Коронавирус в Москве: за сутки умерли 28 человек

За минувшие сутки в московских больницах скончались 28 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Такие цифры приводит городской Оперативный штаб по COVID-2019.

Самому молодому из скончавшихся было 30 лет.

«Мужчина страдал сахарным диабетом, - сообщили журналистам в Оперативном штабе. - У еще одной жертвы, 37-летнего пациента, установлен диагноз «пневмония с тотальным поражением левого легкого».

По словам специалистов, у большинства умерших были серьезные хронические заболевания. В том числе гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит и уже упомянутый сахарный диабет.

«Трое из скончавшихся находились на лечении в федеральной больнице. Еще один наблюдался в частной клинике».

Ранее «Комсомольская Правда» сообщала, что за сутки число подтвержденных случаев COVID-2019 в Москве выросло на 2649. Общее число заболевших за все время - уже более 20,7 тысяч.

С начала эпидемии от коронавируса в столице умерли уже 176 человек.