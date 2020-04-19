Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 19 апреля 2020: за сутки число заболевших увеличилось на 3570

В Москве, по данным на 19 апреля 2020 года, зарегистрировано 3570 новых случаев заражения коронавирусом. Всего число заболевших за сутки в России увеличилось на 6060 в 78 регионах. Эта цифра рекордная по приросту новых заболевших COVID-19 за сутки.

- Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 24 324 заболевших. Почти 85% новых заболевших (на утро 19 апреля) младше 65 лет. Среди новых пациентов: 44% - от 18 до 45 лет, 35% - от 46 до 65 лет, 10,5% - от 66 до 80 лет, 5,5% - старше 80 лет, 5% - дети, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

По данным медиков, у 60% москвичей с подтвержденным коронавирусом нет симптомов. Главная задача состоит в их изоляции, чтобы минимизировать распространение инфекции.

Тем временем число пациентов, которых успешно вылечили от коронавирусной инфекции COVID-2019 в Москве увеличилось до 1763.

- За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели ещё 84 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1763, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Кстати, граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, выработавшие иммунитет к этому заболеванию, могут стать донорами крови с антителами на COVID-19. Правительство Москвы установило стимулирующие выплаты донорам из расчета 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 000 рублей за 600 мл плазмы. Объем разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 мл (+/-10%).

Цифры

Как в течение последней недели увеличивалось число зараженных коронавирусной инфекцией (данные Оперативного штаба, за сутки):

12 апреля – 1306,

13 апреля – 1355,

14 апреля – 1489,

15 апреля – 1774,

16 апреля – 1370,

17 апреля – 1959,

18 апреля – 2649,

19 апреля – 3570.

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