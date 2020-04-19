2020-04-19T10:33:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин установил выплаты донорам крови с антителами к коронавирусу

Донорами плазмы COVREC могут стать граждане, переболевшие COVID-19
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Донорами плазмы COVREC могут стать граждане, переболевшие COVID-19. Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"Донорами плазмы COVREC могут стать граждане, переболевшие COVID-19. Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"
Изменить размер текста:

Москва продолжает бороться с коронавирусной инфекцией, количество заболевших пока только растет. Но найдены методы лечения и в этом сейчас могут очень сильно помочь люди, которые уже переболели коронавирусом. Дело благородное, но не бесплатное, конечно. Соответствующее постановление 19 апреля подписал Мэр Москвы Сергей Собянин.

- В целях стимулирования донорства плазмы COVREC Правительство Москвы установило стимулирующие выплаты донорам из расчета 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 000 рублей за 600 мл плазмы. Объем разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 мл (+/-10%), - рассказали в мэрии Москвы.

Кто может стать донорами? Граждане от 18 до 55 лет, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, выработавшие иммунитет к этому заболеванию и не имеющие противопоказаний к донорству крови и ее компонентов.

Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9.00 до 19.00.

Переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию), по данным московского Клинического комитета по COVID-19, является одним из наиболее перспективных и многообещающих методов лечения COVID-19 в условиях отсутствия специфической вакцины.

КСТАТИ

"Вставайте с диванов, сдавайте плазму!": супруги из Москвы, переболевшие коронавирусом, рассказали о мизерном количестве доноров

Медики призывают переболевших москвичей становиться донорами, а пациенты с COVID-19 рассказывают о положительном эффекте переливания после первой же процедуры (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Новые правила пропускного режима в Москве: За нарушителями будут следить уличные камеры, а проезд на метро - только по электронным картам

Ограничения, введенные 13 апреля, Сергей Собянин продлил до 1 мая (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дарья Асламова: Я дико переживаю, моя дочь добровольно пошла медсестрой в реанимацию к больным коронавирусом
Наш военкор Дарья Асламова рассказывает, как ее дочь – московский врач-кардиолог - отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием
Новости 24
Эксперт: Введенные в Москве штрафы для нарушителей самоизоляции нужно ужесточить
Собянин предоставил предпринимателям беспроцентную отсрочку на 3,6 млрд
«БКС Банк»: Отмена арендных платежей является своевременной и эффективной мерой поддержки столичного бизнеса
В Московской области врачи будут консультировать пациентов с COVID -19 онлайн
Решение Собянина об отмене аренды может коснуться более 11 тысяч предпринимателей
В Подмосковье можно наблюдать метеоритный поток Лириды
В Москве мужчина ранил себя во время чистки оружия
По инициативе Собянина Москва выделит на субсидии МСП 20-30 млрд рублей
Введение пропусков снизило число людей на транспорте на 575 тысяч человек
В Подмосковье на остановках общественного транспорта появилась разметка для безопасной дистанции
Инженер Голод рассказал, что его пирамиды защищают от коронавируса
Введение пропусков в Москве не сказалось на снабжении магазинов «Магнит»
Собянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса
Как оформить цифровой пропуск в Московской области
Введение пропусков не осложнило завоз продуктов в магазины сети «Дикси»
Обработка транспорта, метро, улиц Москвы в период коронавируса: какой жидкостью пользуются специалисты