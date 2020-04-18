2020-04-18T23:09:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве: за сутки умерли 28 человек

Самому молодому было 30 лет, самому возрастному - 93 года
Семен ЕЛЕНИН
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По словам специалистов, у большинства умерших были серьезные хронические заболевания. Фото: Михаил Терещенко/ТАССПо словам специалистов, у большинства умерших были серьезные хронические заболевания. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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За минувшие сутки в московских больницах скончались 28 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Такие цифры приводит городской Оперативный штаб по COVID-2019.

Самому молодому из скончавшихся было 30 лет.

«Мужчина страдал сахарным диабетом, - сообщили журналистам в Оперативном штабе. - У еще одной жертвы, 37-летнего пациента, установлен диагноз «пневмония с тотальным поражением левого легкого».

По словам специалистов, у большинства умерших были серьезные хронические заболевания. В том числе гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит и уже упомянутый сахарный диабет.

«Трое из скончавшихся находились на лечении в федеральной больнице. Еще один наблюдался в частной клинике».

Ранее «Комсомольская Правда» сообщала, что за сутки число подтвержденных случаев COVID-2019 в Москве выросло на 2649. Общее число заболевших за все время - уже более 20,7 тысяч.

С начала эпидемии от коронавируса в столице умерли уже 176 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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