Собянин установил выплаты донорам крови с антителами к коронавирусу

Москва продолжает бороться с коронавирусной инфекцией, количество заболевших пока только растет. Но найдены методы лечения и в этом сейчас могут очень сильно помочь люди, которые уже переболели коронавирусом. Дело благородное, но не бесплатное, конечно. Соответствующее постановление 19 апреля подписал Мэр Москвы Сергей Собянин.

- В целях стимулирования донорства плазмы COVREC Правительство Москвы установило стимулирующие выплаты донорам из расчета 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 000 рублей за 600 мл плазмы. Объем разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 мл (+/-10%), - рассказали в мэрии Москвы.

Кто может стать донорами? Граждане от 18 до 55 лет, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, выработавшие иммунитет к этому заболеванию и не имеющие противопоказаний к донорству крови и ее компонентов.

Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9.00 до 19.00.

Переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию), по данным московского Клинического комитета по COVID-19, является одним из наиболее перспективных и многообещающих методов лечения COVID-19 в условиях отсутствия специфической вакцины.

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