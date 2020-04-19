Цветочный бизнес из-за коронавируса разоряется: розы гниют, их грузовиками вывозят на свалку

Вялые розы, орхидеи и тюльпаны теперь «украшают» городские свалки. Их сюда везут грузовиками. Продавцам еще никогда не приходилось выбрасывать столько цветов. Причина понятная – магазины закрыли в разгар пандемии, так как букеты не являются товарами первой необходимостью. Продажи действительно упали почти на 60%. Некоторые предприниматели закрывают бизнес. И лишь немногие все еще пытаются нести красоту в массы, доставляя цветы домой.

Вложить деньги в инстаграм

Небольшой цветочный магазин «Flowers_mi» в Измайлово Ирине Чекулаевой пришлось закрыть еще в марте. Торговли нет, но за аренду приходится платить – не 100, но 50%. Все клиенты, которые приходили раньше в магазин, были местные, поэтому никакая дополнительная реклама была не нужна. Сейчас единственный способ продажи цветов – с помощью доставки.

- Сейчас важная задача - быстро раскрутить инстаграм, чтобы работать полноценно в формате доставки. Я была не готова, никогда не работала с соцсетями, мне это было не нужно. А теперь приходится вкладывать деньги в рекламу в инстаграме, - говорит Ирина Чекулаева.

- А заказы вообще есть? – спрашиваю.

- Заказов не очень много – один букет в два дня. Розы заказывают, как правило, женщины. Они не могут приехать поздравить с Днем рождения своих подруг, поэтому просят доставить им подарок. А у нас свежие цветы и гелиевые шары – уже праздничное настроение. Сервис доставки уже отработан: курьер в маске и перчатках забирает цветы, оставляет букет возле двери.

- А сами цветы откуда? Неужели продолжаются поставки из Голландии?

- Вроде бы прекратились. И у них сейчас сбыта нет, столько цветов пропадает. Здесь на базах в Москве тоже столько гнилья, цветы пропадают. Их грузовиками вывозят на свалку. Мы теперь продаем российские цветы - розы из Подмосковья (их можно хранить несколько недель в холодильнике при температуре +3 градуса).

И, если цветочные бизнесмены могут в любой критичный момент (из-за финансовых проблем) временно прекратить продажу цветов, то агрономы не могут остановить процесс выращивания. Так в Ступинском тепличном комбинате ежедневно срезали около 60 000 роз, теперь же такое количество продать не удается. И еще важный момент – если розы не срезать, то и новые расти не будут. В марте цветы отправляли на свалку, а в апреле решили дарить букеты врачам, которые борются с коронавирусом.

- Тысячи людей стараются поддержать врачей, беспрерывно борющихся за жизни зараженных коронавирусом. Наш комбинат тоже решил порадовать им и уже отправил 15 тысяч роз подмосковным медикам из Домодедовской и Одинцовской больниц, - рассказали представители Ступинского тепличного комбината.

Цветочный бизнес из-за коронавируса разоряется. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Цветы – переносчики коронавируса?

Продажи упали почти на 60%. Мелкие предприниматели отказались от ИП и стали в центры занятости, как безработные. Крупные цветочные сети теряют по 10 млн рублей в месяц.

- У меня традиция дарить своей девушке свежие букеты каждую неделю. Я до последнего покупал их в магазине на первом этаже нашего дома. А потом собственница забила до отказа багажник цветами и закрыла магазин на Авангардной улице по приказу властей, - рассказывает москвич Анатолий Дикий.

- И что же теперь ваша девушка без цветов? – спрашиваю.

- Почему же. Есть доставка.

- А не боитесь, что на цветах может быть вирус?

- Надеюсь, что букеты как-то обрабатывают.

По словам врачей, вирус может попасть на растения, но стоит соблюдать элементарные правила безопасности.

- Вирус может сохраняться около 4-5 дней. Соответственно все зависит от комфортности окружающей среды, от предмета, на который попал вирус, от дозы вируса, от сухости и влажности условий его пребывания. То есть на цветах он может быть - теоретически все возможно, - рассказал Евгений Тимаков, врач-педиатр, главный врач медицинского лечебно-консультативсного центра «Совмед».

- А как-то можно защититься? – спрашиваю.

- На инертных поверхностях (типа пластика и нержавеющего металла) вирус держится долго, а на активно биологических – меньше. Совет: не нюхать цветы, поставить их для красоты. А если прикоснулись, то помыть руки.

Мужчины редко заказывают цветы

Салоны сети «Цветочка» продолжают работать, но только в режиме доставки букетов.

- Конечно, у нас раньше было больше клиентов. И в основном они сами приезжали за цветами – посмотреть, выбрать. А теперь исключительно доставка, по понятным причинам. Выбор цветов стал меньше, но нам все еще как-то поставляют цветы из Голландии. Конечно, все больше у нас теперь одноголовых роз из России, - рассказывают в магазине.

- А вы как-то обрабатываете цветы от коронавируса? – спрашиваю.

- Дополнительных мер нет. Наши сотрудники работают в перчатках, все стерильно. Курьер оставит букет в транспортном боксе перед дверью получателя, антисептическая салфетка в подарок к каждому заказу.

- А цены снизили?

- Нет. Все работаем в непростых условиях. Доставка бесплатная за букет от 2500 рублей.

Пострадали от коронавируса и цветочные интернет-магазины, которые и так работали только на доставку. Были перебои с поставками цветов, сейчас тоже особо не большой выбор.

- Стало сложно покупать цветы, выбор плохой. Есть европейские поставки. Из Голландии и Эквадора везут, но большая часть сейчас – Россия. Нам приходится «охотиться» за цветами, - рассказывает Татьяна, владелец магазина Flower_fairy_moscow.

- Клиентов у вас стало больше? – спрашиваю.

- Да. Но бюджеты сократились. Клиенты хотят небольшие, недорогие букеты. Некоторые заказывают для дома, для уюта пионы, тюльпаны и розы. Букет из пионов – минимум 4500 рублей, из тюльпанов – минимум 2000 рублей.

- А заказывают преимущественно женщины или мужчины?

- Женщины. Мужчин очень-очень мало – процентов 5-10%. Женщины заказывают подругам, себе. У женщин как-то больше праздников и поводов.

В магазине Flower_fairy_moscow стараются обезопасить своих клиентов, для этого доставку осуществляют с помощью такси. Цветы обрабатывают специальным антисептиком (он не влияет на «жизнь» цветов). Букет обматывают защитной пленкой, чтобы на цветы ничего не попало, и ставят на заднее сидение в такси.

- А финансовые сложности почувствовали? – спрашиваю.

- Да. У нас в марте было очень много отмен заказов. А мы работаем, например, с Госдумой - туда много заказывали цветов. Был минус в начале апреля. Потери ощутимые – 30-40%. Это вот сейчас как-то люди привыкли к самоизоляции и стали облагораживать дом. Плюс, стали поступать заказы из Германии, Италии – родственники хотят порадовать близких в Москве, - говорит Татьяна, владелец магазина Flower_fairy_moscow.