Как может оформить цифровой пропуск в Москве человек с кнопочным телефоном

Напомним, с 15 апреля в Москве ввели цифровые пропуска. Вы обязаны оформить пропуск, если вы: а) продолжаете ездить на работу, б) вам нужно съездить в медучреждение, в) для иных целей. В первом случае пропуск дается до 30 апреля. А по вариантам б) и в) - пропуска разовые. Только пропуска для поездок в больницы можно оформлять хоть каждый день, а для визитов на дачу, в далекий магазин и прочее - не чаще двух раз в неделю.

При этом цифровой пропуск можно оформить через портал mos.ru. При этом с 22 апреля в него (пропуск) нужно будет обязательно вносить номер электронной карты, которой вы обычно оплачиваете проезд - «Тройки», «Стрелки», соцкарты москвича или жителя Мособласти или месячного единого проездного билета. Иначе в общественном транспорте этой картой воспользоваться во время «карантина» не сможете.

Но тут возникают некоторые нюансы. Что делать, если у человека нет выхода в интернет и телефон у него - кнопочный? То есть, он никак не может зайти на нужный сайт и зарегистрировать пропуск. А ехать очень надо!

С таким вопросом в редакцию написал встревоженный москвич Сергей Пономарев.

«У меня конкретный пример: человек получает бесплатные лекарства в прикрепленной поликлинике, но живет в другом районе. Раньше он раз в месяц по записи приезжал в эту поликлинику на метро и автобусе, после приема врач выписывала ему эти лекарства, которые он и получал в аптечном пункте прямо в этой поликлинике. Дистанционно ему эти бесплатные лекарства никто не выпишет и тем более не доставит. Что теперь делать? А если человеку нужен плановый осмотр онколога? Не идти же через всю Москву пешком, потому что не внесенная в пропуск соцкарта не сработает!?»

Действительно, проблема.

Звоню на номер Единой городской справочной службы Москвы (она, кстати, круглосуточная): +7 (495) 777-77-77. Представляюсь родственником 60-летней москвички, которая в режиме самоизоляции живет одна, родственники только на телефонной связи. Ей на днях нужно ехать в больницу, но телефон у нее кнопочный (все, как рассказывал читатель «КП» Пономарев), а интернетом она не владеет. Что делать?

Хм. Мне сходу предложили три варианта.

1. «ПОМОЩЬ ДРУГА»

- Если вы ее родственник, вы можете со своего компьютера или телефона зайти на портал, внести ее данные, в том числе номер соцкарты (она же сможет вам их сообщить, да?) и оформить ей цифровой пропуск, - объясняет оператор по имени Виктория.

- Допустим. А как она по удаленке этот пропуск получит?

- Вы ей этот код в SMS перешлете. Этого достаточно.

2. SMS

- Либо, - продолжает девушка, - вы можете по телефону помочь женщине самостоятельно написать SMS-заявку для получения цифрового пропуска.

«Комсомолка» об этом способе уже не раз писала.

Например, сообщение о пропуске для поездки в медучреждение (условную больницу Боткина), выглядит так: Пропуск*2*1*1234*123456*15.04.1981***44443333111*ГКБ Боткина.

Разберем его по запчастям:

1. Слово «Пропуск».

2. Цифра - код цели, то есть то, для чего вам нужен пропуск (2 - разовый визит к врачу, 3 иные цели).

3. Цифра - тип паспорта (1 - паспорт гражданина РФ; 2 - иностранный паспорт; 3 - другой документ).

4. Серия паспорта.

5. Номер паспорта.

6. Дата рождения через точку.

7. Номер транспортного средства, если поедете на машине или мотоцикле (если этого нет, ничего не пишем).

8. Номер карты «Тройка» (или «Стрелки», соцкарты, месячного единого проездного билета).

9. Краткое название организации, куда едете.

Главное не забудьте - после каждого пункта ставьте звездочку, пробелов в сообщении быть не должно.

3. ЗВОНОК НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ

- А если моя родственница не хочет сообщать мне данные своих документов и с SMS не справится? - усложняю я задачу.

- В таком случае, пусть она позвонит на телефон нашей справочной службы +7 (495) 777-77-77, будет диктовать данные документов и электронной карты оператору. Мы сами сможем сформировать цифровой пропуск и отправим ей код через SMS. Но вообще, вы знаете, вы бы посоветовали своей родственнице не выходить из квартиры. Возраст такой. Она почти в группе риска. Ведь сейчас нет никакой необходимости рисковать и идти самой в магазин - она ведь может заказать доставку продуктов или лекарств по телефону. Соцработники или волонтеры ей все принесут.

По номеру +7 (495) 870-45-09 можно позвонить на горячую линию комплекса социального развития (работает ежедневно с 08:00 до 21:00) и оставить заявку. Соцработники или волонтеры не только помогут с доставкой еды или лекарств, но также могут выгулять собаку или вынести мусор.