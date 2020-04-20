2020-04-20T00:50:09+03:00
Происшествия

Москвичка вернулась из больницы и умерла на лавке возле подъезда

Однако ее там не бросили, как утверждают в социальных сетях
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
В Москве женщина вернулась из больницы и умерла на лавке возле подъездаВ Москве женщина вернулась из больницы и умерла на лавке возле подъездаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Днем 18 апреля в микрорайон напротив парка Останкино в Москве завернула машина — микроавтобус социального такси, на котором перевозят нуждающихся. Из машины человек, облаченный с головы до ног в противоинфекционный костюм, вывел женщину — 48-летнюю Елену. Шатаясь, та добралась до лавочки и буквально рухнула на нее.

За пару дней до этого москвичу увезли в 52-ю больницу. С чем госпитализировали — пока неясно. Предварительно, это могли быть проблемы с легкими и подозрение на коронавирус. Дальше детали этой истории расходятся. В социальных сетях заверяют, что соцслужба просто уехала, оставив женщину умирать. Смерть наступила через 20 минут. Когда приехала скорая, было уже поздно.

Однако судя по камерам наблюдения,из подъезда за больной спустился молодой человек. Вероятно, это ее 22-летний сын Кирилл. Парень накрыл женщину пледом и остался с ней ждать помощи медиков.

"Пациентка поступила в ГКБ-52 (городская клиническая больница № 52) 17 апреля с подозрением на пневмонию - с жалобами на слабость и немного повышенную температуру 37-37,5 [градусов]. Женщину осмотрели врачи, ей провели необходимые обследования, взяли анализ на новую коронавирусную инфекцию и сделали КТ (компьютерная томография) легких. По данным томографии, изменений легких не было. Тест на инфекцию дал отрицательный результат. Подозрения на коронавирус не подтвердились", - рассказали ТАСС в Депздраве.

В ведомстве также уточнили, что анализ на коронавирус показал отрицательный результат. После всех обследований, пациентку решили отпустить домой на амбулаторное лечение. В 52-й больнице kp.ru сообщили, что не будут комментировать инцидент до окончания расследования. Сейчас делом занимаются сотрудники ГСУ Следственного комитета по Москве. В ведомстве отказались сообщить детали происшествия.

— Уголовного дела нет, все на стадии проверки, которая призвана установить все обстоятельства дела — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Аэроэкспресс» изменит расписание поездов во Внуково с 21 апреля
Эксперт: Введенные в Москве штрафы для нарушителей самоизоляции нужно ужесточить
Собянин предоставил предпринимателям беспроцентную отсрочку на 3,6 млрд
«БКС Банк»: Отмена арендных платежей является своевременной и эффективной мерой поддержки столичного бизнеса
В Московской области врачи будут консультировать пациентов с COVID -19 онлайн
Решение Собянина об отмене аренды может коснуться более 11 тысяч предпринимателей
В Подмосковье можно наблюдать метеоритный поток Лириды
В Москве мужчина ранил себя во время чистки оружия
По инициативе Собянина Москва выделит на субсидии МСП 20-30 млрд рублей
Введение пропусков снизило число людей на транспорте на 575 тысяч человек
В Подмосковье на остановках общественного транспорта появилась разметка для безопасной дистанции
Инженер Голод рассказал, что его пирамиды защищают от коронавируса
Введение пропусков в Москве не сказалось на снабжении магазинов «Магнит»
Собянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса
Как оформить цифровой пропуск в Московской области
Введение пропусков не осложнило завоз продуктов в магазины сети «Дикси»
Обработка транспорта, метро, улиц Москвы в период коронавируса: какой жидкостью пользуются специалисты