в случае проверки служебное удостоверение (военнослужащие, государственные и муниципальные служащие, судьи, адвокаты, нотариусы, сотрудники СМИ И ЧОП) для перемещения на автомобилях или общественном транспорте должны оформить цифровой пропуск и внести в него номер машины и электронных карт.

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА

Губернатор Московской области принял решение расширить число жителей области, которые на время эпидемии будут получать бесплатные лекарства.

- Их будут получать не только те пациенты, у которых есть подозрение или подтвержден коронавирус, но и те, у кого зафиксирована ОРВИ, - заявил Андрей Воробьёв. - Это очень важно, потому что коронавирус может маскироваться и под простуду.

Напомним, по состоянию на 18 апреля на территории Московской области коронавирусную инфекцию выявили у 3954 человек. 126 пациентов уже покинули больничные палаты, справившись с болезнью. Также зафиксированы 40 случаев с летальным исходом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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