Пасха во время самоизоляции: московские храмы закрыты для прихожан, но куличи освящают

Люберецкий Храм Преображения Господня, главный Храм Люберец, закрыт. На воротах висит объявление:

«В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в Московской области главным государственным санитарным врачом предписано с 13.04.2020 по 19.04.2020: «обеспечить временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), принадлежащих и (или) подведомственных Московской епархии, за исключением священнослужителей». В связи с изложенным выше предписанием богослужения во всех храмах и монастырях Московской епархии будут в указанный период совершаться при участии только клира храма».

То есть прихожан не пустят.

Прямо в воротах, полностью блокируя их, стоит столик с православным товаром: пасхальные яйца, веточки вербы и куличи. Православный блокпост.

Люберецкий Храм Преображения Господня, главный Храм Люберец, закрытФото: Ульяна СКОЙБЕДА

- Верующие в шоке, конечно, - говорит продавщица. - Питейные-то магазины работают.

К церковной лавке, соблюдая дистанцию, стоит очередь из семи человек. Из ретранслятора каждые пять минут передают выступление губернатора Воробьева: «Дорогие жители Подмосковья, мы решили ужесточить»...

***

Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Ясенево)

Территория для прихожан открыта. Можно даже, как в сквере, погулять вдоль клумб и посидеть на скамейке. Парковка со стороны улицы Айвазовского забита. И создается полное впечатление, что внутри полно народу. Но это не так. Храм закрыт.

Однако пасхальная служба не отменяется. Ее трансляцию можно будет увидеть в социальных сетях. Например, в Фейсбуке https://www.facebook.com/hrampokrov/.

В 20.00 начнется чтение деяний Святых Апостолов, в 23.00 Пасхальная Полунощница и в полночь Крестный Ход и Пасхальная литургия.

Территория для прихожан открыта. Можно даже, как в сквере, погулять вдоль клумб и посидеть на скамейкеФото: Павел КЛОКОВ

Официально освящать куличи запрещено. Однако прихожане все равно приходят, кладут выпечку на скамейки перед главным входом и ждут священнослужителей. Они появляются примерно раз в полчаса, быстро окропляют яства и уходят.

При этом на территории храма работают две церковные лавки, в которых есть все - вплоть до молочных продуктов и женских сумочек. Там же можно купить уже освященный кулич. Стоит он 330 рублей. Привезен из Нило-Столобенской пустыни (мужской монастырь на озере Селигер). Святая вода так же продается (за ней чаще всего приходят прихожане, но купель с краном находится внутри храма, в который вход закрыт). Пластиковая бутылочка ноль пять стоит 35 рублей (источник Серафима Саровского).

В целом люди друг друга не шарахаются. Выставляя куличи на лавку, стоят рядом друг с другом. Среди них есть и молодежь, и пенсионеры.

Служители рассказали, что вечером вход на территорию будет закрыт. А у главных ворот будут дежурить сотрудники полиции.

***

Домодедовский район, село Шубино, церковь Успения Богородицы.

На повороте на церковь в Шубине на дороге лежит большой бетонный блок, рядом гоняет кур сморщенный дед в засаленных джинсах. Подъезжаю на велосипеде:

- Отец, раньше всегда дорога была свободна. Неужели от прихожан закрыли?

- Да не, разбили всю дорогу, вот местные и положили от заезжих.

- А церковь-то работает? Праздничная служба будет?

- Ничо не будет, сказали, во-об-ще.

- А чего так?

- А сам как будто не знаешь...

Решаю все-таки посмотреть, как на самом деле обстоят дела. Что накануне светлого праздника Пасхи происходит в единственной на весь район церквушке, заложенной еще при Алексее Михайловиче, видавшей нашествие наполеоновских войск, не закрывавшейся ни на день во все годы гонений на Православную церковь. Но уже при подъезде стало понятно: дед был прав, привычной широкой службы прихожанам не видать. Небольшой поток машин, нашедших окольные пути до храма, задерживался у ворот на минуту-две и продолжал путь. У входа на доске объявлений - официальная бумага: "Службы не будет. В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в Московской области". Значит, не стал батюшка испытывать судьбу и нарушать предписание Патриарха, решил поберечь людей. Значит, больше шансов, что все они обязательно соберутся вместе на следующий большой праздник.

***

Храм Святителя Иннокентия митрополита Московского в Бескудникове.

Большие красные буквы "ХВ" значат для христиан много - Христос Воскресе. Именно этого люди ждут в Пасху, москвичи бы и в эту ночь пришли на службу в храм, но проходят мимо. Табличка "Требы онлайн" видна издалека на закрытых воротах.

Службу теперь предлагают смотреть онлайн. И ссылку дают. Ее нужно записать или сфотографировать, ведь не запомнить. Вокруг ни души. "Разговор" только с объявлениями. Напоминают, что лучше оставаться дома, что на службу не пустят. А еще напоминают и о ремонтных работах - для этого даже выставили ящик для сбора пожертвований.

Церковная лавка "Свеча" тоже закрыта на замок.