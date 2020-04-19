Департамент транспорта Москвы: проверить цифровой пропуск можно на сайте «Недома»

В столице ужесточился режим передвижения по городу - кроме того, что нужно было получить цифровые пропуска, так теперь еще нужно внести дополнительные данные (госномер машины и номер карты «Тройка»). В Департаменте транспорта объяснили, как это сделать.

- Необходимо вписать государственный регистрационный номер автомобиля в свой цифровой пропуск. Перед выездом лучше проверить его статус (действительный или аннулирован) на сайте «Недома». Обязательно убедитесь, что вашему цифровому пропуску привязан номер автомобиля. А также - внесен ли ваш автомобиль в базу на нашем сайте, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Лучше все данные проверить заранее. Если при проверке номера вашего автомобиля не окажется в базе, то готовьтесь платить штраф 5000 рублей.

Как изменить данные пропуска (при его наличии)? Нужно зайти на сайт «Недома». На портале нужно ввести номер цифрового пропуска. Передвигаетесь на общественном транспорте или личном автомобиле? Допустим, на метро. Нужно ввести номер карты: «Тройка», «Стрелка» или проездного билета. Для подтверждения придет код из пяти цифр на ваш мобильный, их нужно в течение 1 минуты ввести в поле редактирования пропуска и сохранить данные.

- Если цифровой пропуск был получен до 21 апреля и при его оформлении не были указаны сведения о госномере транспорта и электронной карты (или были указаны некорректные сведения), для продолжения использования цифрового пропуска необходимо сообщить все сведения, - значится в сообщении на сайте «Недома».

Владельцам служебных удостоверений также нужно предоставить сведения о номерах своих личных/служебных машин, а также электронных карт для проезда на общественном транспорте.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону +7 (495) 539-54-54 или на Единый Транспортный Портал.