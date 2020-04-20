Москвичка вернулась из больницы и умерла на лавке возле подъезда

Днем 18 апреля в микрорайон напротив парка Останкино в Москве завернула машина — микроавтобус социального такси, на котором перевозят нуждающихся. Из машины человек, облаченный с головы до ног в противоинфекционный костюм, вывел женщину — 48-летнюю Елену. Шатаясь, та добралась до лавочки и буквально рухнула на нее.

За пару дней до этого москвичу увезли в 52-ю больницу. С чем госпитализировали — пока неясно. Предварительно, это могли быть проблемы с легкими и подозрение на коронавирус. Дальше детали этой истории расходятся. В социальных сетях заверяют, что соцслужба просто уехала, оставив женщину умирать. Смерть наступила через 20 минут. Когда приехала скорая, было уже поздно.

Однако судя по камерам наблюдения,из подъезда за больной спустился молодой человек. Вероятно, это ее 22-летний сын Кирилл. Парень накрыл женщину пледом и остался с ней ждать помощи медиков.

"Пациентка поступила в ГКБ-52 (городская клиническая больница № 52) 17 апреля с подозрением на пневмонию - с жалобами на слабость и немного повышенную температуру 37-37,5 [градусов]. Женщину осмотрели врачи, ей провели необходимые обследования, взяли анализ на новую коронавирусную инфекцию и сделали КТ (компьютерная томография) легких. По данным томографии, изменений легких не было. Тест на инфекцию дал отрицательный результат. Подозрения на коронавирус не подтвердились", - рассказали ТАСС в Депздраве.

В ведомстве также уточнили, что анализ на коронавирус показал отрицательный результат. После всех обследований, пациентку решили отпустить домой на амбулаторное лечение. В 52-й больнице kp.ru сообщили, что не будут комментировать инцидент до окончания расследования. Сейчас делом занимаются сотрудники ГСУ Следственного комитета по Москве. В ведомстве отказались сообщить детали происшествия.

— Уголовного дела нет, все на стадии проверки, которая призвана установить все обстоятельства дела — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.